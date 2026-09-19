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örökség

Megszületett a döntés: repülőteret neveznek el Dolly Partonról – VIDEÓ

örökség Dolly Parton repülőtér
Life.hu
2026.09.19.
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A nemrég elhunyt countrysztár neve hamarosan nemcsak a dalok és a zene történetével forrhat össze. Nashville repülőtere is Dolly Parton nevét viselheti majd. Az igazgatóság egyhangú szavazással megkezdte az átnevezés folyamatát, amely azonban még hosszú hónapokig eltarthat.

A Metropolitan Nashville Airport Authority hat tagja egyhangúlag támogatta, hogy elinduljon a névváltoztatás előkészítése. A végleges elnevezés egyelőre kérdéses, de a Dolly Parton Nashville International Airport már szerepel a lehetséges változatok között.

Dolly Parton meghalt 80 évesen.
Dolly Parton nevét viseli majd a Nashville-i repülőtér
Forrás: AFP

Repülőteret neveznek el Dolly Partonról

  • A Nashville-i repülőtér igazgatósága egyhangúlag elindította az átnevezés folyamatát.
  • A végleges névről még nem született döntés, de a Dolly Parton Nashville International Airport is felmerült.
  • A kezdeményezést Tennessee kormányzója és Nashville vezetése is támogatja.
  • Egy korábbi petíciót több mint 175 ezren írtak alá.
  • Az átnevezés legalább egy évig tarthat.

Dolly Parton lehet Nashville repülőterének új névadója

A Nashville International Airport igazgatósága hat tagja egyhangúlag támogatta, hogy elinduljon a névváltoztatás előkészítése. A végleges elnevezés egyelőre kérdéses, de a Dolly Parton Nashville International Airport már szerepel a lehetséges változatok között.

Az ötlet mögé Tennessee kormányzója és polgármestere is felsorakozott. A kezdeményezés társadalmi támogatottsága sem kicsi: a névváltoztatást sürgető petíciót több mint 175 ezren írták alá.

Az átnevezés azonban nem történik egyik napról a másikra. A repülőtér vezetése a következő hónapokban dolgozza ki a részleteket, egyeztet a megfelelő szervezetekkel és Dolly Parton örökségének képviselőivel, a teljes folyamat pedig várhatóan legalább egy évig tart. A repülőtér jelenlegi BNA kódja várhatóan megmarad.

Ha végül valóban Dolly Parton neve kerül a Nashville-be érkező és onnan induló utasok elé, az kétségtelenül különleges emléket állítana annak az énekesnőnek, aki Tennessee egyik legismertebb alakjává vált.

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Dolly Parton után nevezik át a nashville-i repteret Méltó módon tiszteleg Nashville Dolly Parton előtt: a country királynőjének nevét viselheti a város nemzetközi repülőtere, így hamarosan szó szerint minden út Dollyhoz vezethet Tennessee-ben. #life #dollyparton #hollywood #country #tiztelgés

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