Megszületett a döntés: repülőteret neveznek el Dolly Partonról – VIDEÓ

A Metropolitan Nashville Airport Authority hat tagja egyhangúlag támogatta, hogy elinduljon a névváltoztatás előkészítése. A végleges elnevezés egyelőre kérdéses, de a Dolly Parton Nashville International Airport már szerepel a lehetséges változatok között.
Repülőteret neveznek el Dolly Partonról
- A Nashville-i repülőtér igazgatósága egyhangúlag elindította az átnevezés folyamatát.
- A végleges névről még nem született döntés, de a Dolly Parton Nashville International Airport is felmerült.
- A kezdeményezést Tennessee kormányzója és Nashville vezetése is támogatja.
- Egy korábbi petíciót több mint 175 ezren írtak alá.
- Az átnevezés legalább egy évig tarthat.
Dolly Parton lehet Nashville repülőterének új névadója
A Nashville International Airport igazgatósága hat tagja egyhangúlag támogatta, hogy elinduljon a névváltoztatás előkészítése. A végleges elnevezés egyelőre kérdéses, de a Dolly Parton Nashville International Airport már szerepel a lehetséges változatok között.
Az ötlet mögé Tennessee kormányzója és polgármestere is felsorakozott. A kezdeményezés társadalmi támogatottsága sem kicsi: a névváltoztatást sürgető petíciót több mint 175 ezren írták alá.
Az átnevezés azonban nem történik egyik napról a másikra. A repülőtér vezetése a következő hónapokban dolgozza ki a részleteket, egyeztet a megfelelő szervezetekkel és Dolly Parton örökségének képviselőivel, a teljes folyamat pedig várhatóan legalább egy évig tart. A repülőtér jelenlegi BNA kódja várhatóan megmarad.
Ha végül valóban Dolly Parton neve kerül a Nashville-be érkező és onnan induló utasok elé, az kétségtelenül különleges emléket állítana annak az énekesnőnek, aki Tennessee egyik legismertebb alakjává vált.
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