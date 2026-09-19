Megszületett a döntés: repülőteret neveznek el Dolly Partonról – VIDEÓ

A Metropolitan Nashville Airport Authority hat tagja egyhangúlag támogatta, hogy elinduljon a névváltoztatás előkészítése. A végleges elnevezés egyelőre kérdéses, de a Dolly Parton Nashville International Airport már szerepel a lehetséges változatok között.

Dolly Parton nevét viseli majd a Nashville-i repülőtér

Forrás: AFP

Repülőteret neveznek el Dolly Partonról A Nashville-i repülőtér igazgatósága egyhangúlag elindította az átnevezés folyamatát.

A végleges névről még nem született döntés, de a Dolly Parton Nashville International Airport is felmerült.

A kezdeményezést Tennessee kormányzója és Nashville vezetése is támogatja.

Egy korábbi petíciót több mint 175 ezren írtak alá.

Az átnevezés legalább egy évig tarthat.

Dolly Parton lehet Nashville repülőterének új névadója

A Nashville International Airport igazgatósága hat tagja egyhangúlag támogatta, hogy elinduljon a névváltoztatás előkészítése. A végleges elnevezés egyelőre kérdéses, de a Dolly Parton Nashville International Airport már szerepel a lehetséges változatok között.

Az ötlet mögé Tennessee kormányzója és polgármestere is felsorakozott. A kezdeményezés társadalmi támogatottsága sem kicsi: a névváltoztatást sürgető petíciót több mint 175 ezren írták alá.

Az átnevezés azonban nem történik egyik napról a másikra. A repülőtér vezetése a következő hónapokban dolgozza ki a részleteket, egyeztet a megfelelő szervezetekkel és Dolly Parton örökségének képviselőivel, a teljes folyamat pedig várhatóan legalább egy évig tart. A repülőtér jelenlegi BNA kódja várhatóan megmarad.

Ha végül valóban Dolly Parton neve kerül a Nashville-be érkező és onnan induló utasok elé, az kétségtelenül különleges emléket állítana annak az énekesnőnek, aki Tennessee egyik legismertebb alakjává vált.

@life.hu_official Dolly Parton után nevezik át a nashville-i repteret Méltó módon tiszteleg Nashville Dolly Parton előtt: a country királynőjének nevét viselheti a város nemzetközi repülőtere, így hamarosan szó szerint minden út Dollyhoz vezethet Tennessee-ben. #life #dollyparton #hollywood #country #tiztelgés ♬ eredeti hang – life.hu_official - life.hu_official

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