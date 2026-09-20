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kisállat

Egy kutyatréner figyelmeztet: ez a 7 fajta rémálommá teheti az egész életed

kisállat kutyatréner kutyaválasztás kutya
Nagy Anna
2026.09.20.
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Gyönyörűek, okosak és rengetegen rajonganak értük, mégsem valók feltétlenül minden otthonba. A megfelelő kutyafajta kiválasztásánál ugyanis nemcsak a külső számít, hanem az is, mire tenyésztették az állatot, és milyen igényei vannak. Egy tapasztalt kutyatréner szerint hét népszerű fajta különösen komoly kihívást jelenthet, ha a gazdi nincs felkészülve.

Könnyű beleszeretni egy gyönyörű kölyökbe, ám Tom Davis amerikai kutyatréner szerint ennél jóval többet kell mérlegelni. A szakember több ezer kutyával dolgozott már, tapasztalatai alapján pedig bizonyos kutyafajta esetében különösen fontos előre megismerni az ösztönöket, a temperamentumot, valamint a mozgás- és mentális igényeket.

7 kutyafajta, ami megkeserítheti az életed.
7 kutyafajta, ami megkeserítheti az életed.
Forrás: 123rf.com
  • A listán szereplő kutyák nem „rosszak”, egyszerűen speciális igényeik vannak.
  • Egyes fajtáknak napi komoly fizikai és mentális terhelésre van szükségük.
  • A kis termet sem jelenti automatikusan azt, hogy könnyen kezelhető kutyáról van szó.
  • A megfelelő szocializáció és következetes nevelés több fajtánál kulcsfontosságú.
  • Mielőtt kutyát választasz, érdemes azt is végiggondolnod, mennyire illik az életmódodhoz.

A kutya kiválasztása fontos kérdés, hiszen egész életére választod magadnak társul. Így meglehet, hogy a kedvenc kutyafajtád – ami egyébként sokat elárul a személyiségedről – nem pontosan az, amelyik valóban megfelel neked. Ha kisgyerek is van a családban, érdemes lehet egy nyugodtabb, kevésbé ugatós társat választani. Így mielőtt befogadsz egy állatot az éltedbe, érdemes letesztelned, mennyire is ismered a kutyafajtákat, mert egy tréner szerint egyes népszerű fajták akár meg is keseríthetik az életed.

Rossz kutyafajta? Inkább rosszul megválasztott társak

Davis hangsúlyozza, hogy valójában nem rossz kutyafajtákról van szó.

 Sok problémás helyzet azért alakul ki, mert egy meghatározott feladatra tenyésztett állat olyan környezetbe kerül, amelyben nem tudja megfelelően levezetni az energiáit és kiélni természetes ösztöneit.

A szibériai husky például hatalmas távolságok megtételére született, ezért kevés mozgás mellett hangossá, rombolóvá válhat, ráadásul a szökéshez is különös tehetsége lehet. Aktív gazdi mellett fantasztikus társ lehet, de napi néhány rövid séta nem feltétlenül elég neki.

A Jack Russell terrier apró termete szintén megtévesztő. Rókavadászatra tenyésztették, ezért rendkívül kitartó, intelligens és erős zsákmányösztönnel rendelkezik. Ha unatkozik, ugatással, rombolással vagy kényszeres viselkedéssel találhat magának elfoglaltságot.

Szibériai husky és Jack Russell terrier.
Szibériai husky és Jack Russell terrier.
Forrás: 123rf.com

A malinois és a Csaucsau sem való mindenkinek

A malinois az egyik legnagyobb kihívást jelentő választás lehet. Davis szerint naponta órákon át tartó, strukturált foglalkozást igényel, ennek hiányában reaktívvá, rombolóvá vagy kényszeressé válhat. A tréner még tapasztalt kutyatartóknak sem feltétlenül ajánlja.

A plüssmackóra emlékeztető Csaucsau egészen más okból kerülhet nehéz helyzetbe. Erős őrzőösztönnel rendelkezik, jellemzően egy-két emberhez kötődik szorosan, idegenekkel szemben viszont bizalmatlan lehet. A korai szocializáció ezért különösen fontos.

Csaucsau és malinois.
Csaucsau és malinois.
Forrás: 123rf.com

Cane Corso, border collie és német juhászkutya: komoly feladatot adhatnak

A hatalmas és izmos Cane Corso esetében a következetes nevelés, a világos határok és a szocializáció elengedhetetlen. Ellenkező esetben territoriális viselkedése és fizikai ereje komoly problémákat okozhat.

A border collie ezzel szemben elsősorban elképesztő intelligenciája miatt került előkelő helyre. Folyamatos mentális kihívásra vágyik, ennek hiányában akár a gyerekeket is terelgetni kezdheti, csipkedhet, kényszeres viselkedést vagy szorongást alakíthat ki.

Az első helyre a német juhászkutya került. Davis szerint nem azért, mert ez lenne a legveszélyesebb fajta, hanem hatalmas népszerűsége miatt: a felelőtlen tenyésztés temperamentumbeli és egészségügyi problémákhoz vezethet, miközben a fajta intelligenciája, védelmező ösztöne és aktivitása eleve tudatos gazdit kíván.

Cane Corso, Border Collie és Német juhászkutya.
Cane Corso, Border Collie és Német juhászkutya.
Forrás: 123rf.com

Ha tehát azon gondolkodsz, milyen kutyafajta illik hozzád, ne csak azt nézd, melyikbe szeretsz bele első pillantásra. A legjobb párosítás az, amikor a kutya természetes igényei és a gazdi életmódja valóban összeillenek.

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