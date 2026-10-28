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viselkedés

Kiderült, mit gondolhat a kutyád, amikor zacskóba teszed a végtermékét: nem azt, amire számítanál

viselkedés kutya zacskó
Nagy Anna
2026.10.28.
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Séta közben természetes mozdulattal nyúlunk a zacskóért, de vajon kedvencünk mit gondol erről? A kutya egészen másként értelmezheti a helyzetet, mint hinnénk. Egy viselkedésszakértő most elárulta, mi járhat ilyenkor négylábú barátaink fejében.

Gazdiként pontosan tudjuk, miért kell felszednünk a kutyapiszkot, kedvencünk számára azonban aligha ilyen egyértelmű a helyzet. A kutya viselkedése ráadásul nem feltétlenül árulja el, mit gondol arról, hogy minden séta alkalmával gondosan eltüntetjük az ürülékét. A kérdés az interneten is élénk találgatásokat indított el, a Dogs Trust szakértője pedig érdekes magyarázattal szolgált.

Ezt gondolja a kutya aról, hogy zacskóval szeded fel utána a vlgtermékét.
Ezt gondolja a kutya aról, hogy zacskóval szeded fel utána a vlgtermékét.
Forrás: 123rf.com

Mit gondol a kutya, amikor felszedjük utána a kutyapiszkot?

Korábban már kiderült, miért néz ránk a kutyánk ürítés közben, most pedig arra is választ kapunk, hogyan élheti meg azt, ami utána történik. A Redditen egy gazdi tette fel a kérdést: vajon mit gondolhatnak a kutyák arról, hogy az emberek rendszeresen összeszedik az ürüléküket?

A válaszok között akadt néhány egészen szórakoztató elképzelés. Egy hozzászóló szerint a négylábúak akár azt is hihetik, hogy gazdájuk a ragadozók elől próbálja eltüntetni a nyomaikat. Más úgy vélte, a kutyák egyszerűen furcsának tartanak bennünket, míg egy gazdi arról számolt be, hogy kedvence látszólag zavarba jön a helyzettől.

De vajon mit mond erről a tudományos viselkedésismeret?

A szakértő szerint egészen mást jelenthet a kutyának a zacskó előkerülése

Hannah Harris, a Dogs Trust viselkedéspolitikai vezetője szerint a magyarázat sokkal egyszerűbb lehet, mint gondolnánk. A kutyák ugyanis szeretik a kiszámítható rutinokat, és a gazdi furcsának tűnő mozdulatait, ez esetben a kutyapiszok eltüntetését is ezek részeként értelmezhetik.

„A kutyák gyakran azt társítják ahhoz, hogy a gazdájuk felszedi az ürüléküket, hogy folytatódik valamilyen kellemes tevékenység, például a séta vagy a játék”magyarázta a szakértő.

Különösen igaz lehet ez azokra a négylábúakra, amelyeket jutalmazással szoktattak szobatisztaságra. Számukra az ürítéshez pozitív élmények kapcsolódhatnak: elvégzik a dolgukat, a gazdi észreveszi, esetleg jutalomfalatot vagy játékot kapnak, majd előkerül a zacskó.

Harris szerint ez a kutyának kifejezetten előnyös helyzet.

A szakértő magyarázata alapján tehát kedvencünk nem feltétlenül azon töpreng, miért gyűjtögetjük a végtermékét. Sokkal valószínűbb, hogy a megszokott eseménysor következő, kellemes részére számít.

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