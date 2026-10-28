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2026. okt. 28., szerda Simon, Szimonetta

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Világsztár

Jennifer Lawrence mellplasztikán esett át: elárulta, miért döntött a műtét mellett

Világsztár Jennifer Lawrence mellplasztika
Horváth Angéla
2026.10.28.
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Jennifer Lawrence sosem titkolta: két terhessége alaposan megváltoztatta a testét. Az Oscar-díjas színésznő korábban már beszélt arról, hogy plasztikai műtétet tervez, most pedig megerősítette, hogy túl is esett a beavatkozáson.

A 36 éves Jennifer Lawrence a The Cut magazinnak adott interjújában árulta el, hogy mellfelvarráson esett át. A színésznő már tavaly októberben is beszélt arról, mennyire megváltozott a teste két terhessége után.

Jennifer Lawrence mellfellvarráson esett át
Jennifer Lawrence mellfellvarráson esett át
Forrás: NurPhoto

„Az első gyerek után nagyjából minden visszaállt a régi állapotába. A második után viszont semmi” - mondta akkor.

Jennifer Lawrence a munkája miatt is fontosnak tartotta a mellplasztikát

Jennifer Lawrence azt mondta, akkor is megműttetné a mellét, ha nem lenne híres színésznő:

„Lehet, hogy nem sietnék ennyire időpontot kérni. De azt hiszem, igen”mondta.

Jennifer Lawrence-nek a botoxkezelésekkel kapcsolatban nincsenek fenntartásai, a feltöltést azonban kerüli, szerinte azt sokkal könnyebb kiszúrni. Esetében az is nagyon fontos, hogy a homloka mozogni tudjon és a mimikája megmaradjon, hiszen olyan karaktereket is alakíthat, akiknek a való életben nem lenne lehetőségük hírességeket kezelő bőrgyógyászhoz járni.

Amikor arról kérdezték, átesett-e már arcfelvarráson, viccesen így válaszolt: „Nem. De biztosan fogok!” – jelentette ki.

Az Oscar-díjas színésznőnek és férjének, Cooke Maroney-nak két fia született. Jennifer Lawrence időnként ugyan mesél az anyaságról, gyermekei magánéletét azonban igyekszik óvni a nyilvánosságtól. 

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