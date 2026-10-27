Heidi Klum megmutatta idei halloweenjelmezének első részleteit: a rajongók máris találgatnak

Heidi Klumot nem véletlenül nevezik a Halloween királynőjének. Az elmúlt években számtalan meghökkentő jelmezzel lepte meg a rajongóit - öltözött már többek között óriási féregnek is -, minden évben überelni akarja az előzőket. Most, nagyjából egy héttel legendás halloweeni partija előtt, mutatott egy kis részletet az idei kosztüméből.

Heidi Klum idén is megtartja nagyszabású halloweenbuliját

Forrás: Getty Images

Heidi Klum bizarr fotóval csigázta fel a rajongókat

„Mi lesz a jelmezem? Már csak egy hét...” – írta Heidi Klum az Instagramon közzétett bejegyzéséhez.

A képen rózsaszínes, hússzínű részletek, kékes kinövések, sárgás, szivacsos felületek és furcsa, torz formák láthatók. A fotó alapján egyelőre lehetetlen megmondani, pontosan minek akar beöltözni a modell. Annyi azonban sejthető, hogy ezúttal is különleges protézisekkel készül, amelyek felhelyezése akár órákig is eltarthat. Heidi Klum a korábbi jelmezeinél is rendszeresen alkalmazott ilyen megoldásokat.

Rajongók találgatnak: minek öltözik be idén Heidi Klum?

Forrás: Forrás: Instagram/heidiklum

Egy horrorfilm szörnyévé változhat Heidi Klum?

A rajongók úgy hiszik, a modell idei jelmezét A szer (The Substance) című horrorfilm ihlette.

A Demi Moore és Margaret Qualley főszereplésével készült horror a szépség és az örök fiatalság hajszolásának sötét oldalát mutatja be. A film végén feltűnő groteszk lényre, Monstro Elisasue-re emlékezti a rajongókat Heidi Klum rejtélyes fotója. A történet fináléjában a két főszereplő egy torz, szörnyű teremtménnyé olvad össze, amelynek eldeformálódott testrészei hasonlítanak a modell által megmutatott részletekre.

Hogy valóban A szer szörnyévé változik-e Heidi Klum, az legkésőbb október 31-én kiderül, amikor a modell New Yorkban megrendezi idei nagyszabású Halloween-partiját. Az sem kizárt, hogy addig mág újabb részleteket mutat a jelmezéből.

Ezeket olvastad már?