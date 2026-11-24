December 17-én érkezik a mozikba a Bosszúállók: Doctor Doom ébredése (egyes mozik azonban már 2026. december 16-án – szerdán – elővetítésekkel műsorra tűzik), amelyben rengeteg Marvel-hőst láthatunk majd együtt harcolni. Kikerült a Robert Downey Jr., Chris Evans, Chris Hemsworth és Hailee Steinfeld főszereplésével készült film utolsó előzetese, ami máris beindította a rajongók fantáziáját. Itt vannak a legérdekesebb elméletek az Avengers: Doomsday előzetese alapján.

Avengers: Doomsday - Megérkezett az utolsó előzetes

Forrás: The Walt Disney Company - Marvel / Collection ChristopheL via AFP

Az Avengers: Doomsday előzetesének 6 legizgalmasabb részlete

A Bosszúállók: Doctor Doom ébredése előzetese alapján a Marvel nem spórolt sem a nosztalgiával, sem a meglepetésekkel.

1. Újra összeáll az X-Men

Robert Downey Jr. 11 éven át alakította Vasembert, ezúttal azonban a gonosz Doctor Doom szerepében tér vissza. A főgonosz mutánsvadász robotokból álló sereget vezet, amellyel az X-Mennek is szembe kell néznie. James Marsden ismét Küklopsz bőrébe bújik, de Gambit, Mystique, Árnyék és Bestia is feltűnik a harcmezőn. Egyelőre rejtély, hogy a filmben magyarázatot kapunk-e Doom és Tony Stark hasonlóságára.

2. Visszatérhet a Skarlát Boszorkány?

Az előzetes egyik legtitokzatosabb jelenetében három boszorkány tűnik fel Doctor Doom mellett. A VisionQuest stáblista utáni jelenetéből már kiderült, hogy a főgonosz feltámasztotta Wanda Maximoffot, így a rajongók azt találgatják, vajon az egyik boszorkány a Skarlát Boszorkány lehet-e. Elizabeth Olsen szereplését egyelőre nem erősítette meg a Marvel.

3. Amerika Kapitány kamaszfiút nevel

Steve Rogers – Chris Evans – és Peggy Carter közös életébe is bepillantást nyerhetünk. A házaspárnak kamaszfia van, aki látszólag mit sem sejt apja szuperhősmúltjáról.

„Olyan döntést hoztunk, amelyről tudtuk, hogy helyes. Akkor miért érzem ennyire helytelennek, hogy hazudunk neki?” – kérdezi Steve a feleségétől.

A családi idillnek a Fantasztikus Négyes érkezése vet véget.

4. Új szuperhőscsapat születhet

Hailee Steinfeld Kate Bishop szerepében tér vissza, de Kathryn Newton is feltűnik Hangya lányaként, Cassie Langként. A két fiatal szuperhős felbukkanása ismét felerősítette a találgatásokat az Ifjú Bosszúállók megalakulásáról, amelyet évek óta készít elő a Marvel.