Katalin hercegné 3 egyszerű öltözködési trükkje: így lehetsz elegáns ősszel

Katalin hercegné minden nyilvános megjelenése után megrohamozzák a vásárlók az üzleteket, hogy hasonló szoknyákat, cipőket vagy kabátokat szerezzenek be. A jelenségnek már neve is van: ez a Kate-hatás. A hercegné népszerűségének köszönhetően egy-egy ruhadarab szinte azonnal hiánycikké válik.

Katalin hercegné stílusának másolásához nincs szükség drága márkákra

Forrás: i-Images via ZUMA Press

A jó hír, hogy Katalin hercegné stílusának másolásához nincs szükség vastag pénztárcára. Elég megfigyelni, hogyan párosítja a színeket, a mintákat és a különböző fazonokat. A 2026-os őszi outfitjei közül három különösen jó inspirációt adhat a hétköznapi öltözködéshez.

Katalin hercegné egyszerű öltözködési trükkjei

1. Katalin hercegné ősszel is szívesen visel kockás szoknyát

Az egyik belfasti látogatásán Katalin zöld, sötétkék kockás, rakott Emilia Wickstead szoknyát viselt, amely egészen a bokájáig ért. Ehhez fehér, fodros blúzt és hosszú, derékban megkötött Alexander McQueen kabátot választott. Megjelenését zöld kézitáskával egészítette ki, amelynek színe visszaköszönt a szoknya mintájában.

Katalin öltözékének esszenciája abban rejlik, hogy a feltűnő szoknya mellé visszafogottabb darabokat választott. A világos blúz és az egyszerű, sötét kabát nem vonja el a figyelmet a mintáról.

Ha szeretnéd követni a példáját, válassz legalább lábszárközépig érő kockás szoknyát, és párosítsd könnyű, világos felsővel. A derekat hangsúlyozó, öves kabát azért is előnyös, mert a rakott szoknya bősége mellett is megőrzi az alak arányait. Ha a rövidebb fazonokat kedveled: a skót kockás miniszoknya magas szárú csizmával mutat a legjobban.

2. Tetőtől talpig szürkében: Katalin hercegné elegáns őszi összeállítása

Szeptember végén, Pulborough-ban Katalin hercegné megmutatta, hogy a szürke egyáltalán nem unalmas szín. Különböző árnyalatokat kombinált, így az öltözéke egyszerre volt visszafogott és elegáns. Hosszú, antracitszürke gyapjúkabátjához selyemszürke, nyakán masnival megköthető blúzt és bő szárú, hajtásokkal díszített, középszürke nadrágot viselt. A monokróm szetett bőrövvel és mélybordó velúrcipővel törte meg. A kiegészítőkkel sem esett túlzásba: gyöngyöket, arany karikafülbevalót és egyszerű, keresztpántos táskát választott, haját pedig lófarokba fogta.