Összefolynak a betűk a monitor előtt? A képernyők előtt töltött hosszú órák, a folyamatos közeli fókusz és a kevés természetes fény mind megterhelhetik a szemünket. A Látás Világnapja alkalmából október végéig 20%-os lencsekedvezményt biztosítunk.
Ideje törődni a szemeddel!
A mindennapjaink szinte észrevétlenül telnek a monitorok és kijelzők előtt: a munkahelyi feladatok, az üzenetváltások és az esti sorozatnézés közben a szemünk alig kap pihenőt. A természetes napfény hiánya és a folyamatos, közeli fókuszálás miatt a látásromlás csendben, apránként lopakodik be az életünkbe. A 2000-es év óta minden október hónap második csütörtökére eső Látás Világnapja pedig tökéletes alkalom arra, hogy végre ne halogasd tovább a látásod egészségét. „A rendszeres szakellátást igénylő páciensek növekvő aránya egyértelműen jelzi, hogy a látás egészségére még azelőtt kiemelt figyelmet kell fordítani, mielőtt súlyosabb tünetek vagy visszafordíthatatlan látásromlás lépne fel. Az évenkénti szűrővizsgálat lehetővé teszi a szembetegségek korai stádiumban történő felismerését, megóvva az éleslátást” - emeli ki Boros Mária, az Alensa Optika és webáruház optometristája.
Így érezd magad jól és magabiztosan szemüvegben
Egy szakszerű látásvizsgálat ma már messze nemcsak annyit jelent, hogy betűket olvasunk le egy falitábláról. A modern diagnosztikai eszközökkel a szakember átfogó képet kap arról is, milyen terhelést kap a szemed a mindennapi életviteled során. Az Alensa üzleteiben 0,01 század dioptria pontossággal tudják meghatározni az ideális korrekciót. A szemüveg azonban korunk egyik legstílusosabb divatkiegészítőjé is vált. Egy jól eltalált keret karaktert ad az arcnak, öltöztet, és magabiztosságot sugároz. Legyen szó finom fémkeretről, markánsabb formáról vagy lágy pasztell árnyalatról, a személyes stílusodhoz illő darab azonnal feldobja a mindennapi megjelenésed. Ha mindezt kiegészíted a monitor előtti munkát megkönnyítő kékfényszűrő bevonattal és tükröződésmentes lencsékkel, a nap végi szemfáradtság végre a múlté lehet.
Ünnepeld a Látás Világnapját 20%-os lencsekedvezménnyel!
Szemüveglencséinket eddig is alacsony áron kínáltuk, de ebből az alkalomból most további 20% kedvezményt adunk rájuk. A 20% kedvezmény minden szemüveglencsére érvényes komplett szemüveg (keret + lencse) vásárlása esetén, 2026.10.31-ig az OKTOBER20SHE kedvezménykóddal. A kedvezménykód kizárólag az Alensa Optikákban használható fel, a webáruházban nem érvényes.
A jelenlegi kínálatban több mint 17 000 dioptriás és napszemüveg található. Az Alensa zászlóshajó üzlete Budapesten, az Oktogonon található, emellett Győrben, Pécsen, Baján és Kecskeméten is saját üzletekkel, Veszprémben, Dunaharasztiban és Nyíregyházán pedig partner optikákkal várja vásárlóit.