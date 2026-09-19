Meglepő titkot osztott meg Sandra Bullock: lánya rejtett képességeiről beszélt

Ritkán enged betekintést a magánéletébe Sandra Bullock, most azonban mégis meglepő dolgot árult el a mindössze 13 éves lányáról. A színésznő egy televíziós műsorban mesélt arról, hogy Laila már egészen kicsi kora óta különleges érdeklődést mutat egy olyan sport iránt, amire senki nem gondolna.

Bár Sandra Bullock tudatosan óvja magánéletét a nyilvánosságtól, a paparazzók azonban időnként így is lencsevégre kapják őt gyermekeivel.

Forrás: Northfoto

Sandra Bullok egy televíziós műsorba elárulta, melyik az a sport, amiben igazán tehetséges a lánya.

Bár Laila előtt komoly lehetőségek állhatnak, a színésznő inkább arra biztatja, hogy próbáljon ki új dolgokat.

Sandra Bullock lánya tehetségéről mesélt

Sandra Bullock a Live with Kelly and Mark című műsorának vendégeként arról mesélt, hogy a lánya egy nem mindennapi sportban sikeres: Lailának különleges érzéke van az autóvezetéshez, olyannyira, hogy megfelelő képzéssel akár profi versenyző is válhatna belőle.

A 13 éves lány azonban nem mostanában kezdett érdeklődni az autók iránt.

Bullock szerint már négyéves korában is imádta a biciklizést, olyannyira, hogy maga vette le a pótkerekeket, majd a lépcsőn is bátran legurult vele. Később bár elektromos biciklire váltott, az igazi meglepetés csak akkor jött, amikor édesanyja lehetőséget talált arra, hogy egy zárt pályán vezetve egy versenyautót is kipróbáljon.

Ekkor, mindössze 12 évesen Laila nem is akármilyen autó volánja mögé ülhetett, egy Porsche 911-es versenymodellt vezethetett.

Bár a visszajelzések azt súgták, hogy lánya kifejezetten tehetséges a vezetésben, a színésznő mégis úgy döntött, hogy egyelőre nem tereli ebbe az irányba őt. Szeretné, ha Laila többféle dolgot is kipróbálna, mielőtt eldönti, mi az, ami igazán érdekli, és amiben a jövőben is megleli az örömét. Éppen ezért a 13 éves lány nemrég egy színésztáborban is kipróbálta magát, annak ellenére, hogy ez korábban egyáltalán nem érdekelte.

Bár a szereplés továbbra sem vonzza különösebben, olyannyira élvezte az új élményt, hogy Bullock szerint a tábor után teljesen más gyerekként tért haza.

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