Összefolynak a betűk a monitor előtt? A képernyők előtt töltött hosszú órák, a folyamatos közeli fókusz és a kevés természetes fény mind megterhelhetik a szemünket. A Látás Világnapja alkalmából október végéig 20%-os lencsekedvezményt biztosítunk.

Ideje törődni a szemeddel!

A mindennapjaink szinte észrevétlenül telnek a monitorok és kijelzők előtt: a munkahelyi feladatok, az üzenetváltások és az esti sorozatnézés közben a szemünk alig kap pihenőt. A természetes napfény hiánya és a folyamatos, közeli fókuszálás miatt a látásromlás csendben, apránként lopakodik be az életünkbe. A 2000-es év óta minden október hónap második csütörtökére eső Látás Világnapja pedig tökéletes alkalom arra, hogy végre ne halogasd tovább a látásod egészségét. „A rendszeres szakellátást igénylő páciensek növekvő aránya egyértelműen jelzi, hogy a látás egészségére még azelőtt kiemelt figyelmet kell fordítani, mielőtt súlyosabb tünetek vagy visszafordíthatatlan látásromlás lépne fel. Az évenkénti szűrővizsgálat lehetővé teszi a szembetegségek korai stádiumban történő felismerését, megóvva az éleslátást” - emeli ki Boros Mária, az Alensa Optika és webáruház optometristája.

Forrás: ALENSA MEDICAL s.r.o.

Így érezd magad jól és magabiztosan szemüvegben

Egy szakszerű látásvizsgálat ma már messze nemcsak annyit jelent, hogy betűket olvasunk le egy falitábláról. A modern diagnosztikai eszközökkel a szakember átfogó képet kap arról is, milyen terhelést kap a szemed a mindennapi életviteled során. Az Alensa üzleteiben 0,01 század dioptria pontossággal tudják meghatározni az ideális korrekciót. A szemüveg azonban korunk egyik legstílusosabb divatkiegészítőjé is vált. Egy jól eltalált keret karaktert ad az arcnak, öltöztet, és magabiztosságot sugároz. Legyen szó finom fémkeretről, markánsabb formáról vagy lágy pasztell árnyalatról, a személyes stílusodhoz illő darab azonnal feldobja a mindennapi megjelenésed. Ha mindezt kiegészíted a monitor előtti munkát megkönnyítő kékfényszűrő bevonattal és tükröződésmentes lencsékkel, a nap végi szemfáradtság végre a múlté lehet.