Baba Vanga 1996-ban halt meg, de jóslatai ma is élnek. A látnok ugyan nem hagyott hátra csillagjegyekre lebontott előrejelzéseket, ám követői rendszeresen összevetik jövendöléseit az asztrológiai előrejelzésekkel. Ezek alapján 2027 három csillagjegy számára is rendkívül szerencsés évnek ígérkezik. Akár milliós vagyonra is szert tehetnek, ehhez azonban a megfelelő pillanatban kell meghozniuk a döntéseiket.

Baba Vanga 2027-re több csillagjegynek is anyagi fordulatokat ígér

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Baba Vanga 2027-es jóslata szerint 3 csillagjegy életében jöhet anyagi fordulat

Oroszlán

Az Oroszlánoknak nem kell sokáig várniuk a kedvező fordulatra. A szerencse bolygója, a Jupiter 2027 nyarának közepéig a jegyükben jár, ez pedig különösen az üzleti életben kedvezhet nekik. Végre beérhet annak a munkának a gyümölcse, amelybe évek óta rengeteg energiát fektetnek. Február második felében olyan meghívást vagy üzleti ajánlatot kaphatnak, amely elsőre talán túlságosan nagy falatnak tűnik. Sem büszkeségből, sem félelemből nem érdemes nemet mondaniuk, hiszen könnyen lehet, hogy éppen egy ekkor megkötött szerződés alapozza meg a későbbi gazdagságukat.

Szűz

A Szüzek vagyona elsősorban ingatlanok és földterületek révén gyarapodhat. Július végén a Jupiter belép a jegyükbe, és ekkortól a hosszú évek alatt összegyűjtött megtakarításaik is felértékelődhetnek. Augusztusban egy ingatlanügylet vagy örökség hullhat az ölükbe. A Szüzeknek ezúttal a saját természetükkel is meg kell küzdeniük: nem szabad a végtelenségig mérlegelniük minden lehetőséget. Ha tavasz óta halogatnak egy fontos döntést, szeptember előtt mindenképpen el kell határozniuk magukat, különben más teszi meg ezt helyettük.

Vízöntő

A Vízöntőknek olyan ötlet hozhat komoly bevételt, amelyben korábban rajtuk kívül senki sem látott fantáziát. Egy új projekt, egy alkalmazás, egy internetes vállalkozás vagy akár egy baráti összejövetelen felvetett elképzelés már 2027 tavaszán jövedelmezővé válhat. Áprilisban egy sorsdöntő beszélgetés lendítheti előre az ügyüket. A Vízöntők hajlamosak elveszíteni a lelkesedésüket, amikor egy ötlet megvalósítása komolyabb elköteleződést kíván tőlük, ezúttal azonban érdemes az év végéig kitartaniuk. Arra is ügyeljenek, hogy minden üzleti megállapodást írásban rögzítsenek, és ne hagyatkozzanak szóbeli ígéretekre.