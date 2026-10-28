Hamarosan sarkvidéki hideg érkezik Magyarországra: ekkor eshet le az első hó

November elején szokatlanul korán meggyengülhet a sarki örvény, ami lehetővé teszi, hogy a sarkvidéki eredetű hideg levegő Európa délebbi részei felé áramoljon. A meteorológiai előrejelzések szerint emiatt Magyarországon is jelentősen visszaeshet a hőmérséklet, akár a sokéves átlag alá.

November elején/közepén megérkezhet az első hó

Forrás: Getty Images

Mi az a sarki örvény, és hogyan befolyásolja az időjárást?

A sarki örvény egy hatalmas, hideg levegőből álló légköri képződmény, amely a sztratoszférában, nagyjából 25–30 kilométeres magasságban található. Kialakulása októberben kezdődik, november elejére pedig az átmérője meghaladhatja a 10 ezer kilométert. Amikor a sarki örvény erős, a hideg levegő jelentős részét a sarkvidéken tartja, így a mérsékelt égövben általában enyhébb téli időjárás alakulhat ki. Ha azonban meggyengül, a fagyos légtömegek könnyebben elindulhatnak dél felé, és akár Európát vagy Észak-Amerikát is elérhetik.

Euro going with a full split/wind reversal of the polar vortex in early November. Other modeling showing record weak with it too. Absolutely astonishing and unprecedented should it verify. https://t.co/KjQM3RwX6l — ᅠLiam (@Lclimateguy) October 24, 2026

November elején betörhet a sarkvidéki hideg, és vele együtt jöhet az első hó

A jelenlegi előrejelzések éppen egy ilyen folyamat kialakulását valószínűsítik. November elején a nyugatias légáramlás jelentősen gyengülhet, a szél iránya keletire is változhat, a sztratoszférában pedig hirtelen felmelegedés következhet be. Ennek hatása néhány nappal később már a felszín közelében is érződhet. Izland vagy a Brit-szigetek térségében magas légnyomású anticiklonok alakulhatnak ki, amelyek mentén nagy mennyiségű sarkvidéki hideg áramolhat dél felé.

Amennyiben a folyamat Magyarország időjárását is befolyásolja, a hőmérséklet a sokéves átlag alá csökkenhet november elején-közepén, és az első hó is megérkezhet.

Ezeket olvastad már?