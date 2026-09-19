Sharon Stone-tól rettegnek az emberek – a színésznő szerint ez is az Elemi Ösztön miatt van

Az 1992-es thrillerben Sharon Stone Catherine Tramellt alakította, a titokzatos és rendkívül manipulatív írónőt, aki Michael Douglas karakterét is alaposan az ujja köré csavarta. A szerep egy csapásra világhírűvé tette a színésznőt, és a filmtörténet egyik legtöbbet emlegetett karakterévé vált.

Sharon Stone szerint félnek tőle az emberek.

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Catherine Tramell még mindig nem akar teljesen eltűnni Sharon Stone mellől

A színésznő szerint vannak, akik a mai napig megilletődnek vagy akár meg is ijednek tőle, amikor személyesen találkoznak vele. Ennek alighanem köze van ahhoz, hogy az Elemi ösztönben játszott karaktere annyira erősen beleégett a közönség emlékezetébe, hogy sokan nehezen választják külön a színésznőt a szereptől.

Stone számára azonban ez egyszerre lehet hízelgő és furcsa: miközben azóta számtalan filmben szerepelt, egyetlen alakítás még mindig olyan erősen meghatározza a róla kialakult képet, mintha alig telt volna el idő azóta.

Az Elemi ösztön idén már több mint 30 éves, Catherine Tramell azonban úgy tűnik, még mindig képes megijeszteni az embereket.

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