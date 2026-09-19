Lily Collins összetört: könnyek között búcsúzott Emilytől

Lily Collins a forgatás utolsó napján egy „Fin” (vége) feliratú rendezői székben ülve osztott meg néhány kulisszák mögötti fotót. „Az utolsó napom a forgatáson Emilyként… erre nincsenek szavak” – írta, hozzátéve, hogy szinte lehetetlen megfogalmaznia, mit jelentett neki ez az út.

Lily Collins könnyes búcsút vet az Emily Párizsban főszerepétől.

Forrás: AFP

Lily Collins többé nem bújhat Emily bőrébe Lily Collins hét év és hat évad után utoljára játszotta Emily Coopert.

A színésznő szerint nehéz szavakba önteni, mit jelentett számára ez az időszak.

Emily karaktere meglepte, inspirálta és kihívások elé állította.

Collins szerint a búcsú szürreális és keserédes, de elsősorban büszkeséget és hálát érez.

A szerep bevallása szerint örökre megváltoztatta őt.

„Keserédes érzés elbúcsúzni” – Lily Collins így búcsúzott kedvenc karakterétől

A színésznő szerint Emily az évek során az élete részévé vált. A karakter minden évaddal újabb meglepetéseket tartogatott számára, miközben inspirálta és folyamatosan kihívások elé állította.

Collins különösen hálás azért, hogy ő kelthette életre a sorozat optimista amerikai lányát, aki folyamatosan kilépett a komfortzónájából, és közben saját magát is próbálta megtalálni.

A szereplőgárdáról és a stábról is meghatóan írt: szerinte az együtt töltött évek alatt a kollégákból család lett, és ők tették igazán otthonossá Emily világát.

„Azt hiszem, ezt a fejezetet örökre magammal viszem” – fogalmazott. A búcsút „teljesen szürreálisnak és keserédesnek” nevezte, de hozzátette, hogy a szomorúság mellett elsősorban büszkeséget és hálát érez, amiért Emily lehetett.

Majd egy igazán érzelmes mondattal zárta az üzenetét: „Ez örökre megváltoztatott. Au revoir, Emily Cooper…”

Az Emily Párizsban utolsó évada december 24-én érkezik a Netflixre.

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