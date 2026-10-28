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szerelem

„Szeretem a teste minden egyes ívét” – Pierce Brosnan így hallgattatta el felesége kritikusait

szerelem Pierce Brosnan Keely Shaye Smith
Nagy Anna
2026.10.28.
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Hollywoodban ritka az olyan szerelem, amely évtizedek múltán is töretlen. Pierce Brosnan azonban újra és újra bebizonyítja, mennyire rajong a feleségéért. A színész akkor is kiállt Keely Shaye Smith mellett, amikor kegyetlen támadások érték a külseje miatt.

A James Bond-filmek egykori sztárja és felesége már 25 éve házasok, szerelmük pedig mit sem veszített az erejéből. Pierce Brosnan sosem titkolta, hogy Keely Shaye Smith számára a világ leggyönyörűbb nője, és ezt akkor is büszkén vállalta, amikor az interneten idegenek kezdték kritizálni párja alakját. A színész válasza romantikus filmbe illő volt.

Pierce Brosnan és Keely Shaye Smith
Pierce Brosnan és Keely Shaye Smith.
Forrás: Jamie McCarthy/Getty Images/AFP

Pierce Brosnan így védte meg feleségét a kegyetlen kritikáktól

Keely Shaye Smithnek az évek során rengeteg bántó megjegyzést kellett elviselnie a testsúlya miatt. 2022-ben egy Facebook-bejegyzésben régi és új fotóit hasonlították össze, gúnyolódva azon, mennyit változott az alakja a megismerkedésük óta.

Pierce Brosnan, the newest actor palying James Bond, arrives at the world premier of "GoldenEye" with his girlfriend Keely Shaye-Smith in New York 13 Nov. Brosnan follows in the footsteps of Sean Connery and Roger Moore in the role of the British secret agent. AFP PHOTO (Photo by BOB STRONG / AFP)
Pierce Brosnan és Keely Shaye Smith az 1995-ös Aranyszem premierjén.
Forrás: BOB STRONG / AFP

Pierce Brosnan felesége azonban nem maradt védelem nélkül. A színész olyan szerelmes vallomással állt ki mellette, amelynél aligha adhatott volna szebb választ a rosszindulatú kommentelőknek.

„Barátai felajánlották neki, hogy műtéttel csökkenthetné a súlyát. De én szenvedélyesen szeretem a teste minden egyes ívét” – fogalmazott.

Majd hozzátette: 

Az én szememben ő a leggyönyörűbb nő. Korábban is azért szerettem igazán, amilyen ember, nem csupán a szépségéért. Most pedig még jobban szeretem, mert ő a gyermekeim édesanyja. Nagyon büszke vagyok rá, és mindig arra törekszem, hogy méltó legyek a szerelmére.”

„Még mindig dalra fakasztja a szívemet”

A színész nem csak akkor beszél rajongással a feleségéről, amikor meg kell védenie. Egy interjúban így vallott érzéseiről:

„Még mindig dalra fakasztja a szívemet, és körülötte forog a világom.”

Keely egyébként maga sem hajlandó szégyellni a testét. A Vogue-nak 2024-ben elárulta, hogy sosem rejtegeti az idomait bő ruhák alatt. Férje erre mindössze annyit mondott: „Imádom a feleségem idomait.”

Pierce Brosnan és a családja
Pierce Brosnan és a családja
Forrás: Instagram

Több mint három évtizede tart a szerelem

A pár 1994-ben, Mexikóban találkozott először, majd 2001 augusztusában Írországban mondták ki a boldogító igent, tehát Pierce Brosnan és felesége már 25 éve házasok. Két közös fiuk született, kapcsolatukat pedig a legnehezebb időszakok sem tudták megtörni.

Keely a színész mellett állt első felesége és lánya elvesztése után is. Brosnan ezért gyakran nevezi őt az északi csillagának, amely mindig utat mutat számára.

Hosszú házasságuk titkát pedig meglepően egyszerűen fogalmazta meg: minden nehézséget közösen oldanak meg, és ami a legfontosabb, még mindig rendkívül élvezik egymás társaságát.

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