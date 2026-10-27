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2026. okt. 27., kedd Szabina

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Heidi Klum megmutatta idei halloweenjelmezének első részleteit: a rajongók máris találgatnak

modell demi moore heidi klum jelmez
Horváth Angéla
2026.10.27.
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Heidi Klum szokásához híven idén is különleges halloweenjelmezzel készül. Az első részleteket meg is megmutatta követőinek. Meglehetősen bizarr fotót osztott meg az Instagramon, a rajongók pedig máris találgatni kezdte, milyen rémisztő kosztümben jelenik meg az egykori szupermodell október 31-én.

Heidi Klumot nem véletlenül nevezik a Halloween királynőjének. Az elmúlt években számtalan meghökkentő jelmezzel lepte meg a rajongóit - öltözött már többek között óriási féregnek is -, minden évben überelni akarja az előzőket. Most, nagyjából egy héttel legendás halloweeni partija előtt, mutatott egy kis részletet az idei kosztüméből.

Heidi Klum idén is megtartja nagyszabású halloweenbuliját
Heidi Klum idén is megtartja nagyszabású halloweenbuliját
Forrás:  Getty Images

Heidi Klum bizarr fotóval csigázta fel a rajongókat

„Mi lesz a jelmezem? Már csak egy hét...” – írta Heidi Klum az Instagramon közzétett bejegyzéséhez.

A képen rózsaszínes, hússzínű részletek, kékes kinövések, sárgás, szivacsos felületek és furcsa, torz formák láthatók. A fotó alapján egyelőre lehetetlen megmondani, pontosan minek akar beöltözni a modell. Annyi azonban sejthető, hogy ezúttal is különleges protézisekkel készül, amelyek felhelyezése akár órákig is eltarthat. Heidi Klum a korábbi jelmezeinél is rendszeresen alkalmazott ilyen megoldásokat.

Heidi Klum 2026 halloween jelmez részlet
Rajongók találgatnak: minek öltözik be idén Heidi Klum?
Forrás: Forrás: Instagram/heidiklum

Egy horrorfilm szörnyévé változhat Heidi Klum?

A rajongók úgy hiszik, a modell idei jelmezét A szer (The Substance) című horrorfilm ihlette.

A Demi Moore és Margaret Qualley főszereplésével készült horror a szépség és az örök fiatalság hajszolásának sötét oldalát mutatja be. A film végén feltűnő groteszk lényre, Monstro Elisasue-re emlékezti a rajongókat Heidi Klum rejtélyes fotója. A történet fináléjában a két főszereplő egy torz, szörnyű teremtménnyé olvad össze, amelynek eldeformálódott testrészei hasonlítanak a modell által megmutatott részletekre.

Hogy valóban A szer szörnyévé változik-e Heidi Klum, az legkésőbb október 31-én kiderül, amikor a modell New Yorkban megrendezi idei nagyszabású Halloween-partiját. Az sem kizárt, hogy addig mág újabb részleteket mutat a jelmezéből.

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