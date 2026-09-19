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Harry herceg először szólalt meg a hazatéréséről: erre senki sem számított

család harry herceg egyesült királyság
Simon Péter
2026.09.19.
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A sussexi herceg most először beszélt arról, hogyan érzi magát, amióta családjával visszatért Nagy-Britanniába. Harry herceg szerint az elmúlt hetek eseménydúsan teltek, de mindentől függetlenül, örül annak, hogy ismét otthon lehet. Hogy mi az a minden? Azt is elárulta.

A sussexi herceg szeptember 17-én Londonban, a Greenwich-i Old Royal Naval College-ban jelent meg az első Invictus Spirit Awards gálán. Ez volt az első nyilvános szereplése azóta, hogy Meghan Markle-lel és két gyermekükkel visszaköltöztek az Egyesült Királyságba. Harry herceg nem kertelt, amikor arról kérdezték, milyen volt számára az elmúlt időszak. 

Harry herceg
Harry herceg először beszélt nyilvánosan arról, hogyan érzi magát a családja visszatérése után.
Forrás: AFP

Így élte meg az elmúlt két hetet Harry herceg

  • Harry először beszélt nyilvánosan arról, hogyan érzi magát a családja visszatérése után.
  • Az elmúlt két hetet „eseménydúsnak” nevezte.
  • Elmondása szerint a gyerekek már iskolába járnak, és a család boldog.
  • Nem minden megy zökkenőmentesen.

Harry herceg boldogsága nem makulátlan

„Az elmúlt két hét… eseménydús volt” – mondta el egy exkluzív interjúban Harry herceg, majd hozzátette, hogy a család igyekszik belerázódni az új életbe.

A jelek szerint azonban nem panaszkodik. A család már belevetette magát az új mindennapokba, a gyerekek iskolába járnak, Harry pedig úgy fogalmazott: „Boldogok vagyunk.” A visszatérés láthatóan neki személyesen is sokat jelent. „Nagyszerű érzés újra brit földön lenni” – mondta, miközben arról is beszélt, hogy már dolgozik az új brit életükön. Ez különösen érdekes annak fényében, hogy hat évvel ezelőtt családjával együtt elhagyta az Egyesült Királyságot.

A költözés ugyanakkor nem volt teljesen zökkenőmentes: Archie és Lilibet iskoláját rövid idő után meg kellett változtatni biztonsági aggályok miatt. Harry ennek ellenére most kifejezetten pozitívan beszélt arról, ahogy a család beilleszkedik az új életbe.

Az elmúlt hetek ugyanakkor nem teltek teljesen zökkenőmentesen. A családnak például az iskolaváltással is meg kellett küzdenie, miután a biztonsági szempontok miatt nem bizonyult megfelelőnek az Archie-nal és Lilibetnek elsőként választott intézmény és az oda vezető út.

Harry ennek ellenére most úgy beszélt az új életükről a Hello magazinnak, mint egy olyan időszakról, amelyben már kezdenek berendezkedni. Szavai alapján a költözés után nem minden alakult pontosan úgy, ahogy tervezték, de a család igyekszik megtalálni a helyét az új brit hétköznapokban.

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