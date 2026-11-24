A novemberi 2026-ban különösen látványos lesz: szuperholdként ragyog majd az égen. Ilyenkor a Hold a Földhöz legközelebbi pontján halad el, és eközben telihold fázisban van és akár 7–10 százalékkal nagyobbnak és jóval fényesebbnek tűnik, mint máskor. A novemberi telihold a hódhold nevet kapta, cikkünkből az is kiderül, miért.

2026 leglátványosabb teliholdja ragyog ma este az égen − A hódhold különleges égi jelenség.

Forrás: 123.rf.com

Délután éri el a telihold állapotát, este már az égbolton ragyoghat

A Hold november 24-én, magyar idő szerint 15 óra 53 perckor éri el a teljes megvilágítottságot. A telihold leginkább este figyelhető meg, ha tiszta idő lesz, erre pedig nagy esélyünk van: esőt a mai napra nem jeleznek.

Innen ered a hódhold elnevezés

A novemberi teliholdat hagyományosan hódholdként is emlegetik. A név az észak-amerikai őslakos népek hagyományaiból származik, és az állatok téli felkészülésének időszakára utal. A hódok ilyenkor gátakat építenek, megerősítik élőhelyüket, és összegyűjtik a hideg hónapok átvészeléséhez szükséges élelmet.

Tudtad? Olyan is létezik, hogy féreghold. Ebből a cikkünkből kiderül, hogy melyik teliholdat hívják így.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: