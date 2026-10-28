Meghan Markle megerősítette, hogy társműsorvezetőként csatlakozik a Junior MasterChef Australia következő évadához. A műsor forgatása Melbourne-ben zajlik, a pontos időpontot azonban egyelőre nem jelentették be.

Meghan Markle végya végre teljesül: újra képernyőre kerül

Forrás: Getty Images Europe

A sussexi hercegné idén áprilisban már szerepelt a MasterChef Australia műsorában, akkor vendégzsűriként értékelte a versenyzők teljesítményét. A készítők akkor a gasztronómia iránt szenvedélyesen érdeklődő, világszerte ismert személyiségként mutatták be.

Meghan Markle örömmel mondott igent a felkérésre

A hercegné közleményben árulta el, miért vállalta el a Junior MasterChef Australia műsorvezetését.

„Idén áprilisban fantasztikusan éreztem magam a MasterChef csapatával, ezért amikor megkerestek, hogy térjek vissza, és dolgozzak együtt ezekkel a fiatal tehetségekkel, egyértelmű volt, hogy igent mondok” – fogalmazott.

Meghan Markle hozzátette, hogy otthon is szívesen főz a gyermekeivel, ezért különösen kíváncsi arra, mit alkotnak majd a fiatal versenyzők: „Imádok a gyerekeimmel főzni, így nagyon szórakoztató lesz látni, mit készítenek ezek a fiatal tehetségek a konyhában. Alig várom, hogy kiderüljön, milyen ételekkel rukkolnak elő!”

A hercegné műsorvezetőtársa Poh Ling Yeow, a MasterChef Australia jelenlegi zsűritagja lesz.

A forgatás várhatóan több hétig tart majd, így az sem kizárt, hogy Harry herceg és két gyermekük, a hétéves Archie és az ötéves Lilibet is elkíséri Meghant Ausztráliába.

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