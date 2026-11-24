Majdnem 20 éve tűnt el Madeleine McCann, nem sokkal a negyedik születésnapja előtt egy portugáliai apartmanból. Szülei és a nyomozók azóta próbálják kideríteni, mi történt a brit kislánnyal. Sokáig gyanúsítottja sem volt az ügynek – bár a nyomozás egy pontján a szülőket is feltételezett elkövetőként kezelték – 2020-ban minden megváltozott. Akkor került képbe a büntetett előéletű Christian Brückner, akinek rabtársa most vallott arról, milyen vallomást tett neki a börtönben a férfi.

Madeleine McCann eltűnésének ügyében újabb vallomás került elő.

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Madeleine McCann eltűnése 2007. május 3-án este a portugáliai Praia da Luz egyik hoteljéből tűnt el az akkor 3 éves Madeleine McCann.

Szülei, Kate és Gerry McCann a közelben vacsoráztak, míg három gyerekük – Maddie és az akkor kétéves ikertestvérei, Sean és Amelie – az apartmanban aludtak.

Innen tűnt el a kislány, akinek ügye azóta sem zárult le.

2020 óta a német származású Christian Brückner az eltűnésének és feltételezett meggyilkolásának fő gyanúsítottja.

Madeleine McCann eltűnésének éjszakáján is annak a portugál apartmannak – Ocean Club – a közelében volt.

Brückner többszörösen büntetett előéletű szexuális bűnöző és betörő.

Madeleine McCann eltűnése: hátborzongató részletekről beszélt egy egykori rab

Madeleine McCann egy portugál apartmanból tűnt el, miközben szülei a közelben vacsoráztak. Az elmúlt években többször lezárták és újranyitották az ügyet, szülei nem törődnek bele abba, hogy nem tudják, mi történt a gyerekükkel, közben több nő is állította már, hogy ő az eltűnt gyerek, legutóbb Eugenea Collins. A német nyomozók 2020 óta az elítélt szexuális bűnelkövetőt, Christian Bruecknert tekintik az ügy első számú gyanúsítottjának. A férfi azonban mindvégig tagadta érintettségét, és a gyermek eltűnésével összefüggésben eddig nem emeltek vádat ellene.

Most egy egykori betörő, az 52 éves Laurentiu Codin állítja, hogy Brueckner még 2019-ben, egy németországi börtönben beszélt neki egy portugáliai betörésről, amely során állítólag pénzt és ékszereket keresett.

„Azt mondta, hogy pénzt keresett. De csak egy alvó, szőke kislányt talált” – idézte fel a beszélgetést Codin a Mail on Sundaynek.