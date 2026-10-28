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Miközben volt férje kitálal róla, Sofía Vergara egy 15 évvel fiatalabb sztárral romantikázik: ő az új férfi

randi Dan Reynolds Sofia Vergara
Nagy Anna
2026.10.28.
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Új szerelem van kibontakozóban Hollywoodban? Sofía Vergara egy nála 15 évvel fiatalabb világsztár társaságában töltötte az estét, és a szemtanúk szerint igencsak közel kerültek egymáshoz. A közös program után azonnal beindultak a találgatások.

Úgy tűnik, Sofía Vergara magánélete ismét izgalmas fordulatot vehet. Az 54 éves színésznőt egy 39 éves, világhírű zenésszel látták együtt Los Angelesben, ráadásul nem csupán egy közös vacsorán vettek részt. Egy születésnapi bulin is egymás társaságát keresték, ahol állítólag úgy viselkedtek, mint egy szerelmespár.

Sofía Vergara egy 15 évvel fiatalabb énekessel randizik.
Sofía Vergara egy 15 évvel fiatalabb énekessel randizik.
Forrás: GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Sofía Vergara és a zenész között több lehet barátságnál?

Miközben volt férje, Joe Manganiello a Bloodlines című memoárjában házasságuk fájdalmas részleteit és a múlt sérelmeit eleveníti fel, Sofía Vergara egy másik férfi társaságában élvezi az életet.

A titokzatos úriember nem más, mint Dan Reynolds, az Imagine Dragons frontembere, akivel pénteken a Beverly Hills-i Cipriani étteremben vacsorázott. A TMZ beszámolója szerint nem kettesben érkeztek: Anastasia Soare és egy ismeretlen férfi is velük tartott.

A színésznő mélyen dekoltált, sötét ruhát viselt, míg Reynolds sötétkék pólóban jelent meg. A vacsora során állítólag egy rövid pillanatra egymás kezét is megfogták.

US rock band Imagine Dragons' lead singer Dan Reynolds performs on stage in front of the Chateau de Chambord castle on September 8, 2023 in Chambord, central France. (Photo by GUILLAUME SOUVANT / AFP)
Dan Reynolds nemrég lett szingli: az Imagine Dragons énekese és párja közel 4 év után szakítottak.
Forrás: GUILLAUME SOUVANT / AFP

Egy születésnapi bulin is egymásra találtak

Az este azonban itt még nem ért véget. Sofía Vergara és Dan Reynolds Doja Cat 31. születésnapi partiján is megjelent, ahol a bennfentesek szerint egy félreeső sarokban összebújva, flörtölve beszélgettek. Állítólag nem sokkal éjfél után feltűnés nélkül távoztak.

Vajon tényleg új hollywoodi álompár születik? A People magazinnak nyilatkozó forrás szerint szó sincs romantikáról: mindössze „baráti társaságban elköltött közös vacsoráról” volt szó.

Mindketten túl vannak egy fájdalmas szakításon

Sofía Vergara és Joe Manganiello nyolc év házasság után, 2023 júliusában szakítottak, válásukat 2024 áprilisában véglegesítették. A színész új könyvében azt állítja, hogy súlyos betegsége idején felesége érzelmileg eltávolodott tőle, és még akkor sem ölelte meg, amikor könyörgött érte. Ugyanakkor azt is elismeri, hogy Vergara egy sürgősségi műtét jóváhagyásával megmentette az életét.

Az Imagine Dragons énekese szintén frissen szingli: négy év után októberben szakított Minka Kelly színésznővel. Utoljára májusban jelentek meg együtt nyilvánosan.

Hogy a két sztár között valóban szerelem szövődik-e, egyelőre kérdéses. Az azonban biztos, hogy közös estéjük alaposan felkavarta a hollywoodi pletykákat.

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