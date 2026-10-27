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Világsztár

Kiderült, ki lép fel a következő Super Bowlon: világhírű rapperé lesz a színpad

Világsztár Jay-Z super bowl
Horváth Angéla
2026.10.27.
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Kiderült, ki lesz a következő Super Bowl félidei műsorának sztárfellépője. A világ egyik legnagyobb sporteseményén ezúttal olyan világhírű rapper áll színpadra, aki az elmúlt években maga is részt vett a fellépők kiválasztásában.

Jay-Z lesz a 2027-es Super Bowl félidei show-jának főszereplője – jelentette be október 23-án a Roc Nation és az Apple Music. A hírt az ESPN Monday Night Football közvetítése alatt, a Philadelphia Eagles és a Dallas Cowboys mérkőzésén hozták nyilvánosságra. A Roc Nation az Instagramon is közzétette a bejelentést.

Jay-Z lép fel a 2026-os Super Bowl halftime showjában
Jay-Z lép fel a 2026-os Super Bowl halftime showjában
Forrás: AFP

Jay-Z régi álma vált valóra

A rapper közleményben reagált a bejelentésre, amelyben felidézte pályafutásának kezdetét is.

„A Reasonable Doubttól odáig, hogy a Super Bowl félidei műsorának színpadán állhatok, hosszú út vezetett. Harminc év zene és munka a világ legnagyobb színpadán. Ez az egész még mindig olyan, mintha egy álom válna valóra”fogalmazott.

Jay-Z 2019 óta dolgozik együtt az amerikaifutball-ligával, az NFL-lel. A Roc Nationnel kötött megállapodás értelmében tanácsadóként közreműködik a Super Bowl félidei fellépőinek kiválasztásában.

„Jay hozza meg a döntést. Amióta részt veszünk a műsor készítésében, minden évben ő választott, és ez fantasztikusan működött. Mindig jól döntött” – mondta Jesse Collins, a félidei műsor producere még 2025-ben. Jay-Z tehát idén saját magát választahatta ki a nemes feladatra - erről ebben a cikkünkben írtunk.

Jay-Z harmincéves zenei pályafutását ünnepli

A bejelentés előtt néhány héttel jelent meg a rapper nyolcrészes HBO-dokumentumsorozata, a JAŸ-Z in 8, amely zenei életművét mutatja be. Az előadó jubileumi koncertekkel is ünnepelte pályafutását: első albuma, a Reasonable Doubt megjelenésének 30., valamint a The Blueprint című lemeze 25. évfordulóját.

Jay-Z Bad Bunny nyomdokaiba lép a Super Bowl színpadán

A 2026-os Super Bowl félidei műsorának főszereplője a Puerto Ricó-i Bad Bunny volt, aki rekordot döntött: júliusban kilenc Emmy-jelölést kapott, ezzel a Super Bowl történetének legtöbb Emmy-díjra jelölt félidei előadója lett. Bad Bunny fellépését 128,2 millióan nézték, így minden idők negyedik legnézettebb Super Bowl-félidei produkciójává vált.

A következő, LXI. Super Bowlt 2027. február 14-én rendezik meg a kaliforniai Inglewoodban található SoFi Stadionban, ahol Jay-Z lesz a félidei show főszereplője.

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