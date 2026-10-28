Meghan Markle megtörte a csendet: ezért nem engedte apját a gyerekei közelébe

Meghan Markle ismét családi botrány miatt került a címlapokra, miután súlyos vádak merültek fel édesapjával szemben. Harry herceg felesége nagyon zaklatott a történtek miatt, de a szakmai terveit nem akarja háttérbe szorítani annak ellenére sem, hogy apja, Thomas Markle különösen súlyos szexuális bűnelkövető lehet.

Meghan Markle így próbálja feldolgozni a történteket.

Forrás: Jonathan Brady / POOL / AFP

Súlyos vádak miatt vizsgálják Meghan Markle apját

Meghan Markle apja, a 82 éves Thomas Markle ellen a Fülöp-szigeteken indult vizsgálat, miután fia, Thomas Markle Jr. állítása szerint több száz, akár több ezer, gyermekek szexuális bántalmazását ábrázoló képet és videót talált apja Cebu City-i otthonában.

Thomas Markle botránya komoly családi feszültségeket is felszínre hozott. Az idősebb Markle határozottan tagadja a vádakat, amelyeket „beteges hazugságoknak” nevezett. Lánya, Samantha szintén kiállt mellette, és bosszúvággyal vádolta testvérét.

Meghan, aki 2018 óta nem tartja a kapcsolatot édesapjával, közölte, hogy már évek óta tudott a nyugtalanító állításokról.

„Remélem, most már érthető, hogy az apámtól való távolságtartásomnak és annak, hogy nem engedtem kapcsolatba lépni a gyermekeinkkel, egyetlen oka volt: meg akartam védeni őket” – fogalmazott. „Bíztam abban, hogy a hatóságok más családok esetében is így járnak el.”

Meghan Markle a közösségi médiától is távol tartja magát

Andrea Caamano királyi szakértő a Page Sixnek elárulta, hogy Meghan és Harry mentális egészségük védelmében kerülik a közösségi oldalakat. Bár a hercegnének két Instagram-fiókja is van, a bejegyzéseket munkatársaik kezelik.

A szakértő szerint azonban Meghan hamarosan visszatérhet az online térbe, és megmutathatja követőinek, milyen örömteli pillanatok segítették át az elmúlt heteken.

Barátai támogatják a hercegnét a nehéz időszakban

A botrány kirobbanásakor Meghan és családja már külföldön tartózkodott az őszi iskolai szünet miatt. Caamano szerint az utazás időzítése véletlen egybeesés, nem pedig menekülés a sajtó elől.

„Egy barátunk ezen a héten elmondta, hogy Meghan rendkívül feldúlt” – árulta el az újságíró, hozzátéve, hogy a hercegnét brit és külföldi barátai egyaránt támogatják. Korábban pedig arról szóltak az értesülések, hogy Meghan Markle összeomlott apja botránya után, és elsírja magát, amikor a lányára néz.