Bella Hadid 17 éves volt, amikor egy stylist közölte vele, hogy túl kövérnek találja a Saint Laurent ruháihoz, ezért le kellene adnia néhány kilót. A modell azóta a márka arca.

Hella Hadid ma több luxusmárka arca.

Forrás: Cover Images via ZUMA Press

Bella Hadid: „Túl kövérnek tartottak a Saint Laurenthez”

A szupermodell a Harper’s Bazaar decemberi-januári összevont lapszámának interjújában idézte fel a kellemetlen esetet. A beszélgetésben nemcsak karrierjének fontos állomásairól, hanem a divatiparban tapasztalt nyomásról és a modellekkel szembeni elvárásokról is beszélt. Bella Hadid szerint szerencsére az elmúlt tizenkét évben jelentősen megváltozott a szakma, és egyre fontosabbá vált, hogy a modellek egészségesebb környezetben dolgozhassanak. Bella Hadid most elmesélte, hogy az első stylisttal való találkozóján olyan megjegyzést kapott, amely teljesen letaglózta. A szakember azt mondta neki, hogy túl kövérnek találja a Saint Laurent ruháihoz, és néhány kilót le kellene fogynia. „Akkor még szinte gyerek voltam, éppen csak befejeztem a középiskolát, nem is tudtam, mit reagáljak. Tizenkét évvel később pedig már én vagyok a Saint Laurent arca. A Prada arca is, ami egészen hihetetlen és őrületes” – mondta a magazin címlapján teljesen meztelenül pózoló Bella.

A lesifotók alapján is ítélkeznek felette

Bella Hadid a beszélgetésben arra is kitért, milyen nehézségekkel jár, hogy modellként folyamatosan fényképezik, és a külsejét rendszeresen nyilvánosan értékelik. Szerinte sokan nem gondolnak bele abba, milyen érzés lehet, ha valakinek nap mint nap úgy kell kilépnie az utcára, hogy tudja, bárhol és bármikor készülhet róla egy fotó. „Nagyon szeretném, ha mindenki elgondolkodna azon, milyen érzés lenne, ha minden egyes nap úgy kellene kilépnie az utcára, hogy közben lehet, hogy lefényképezik. Ez mindenkit frusztrálna” – fogalmazott. A modell arra is felhívta a figyelmet, hogy az emberek megjelenése nem állandó, a hormonális változások és az immunrendszert érintő problémák egyaránt hatással lehetnek a testsúlyra és az arcvonásokra is. Saját példájával érzékeltette, milyen könnyen félreértelmezhetik a róla készült képeket.