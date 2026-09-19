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színésznő

Sharon Stone-tól rettegnek az emberek – a színésznő szerint ez is az Elemi Ösztön miatt van

színésznő elemi ösztön michael douglas catherine tramell szerep karakter
Life.hu
2026.09.19.
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Az elemi ösztoön sztárja szerint még mindig előfordul, hogy az emberek zavarba jönnek vagy megijednek tőle, amikor felismerik. Sharon Stone szerint ennek elsősorban az az oka, hogy sokak számára máig összeforr a neve ikonikus és provokatív karakterével.

Az 1992-es thrillerben Sharon Stone Catherine Tramellt alakította, a titokzatos és rendkívül manipulatív írónőt, aki Michael Douglas karakterét is alaposan az ujja köré csavarta. A szerep egy csapásra világhírűvé tette a színésznőt, és a filmtörténet egyik legtöbbet emlegetett karakterévé vált.

Sharon Stone attends the ''Diamond'' screening during the 79th annual Cannes Film Festival at Palais des Festivals in Cannes, France, on May 19, 2026. (Photo by Luca Carlino/NurPhoto) (Photo by Luca Carlino / NurPhoto via AFP)
Sharon Stone szerint félnek tőle az emberek.
Forrás: NurPhoto

Catherine Tramell még mindig nem akar teljesen eltűnni Sharon Stone mellől

A színésznő szerint vannak, akik a mai napig megilletődnek vagy akár meg is ijednek tőle, amikor személyesen találkoznak vele. Ennek alighanem köze van ahhoz, hogy az Elemi ösztönben játszott karaktere annyira erősen beleégett a közönség emlékezetébe, hogy sokan nehezen választják külön a színésznőt a szereptől.

Stone számára azonban ez egyszerre lehet hízelgő és furcsa: miközben azóta számtalan filmben szerepelt, egyetlen alakítás még mindig olyan erősen meghatározza a róla kialakult képet, mintha alig telt volna el idő azóta.

Az Elemi ösztön idén már több mint 30 éves, Catherine Tramell azonban úgy tűnik, még mindig képes megijeszteni az embereket.

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