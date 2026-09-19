Harry herceg először szólalt meg a hazatéréséről: erre senki sem számított

A sussexi herceg szeptember 17-én Londonban, a Greenwich-i Old Royal Naval College-ban jelent meg az első Invictus Spirit Awards gálán. Ez volt az első nyilvános szereplése azóta, hogy Meghan Markle-lel és két gyermekükkel visszaköltöztek az Egyesült Királyságba. Harry herceg nem kertelt, amikor arról kérdezték, milyen volt számára az elmúlt időszak.

Harry herceg először beszélt nyilvánosan arról, hogyan érzi magát a családja visszatérése után.

Forrás: AFP

Így élte meg az elmúlt két hetet Harry herceg Harry először beszélt nyilvánosan arról, hogyan érzi magát a családja visszatérése után.

Az elmúlt két hetet „eseménydúsnak” nevezte.

Elmondása szerint a gyerekek már iskolába járnak, és a család boldog.

Nem minden megy zökkenőmentesen.

Harry herceg boldogsága nem makulátlan

„Az elmúlt két hét… eseménydús volt” – mondta el egy exkluzív interjúban Harry herceg, majd hozzátette, hogy a család igyekszik belerázódni az új életbe.

A jelek szerint azonban nem panaszkodik. A család már belevetette magát az új mindennapokba, a gyerekek iskolába járnak, Harry pedig úgy fogalmazott: „Boldogok vagyunk.” A visszatérés láthatóan neki személyesen is sokat jelent. „Nagyszerű érzés újra brit földön lenni” – mondta, miközben arról is beszélt, hogy már dolgozik az új brit életükön. Ez különösen érdekes annak fényében, hogy hat évvel ezelőtt családjával együtt elhagyta az Egyesült Királyságot.

A költözés ugyanakkor nem volt teljesen zökkenőmentes: Archie és Lilibet iskoláját rövid idő után meg kellett változtatni biztonsági aggályok miatt. Harry ennek ellenére most kifejezetten pozitívan beszélt arról, ahogy a család beilleszkedik az új életbe.

Az elmúlt hetek ugyanakkor nem teltek teljesen zökkenőmentesen. A családnak például az iskolaváltással is meg kellett küzdenie, miután a biztonsági szempontok miatt nem bizonyult megfelelőnek az Archie-nal és Lilibetnek elsőként választott intézmény és az oda vezető út.

Harry ennek ellenére most úgy beszélt az új életükről a Hello magazinnak, mint egy olyan időszakról, amelyben már kezdenek berendezkedni. Szavai alapján a költözés után nem minden alakult pontosan úgy, ahogy tervezték, de a család igyekszik megtalálni a helyét az új brit hétköznapokban.