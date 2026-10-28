Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. okt. 28., szerda Simon, Szimonetta

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt György herceg
időjárás

Hamarosan sarkvidéki hideg érkezik Magyarországra: ekkor eshet le az első hó

időjárás havazás November
Life.hu
2026.10.28.
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Life.hu
Jelentős változás körvonalazódik Európa időjárásában, amely Magyarországot is érintheti. Az előrejelzések szerint a következő hetekben a sokéves átlagnál jóval hidegebb levegő érkezhet térségünkbe, mely az első havat is meghozhatja.

November elején szokatlanul korán meggyengülhet a sarki örvény, ami lehetővé teszi, hogy a sarkvidéki eredetű hideg levegő Európa délebbi részei felé áramoljon. A meteorológiai előrejelzések szerint emiatt Magyarországon is jelentősen visszaeshet a hőmérséklet, akár a sokéves átlag alá.

November elején/közepén megérkezhet az első hó
November elején/közepén megérkezhet az első hó
Forrás: Getty Images

Mi az a sarki örvény, és hogyan befolyásolja az időjárást?

A sarki örvény egy hatalmas, hideg levegőből álló légköri képződmény, amely a sztratoszférában, nagyjából 25–30 kilométeres magasságban található. Kialakulása októberben kezdődik, november elejére pedig az átmérője meghaladhatja a 10 ezer kilométert. Amikor a sarki örvény erős, a hideg levegő jelentős részét a sarkvidéken tartja, így a mérsékelt égövben általában enyhébb téli időjárás alakulhat ki. Ha azonban meggyengül, a fagyos légtömegek könnyebben elindulhatnak dél felé, és akár Európát vagy Észak-Amerikát is elérhetik.

November elején betörhet a sarkvidéki hideg, és vele együtt jöhet az első hó

A jelenlegi előrejelzések éppen egy ilyen folyamat kialakulását valószínűsítik. November elején a nyugatias légáramlás jelentősen gyengülhet, a szél iránya keletire is változhat, a sztratoszférában pedig hirtelen felmelegedés következhet be. Ennek hatása néhány nappal később már a felszín közelében is érződhet. Izland vagy a Brit-szigetek térségében magas légnyomású anticiklonok alakulhatnak ki, amelyek mentén nagy mennyiségű sarkvidéki hideg áramolhat dél felé.

Amennyiben a folyamat Magyarország időjárását is befolyásolja, a hőmérséklet a sokéves átlag alá csökkenhet november elején-közepén, és az első hó is megérkezhet. 

Ezeket olvastad már? 

Jennifer Lawrence mellplasztikán esett át: elárulta, miért döntött a műtét mellett

Jennifer Lawrence sosem titkolta: két terhessége alaposan megváltoztatta a testét. Az Oscar-díjas színésznő korábban már beszélt arról, hogy plasztikai műtétet tervez, most pedig megerősítette, hogy túl is esett a beavatkozáson.

Meghan Markle új tévéműsorban vállalt szerepet: hetekre Ausztráliába utazhat

Meghan Markle visszatér a képernyőre, de ezúttal nem egy interjúban vagy dokumentumfilmben láthatuk. Harry herceg felesége egy népszerű főzőműsorban kapott feladatot, és emiatt hosszabb időre Ausztráliába költözhet.

Megválasztották 2026 legszexibb férfiját: a Vészhelyzet egykori sztárja kapta a címet

Kiderült, kit választott idén a világ legszexibb férfijának a People magazin.

 

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu