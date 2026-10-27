Ariana Grande felismerhetetlen lett − Drasztikus változáson esett át az énekesnő: FOTÓ

Ariana Grande búcsút intett ikonikus, hosszú copfjának, és egészen más külsővel állt kamerák elé. A 33 éves énekesnő állig érő, sötétbarna bobfrizurára váltott, amit a közösségi oldalán meg is mutatott.

Ariana Grande búcsút intett copfjának.

Forrás: Getty Images

Ariana Grande bobra váltott

Ariana Grande október 22-én az Instagram-oldalán mutatta meg új frizuráját. Az énekesnő négy szelfit osztott meg, amelyeken a korábbi, derékig érő haja helyett rövid, állig érő, csokoládébarna bobbal látható. A megjelenés egyszerre elegáns és játékos, ugyanakkor egészen más benyomást kelt, mint az a hajviselet, amely hosszú éveken át szinte Ariana védjegyévé vált. A frizurát Brandon Pietsch sztárfodrász készítette, aki saját közösségi oldalán is megosztotta a végeredményt. A változásra utalva viccesen ezt írta: „A lófarok most egy kis szünetet tart.” Ariana az új külsejét bemutató képekhez mindössze egy szív emojit tett, a rajongók azonban véleményezték is a látványos átalakulást.

Hosszú évek után intett búcsút ikonikus hajviseletének...

Ariana Grande magasra fogott, hosszú copfja az évek során szinte összeforrt az énekesnő nevével. Bár a Wicked című filmek Glindájaként szőke hajjal is láthattuk, később ismét visszatért a barna árnyalatokhoz.

Az új, rövid fazon azonban az utóbbi időszak egyik leglátványosabb külső változása.

... és egy időre a nyilvánosságnak is

Arianát nemrég még hosszú hajjal láthattuk az Eternal Sunshine turnéján. A koncertsorozat szeptember 1-jén ért véget a londoni O2 Arénában, ahol az énekesnő tíz alkalommal lépett fel. A turné lezárása után a sztár bejelentette, hogy hosszabb időre visszavonul. A döntés hátterében képviselője szerint az énekesnőt érő folyamatos nyilvános figyelem és kritika is szerepet játszott. Az énekesnő egyúttal visszalépett a Sunday in the Park with George című musical tervezett, 2027-es londoni előadásától is, amelyben a Wicked másik sztárjával, Jonathan Bailey-vel szerepelt volna.

Ariana ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a döntését nem hirtelen hozta meg, és nem az internetes kritikákra reagált így. Egy chicagói koncertjén arról beszélt, hogy már jóval korábban elhatározta, hogy szünetet tart, és átgondolt döntést hozott. Azóta nem állt színpadra, de lesifotók készültek róla és régi-új barátjátról.

Ariana Grande soványsága miatt is aggódtak a rajongók

Az énekesnő külseje az elmúlt években rendszeresen a közösségi oldalak és a bulvársajtó témája volt. Különösen a látványos fogyása váltott ki találgatásokat, sokan az egészsége miatt aggódtak, mások viszont bírálták azokat, akik kéretlenül kommentálták a testét. Ariana már 2023-ban arra kérte a követőit, hogy legyenek óvatosabbak mások külsejének megítélésével.

„Szerintem kedvesebbnek kellene lennünk egymással, és jó lenne, ha nem lenne természetes, hogy megjegyzéseket teszünk mások testére” – mondta korábban. Arra is felhívta a figyelmet, hogy kívülről nem lehet tudni, min megy keresztül valaki, és milyen egészségi állapot vagy személyes körülmények állnak a megjelenése mögött.

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