Majdnem 20 éve tűnt el Madeleine McCann, nem sokkal a negyedik születésnapja előtt egy portugáliai apartmanból. Szülei és a nyomozók azóta próbálják kideríteni, mi történt a brit kislánnyal. Sokáig gyanúsítottja sem volt az ügynek – bár a nyomozás egy pontján a szülőket is feltételezett elkövetőként kezelték – 2020-ban minden megváltozott. Akkor került képbe a büntetett előéletű Christian Brückner, akinek rabtársa most vallott arról, milyen vallomást tett neki a börtönben a férfi.
Madeleine McCann eltűnése
- 2007. május 3-án este a portugáliai Praia da Luz egyik hoteljéből tűnt el az akkor 3 éves Madeleine McCann.
- Szülei, Kate és Gerry McCann a közelben vacsoráztak, míg három gyerekük – Maddie és az akkor kétéves ikertestvérei, Sean és Amelie – az apartmanban aludtak.
- Innen tűnt el a kislány, akinek ügye azóta sem zárult le.
- 2020 óta a német származású Christian Brückner az eltűnésének és feltételezett meggyilkolásának fő gyanúsítottja.
- Madeleine McCann eltűnésének éjszakáján is annak a portugál apartmannak – Ocean Club – a közelében volt.
- Brückner többszörösen büntetett előéletű szexuális bűnöző és betörő.
Madeleine McCann eltűnése: hátborzongató részletekről beszélt egy egykori rab
Madeleine McCann egy portugál apartmanból tűnt el, miközben szülei a közelben vacsoráztak. Az elmúlt években többször lezárták és újranyitották az ügyet, szülei nem törődnek bele abba, hogy nem tudják, mi történt a gyerekükkel, közben több nő is állította már, hogy ő az eltűnt gyerek, legutóbb Eugenea Collins. A német nyomozók 2020 óta az elítélt szexuális bűnelkövetőt, Christian Bruecknert tekintik az ügy első számú gyanúsítottjának. A férfi azonban mindvégig tagadta érintettségét, és a gyermek eltűnésével összefüggésben eddig nem emeltek vádat ellene.
Most egy egykori betörő, az 52 éves Laurentiu Codin állítja, hogy Brueckner még 2019-ben, egy németországi börtönben beszélt neki egy portugáliai betörésről, amely során állítólag pénzt és ékszereket keresett.
„Azt mondta, hogy pénzt keresett. De csak egy alvó, szőke kislányt talált” – idézte fel a beszélgetést Codin a Mail on Sundaynek.
Az egykori rabtárs szerint Brueckner arról is beszámolt, hogy elvitte a gyermeket, szexuálisan bántalmazta, majd megölte. Codin eleinte úgy gondolta, hogy a férfi csupán kérkedni akart a történettel, mára azonban meggyőződésévé vált, hogy igazat mondott. Állításait ugyanakkor nem támasztják alá nyilvánosságra hozott bizonyítékok.
A hatóságokhoz is eljutott az állítólagos vallomás
A börtönben elhangzottakról öt évvel később a német Szövetségi Bűnügyi Hivatal is tudomást szerzett. A Mail on Sunday beszámolója szerint hét hónappal Codin meghallgatása után a német és a portugál rendőrség engedélyt kapott arra, hogy a portugáliai Lagos környékén kutatást végezzen. A háromnapos keresés azonban nem hozott érdemi eredményt.
Christian Brückner Madeleine McCann eltűnésének estéjéről is beszélt
A Madeleine McCann-ügy első számú gyanúsítottja korábban maga is elismerte, hogy a kislány eltűnésének estéjén a szálláshely közelében tartózkodott. Állítása szerint azonban azért járt a környéken, mert egy közeli strandon kábítószert árult.
„Még a rendőrök is háromszor megállítottak az utcán, miközben Maddie-t keresték” – nyilatkozta szeptemberben a lapnak.
Brueckner 2025 szeptemberében szabadult a börtönből, miután letöltötte a hétéves szabadságvesztését, amelyet egy 72 éves amerikai turista megerőszakolása miatt szabtak ki rá. Továbbra is tagadja, hogy bármi köze lenne Madeleine McCann eltűnéséhez, és azt állítja, hogy a rendőrség rá akarja kenni a bűncselekményt. Ügyvédje nem válaszolt a lap megkeresésére.
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