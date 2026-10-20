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Ez a leginstabilabb kutyafajta egy állatorvos szerint – Rengeteg család tart ilyet

házi kedvenc instabil kutyafajta
Nagy Anna
2026.10.20.
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Egy népszerű állatorvos meglepő kijelentést tett az egyik legkedveltebb családi kedvencről. Szerinte ez a kutyafajta mentálisan különösen instabil, pedig sokan éppen a szerethető természete miatt választják. A gazdik véleménye azonban alaposan megoszlik.

A kutyaválasztásnál sokan a méretet, a temperamentumot és a taníthatóságot veszik figyelembe, de nem minden négylábú viselkedése olyan kiszámítható, mint elsőre gondolnánk. Dr. Amir Anwary állatorvos egy TikTok-videóban árulta el, melyik kutyafajta számít szerinte a leginkább mentálisan instabilnak. Válasza sokakat meglepett.

kutyafajta
Az állatorvos szerint ez a mentálisan instabil kutyafajta.
Forrás: 123rf.com

Ez a leginstabilabb kutyafajta az állatorvos szerint

Dr. Amir Anwary humoros videójában táncolva tette fel a kérdést: „Melyik kutyafajta a leginstabilabb mentálisan?”

Néhány másodperccel később megjelent a válasz: a cocker spániel.

Az állatorvos a videó leírásában mindössze ennyit fűzött hozzá: „Kétségtelenül!”

A kijelentés azért is meglepő, mert a cocker spániel kifejezetten népszerű családi kedvenc. Vidám, energikus, ragaszkodó természetéről ismert. Fontos megjegyezni, hogy Dr. Amir Anwary videói kizárólag a saját véleményét és személyes tapasztalatait tükrözik.

A gazdik is megszólaltak: megosztó a cocker spániel viselkedése

A videó alatt hamar megjelentek a személyes történetek. Egy hozzászóló viccesen megjegyezte:

„Én meg már készen álltam arra, hogy a csivavákat vádoljam.”

Másnak kevésbé kellemes emlékei voltak:

„A nővéremnek volt egy cocker spánielje. Teljes erőből neked támadt a cukormázas fánkok miatt.”

Egy tenyésztő szerint a fajta következetes, de kedves nevelést igényel, ezért nem feltétlenül ideális kezdő gazdiknak.

Akadtak azonban egészen más tapasztalatok is. Egy tulajdonos arról számolt be, hogy 14 évig élt együtt cocker spánieljével, és kizárólag a szeparációs szorongás okozott problémát.

Egy másik gazdi pedig így reagált:

„Még nem találkoztál az én három cockeremmel. Az állatorvosnál elalszanak, miután mindenkit üdvözöltek.” 

@amirthevet

Without a doubt !!

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