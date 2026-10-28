„Szeretem a teste minden egyes ívét” – Pierce Brosnan így hallgattatta el felesége kritikusait

A James Bond-filmek egykori sztárja és felesége már 25 éve házasok, szerelmük pedig mit sem veszített az erejéből. Pierce Brosnan sosem titkolta, hogy Keely Shaye Smith számára a világ leggyönyörűbb nője, és ezt akkor is büszkén vállalta, amikor az interneten idegenek kezdték kritizálni párja alakját. A színész válasza romantikus filmbe illő volt.

Pierce Brosnan és Keely Shaye Smith.

Forrás: Jamie McCarthy/Getty Images/AFP

Pierce Brosnan így védte meg feleségét a kegyetlen kritikáktól

Keely Shaye Smithnek az évek során rengeteg bántó megjegyzést kellett elviselnie a testsúlya miatt. 2022-ben egy Facebook-bejegyzésben régi és új fotóit hasonlították össze, gúnyolódva azon, mennyit változott az alakja a megismerkedésük óta.

Pierce Brosnan és Keely Shaye Smith az 1995-ös Aranyszem premierjén.

Forrás: BOB STRONG / AFP

Pierce Brosnan felesége azonban nem maradt védelem nélkül. A színész olyan szerelmes vallomással állt ki mellette, amelynél aligha adhatott volna szebb választ a rosszindulatú kommentelőknek.

„Barátai felajánlották neki, hogy műtéttel csökkenthetné a súlyát. De én szenvedélyesen szeretem a teste minden egyes ívét” – fogalmazott.

Majd hozzátette:

„Az én szememben ő a leggyönyörűbb nő. Korábban is azért szerettem igazán, amilyen ember, nem csupán a szépségéért. Most pedig még jobban szeretem, mert ő a gyermekeim édesanyja. Nagyon büszke vagyok rá, és mindig arra törekszem, hogy méltó legyek a szerelmére.”

„Még mindig dalra fakasztja a szívemet”

A színész nem csak akkor beszél rajongással a feleségéről, amikor meg kell védenie. Egy interjúban így vallott érzéseiről:

„Még mindig dalra fakasztja a szívemet, és körülötte forog a világom.”

Keely egyébként maga sem hajlandó szégyellni a testét. A Vogue-nak 2024-ben elárulta, hogy sosem rejtegeti az idomait bő ruhák alatt. Férje erre mindössze annyit mondott: „Imádom a feleségem idomait.”

Pierce Brosnan és a családja

Forrás: Instagram

Több mint három évtizede tart a szerelem

A pár 1994-ben, Mexikóban találkozott először, majd 2001 augusztusában Írországban mondták ki a boldogító igent, tehát Pierce Brosnan és felesége már 25 éve házasok. Két közös fiuk született, kapcsolatukat pedig a legnehezebb időszakok sem tudták megtörni.

Keely a színész mellett állt első felesége és lánya elvesztése után is. Brosnan ezért gyakran nevezi őt az északi csillagának, amely mindig utat mutat számára.