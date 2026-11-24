December 17-én érkezik a mozikba a Bosszúállók: Doctor Doom ébredése (egyes mozik azonban már 2026. december 16-án – szerdán – elővetítésekkel műsorra tűzik), amelyben rengeteg Marvel-hőst láthatunk majd együtt harcolni. Kikerült a Robert Downey Jr., Chris Evans, Chris Hemsworth és Hailee Steinfeld főszereplésével készült film utolsó előzetese, ami máris beindította a rajongók fantáziáját. Itt vannak a legérdekesebb elméletek az Avengers: Doomsday előzetese alapján.
Az Avengers: Doomsday előzetesének 6 legizgalmasabb részlete
A Bosszúállók: Doctor Doom ébredése előzetese alapján a Marvel nem spórolt sem a nosztalgiával, sem a meglepetésekkel.
1. Újra összeáll az X-Men
Robert Downey Jr. 11 éven át alakította Vasembert, ezúttal azonban a gonosz Doctor Doom szerepében tér vissza. A főgonosz mutánsvadász robotokból álló sereget vezet, amellyel az X-Mennek is szembe kell néznie. James Marsden ismét Küklopsz bőrébe bújik, de Gambit, Mystique, Árnyék és Bestia is feltűnik a harcmezőn. Egyelőre rejtély, hogy a filmben magyarázatot kapunk-e Doom és Tony Stark hasonlóságára.
2. Visszatérhet a Skarlát Boszorkány?
Az előzetes egyik legtitokzatosabb jelenetében három boszorkány tűnik fel Doctor Doom mellett. A VisionQuest stáblista utáni jelenetéből már kiderült, hogy a főgonosz feltámasztotta Wanda Maximoffot, így a rajongók azt találgatják, vajon az egyik boszorkány a Skarlát Boszorkány lehet-e. Elizabeth Olsen szereplését egyelőre nem erősítette meg a Marvel.
3. Amerika Kapitány kamaszfiút nevel
Steve Rogers – Chris Evans – és Peggy Carter közös életébe is bepillantást nyerhetünk. A házaspárnak kamaszfia van, aki látszólag mit sem sejt apja szuperhősmúltjáról.
„Olyan döntést hoztunk, amelyről tudtuk, hogy helyes. Akkor miért érzem ennyire helytelennek, hogy hazudunk neki?” – kérdezi Steve a feleségétől.
A családi idillnek a Fantasztikus Négyes érkezése vet véget.
4. Új szuperhőscsapat születhet
Hailee Steinfeld Kate Bishop szerepében tér vissza, de Kathryn Newton is feltűnik Hangya lányaként, Cassie Langként. A két fiatal szuperhős felbukkanása ismét felerősítette a találgatásokat az Ifjú Bosszúállók megalakulásáról, amelyet évek óta készít elő a Marvel.
5. Érzelmes találkozásnak lehetünk tanúi
Steve Rogers, Bucky Barnes és Sam Wilson ismét együtt látható. A három karakter a Bosszúállók: Végjáték óta külön utakon jár, így Steve és Bucky ölelése az előzetes egyik legmeghatóbb pillanata.
6. Thor még mindig nem hazudtolja meg önmagát
A Bosszúállók: Doctor Doom ébredése a jelek szerint humorban sem szenved majd hiányt. Thor még az új szövetségeseit sem ismeri igazán.
„A feléről azt sem tudom, mit csinál. A feléről még azt sem tudom, kicsoda” – jegyzi meg a mennydörgés istene.
Steve ráadásul Thor legendás kalapácsával, a Mjölnirrel is ugratja régi barátját, megidézve a korábbi Bosszúállók-filmek ikonikus dinamikáját.
Bosszúállók: Doctor Doom ébredése – Íme, az utolsó előzetes
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- X-Men – A kívülállók (2000)
- X-Men 2 (2003)
- Amerika Kapitány: Az első bosszúálló (2011)
- Bosszúállók (2012)
- Bosszúállók: Végtelen háború (2018)
- Bosszúállók: Végjáték (2019)
- Shang-Chi és a tíz gyűrű legendája (2021)
- Pókember: Nincs hazaút (2021)
- Doctor Strange az őrület multiverzumában (2022)
- Fekete Párduc 2. (2022)
- Deadpool & Rozsomák (2024)
- Amerika Kapitány: Szép új világ (2025)
- Mennydörgők* (2025)
- A Fantasztikus 4-es: Első lépések (2025)
- Loki-sorozat 1-2. évad
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