Ez az 1 kérdés leplezi le a félrelépőt a magánnyomozók szerint

A megcsalásnak számtalan jele lehet, de az igazán fontos az, hogy tudjuk-e, mire érdemes figyelni. Az évek során rengeteg módszert találtak ki arra, hogyan leplezzék le a félrelépőt: volt, aki követte a párját, más a telefonját ellenőrizte, sőt könyvek, filmek és podcastok is születtek a témában. A Venus Investigations nevű magánnyomozó cég szerint azonban van egy olyan jel, amelyet gyakran figyelmen kívül hagynak, és amely szerinte több száz megcsalás felderítésében játszott szerepet.

A magánnyomozók szerint egy kérdéssel le lehet buktatni a félrelépőt.

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Egy apró reakció is elindíthatja a gyanút.

A kommunikáció sokat elárulhat egy kapcsolat állapotáról.

A megérzések és a tények nem ugyanazok, ezért fontos különválasztani a valódi jeleket a feltételezésektől.

Ez az egy kérdés leplezi le a félrelépőt a magánnyomozók szerint

A Mirrornak nyilatkozva úgy fogalmazott: van egy megcsalásra utaló jel, amely rendszeresen elkerüli az emberek figyelmét. Ha valakit szembesítenek azzal, hogy megcsalja-e a párját, és a válasz nem egyszerűen egy határozott „nem”, hanem valamilyen kitérő reakció, az a nyomozó szerint gyanúra adhat okot. Ilyen lehet például a „Tényleg azt gondolod rólam, hogy megcsalnálak?” vagy a „Nem hiszem el, hogy ilyesmivel vádolsz! Csak azért, mert későn értem haza a munkából, már azt gondolod, hogy megcsallak?” típusú válasz.

A szakértő szerint ezekben az a közös, hogy az illető valójában nem válaszolja meg egyértelműen a kérdést. Ehelyett visszakérdez, magyarázkodik vagy a másik félre helyezi át a beszélgetés fókuszát. A közösségi médiában megosztott videó alatt többen is saját tapasztalataikról számoltak be. Volt, aki azt írta, hogy a rendőrségi kihallgatások során is alkalmaznak hasonló technikákat, más pedig arról számolt be, hogy a párja ugyan egyértelműen azt mondta, hogy nem csalja meg, mégis hazudott neki. Mások azonban vitatták az elméletet, és arra hívták fel a figyelmet, hogy egyetlen reakcióból önmagában nem lehet megállapítani, hogy valaki hűtlen-e.

A Titan Investigations magánnyomozó iroda szerint a kitérő, túlzottan védekező vagy érzékeny reakciók valóban felkelthetik a gyanút. Előfordulhat, hogy valaki egyszerű kérdésekre is ingerülten reagál, mérges lesz, vagy ahelyett, hogy válaszolna, a másikat kezdi vádolni. Ilyenkor akár az úgynevezett gaslighting is megjelenhet: a partner azt próbálhatja elérni, hogy a másik megkérdőjelezze saját érzéseit és megérzéseit. Például azt mondhatja, hogy a párja paranoiás, túl sokat képzel bele egy helyzetbe, vagy éppen ő maga viselkedik gyanúsan.