Egy kutyatréner figyelmeztet: ez a 7 fajta rémálommá teheti az egész életed

Könnyű beleszeretni egy gyönyörű kölyökbe, ám Tom Davis amerikai kutyatréner szerint ennél jóval többet kell mérlegelni. A szakember több ezer kutyával dolgozott már, tapasztalatai alapján pedig bizonyos kutyafajta esetében különösen fontos előre megismerni az ösztönöket, a temperamentumot, valamint a mozgás- és mentális igényeket.

7 kutyafajta, ami megkeserítheti az életed.

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A listán szereplő kutyák nem „rosszak”, egyszerűen speciális igényeik vannak.

Egyes fajtáknak napi komoly fizikai és mentális terhelésre van szükségük.

A kis termet sem jelenti automatikusan azt, hogy könnyen kezelhető kutyáról van szó.

A megfelelő szocializáció és következetes nevelés több fajtánál kulcsfontosságú.

Mielőtt kutyát választasz, érdemes azt is végiggondolnod, mennyire illik az életmódodhoz.

A kutya kiválasztása fontos kérdés, hiszen egész életére választod magadnak társul. Így meglehet, hogy a kedvenc kutyafajtád – ami egyébként sokat elárul a személyiségedről – nem pontosan az, amelyik valóban megfelel neked. Ha kisgyerek is van a családban, érdemes lehet egy nyugodtabb, kevésbé ugatós társat választani. Így mielőtt befogadsz egy állatot az éltedbe, érdemes letesztelned, mennyire is ismered a kutyafajtákat, mert egy tréner szerint egyes népszerű fajták akár meg is keseríthetik az életed.

Rossz kutyafajta? Inkább rosszul megválasztott társak

Davis hangsúlyozza, hogy valójában nem rossz kutyafajtákról van szó.

Sok problémás helyzet azért alakul ki, mert egy meghatározott feladatra tenyésztett állat olyan környezetbe kerül, amelyben nem tudja megfelelően levezetni az energiáit és kiélni természetes ösztöneit.

A szibériai husky például hatalmas távolságok megtételére született, ezért kevés mozgás mellett hangossá, rombolóvá válhat, ráadásul a szökéshez is különös tehetsége lehet. Aktív gazdi mellett fantasztikus társ lehet, de napi néhány rövid séta nem feltétlenül elég neki.

A Jack Russell terrier apró termete szintén megtévesztő. Rókavadászatra tenyésztették, ezért rendkívül kitartó, intelligens és erős zsákmányösztönnel rendelkezik. Ha unatkozik, ugatással, rombolással vagy kényszeres viselkedéssel találhat magának elfoglaltságot.