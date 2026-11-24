Elizabeth Hurley sosem a visszafogottságáról volt híres, emlékezzünk csak a Hugh Grant oldalán 1994-ben viselt Versace-ruhájára. Akkor senki nem tudta levenni róla a szemét, és bizony Miley Cyrus esküvőjén sem volt kevésbé kihívó. Elizabeth Hurley ruhája miatt kapott is hideget-meleget.

Elizabeth Hurley és Hugh Grant 1994-ben.

Forrás: PA Wire/Michael Stephens

Elizabeth Hurley ruhája kiverte a biztosítékot: ezt viselte Miley Cyrus esküvőjén

Miley Cyrus a hétvégén kimondta a boldogító igent Maxx Morando zenésznek, és bár mindent megtettek azért, hogy a legnagyobb titokban tartsák a menyegzőt, az esküvőjük részletei persze így is kiszivárogtak. A kaliforniai Palm Springsben tartott szertartásnak egy egykor Frank Sinatra tulajdonában álló birtok adott otthont, a párt pedig a Flaming Lips frontembere, Wayne Coyne adta össze. Azóta már ők és a vendégek is közzétették az első fotókat a nagy napról, de az énekesnőről elterelte a figyelmet Elizabeth Hurley, aki Billy Ray Cyrus kísérőjeként volt hivatalos az esküvőre. És nem véletlenül szegeződött szinte minden szem a színésznőre.

Elizabeth Hurley és Billy Ray Cyrus Miley Cyrus esküvőjén.

Forrás: Insatgram/Elizabeth Hurley

Elizabeth Hurley ruhája meglehetősen szexi volt: mély dekoltázs, áttetsző részletek, felsliccelt szoknya, vagyis minden, amitől egy öltözet dögössé válik. Az 5700 font (2,5 millió forint) értékű Gaurav Gupta-estélyi azonban nem nyerte el mindenki tetszését.

Elizabeth Hurley, a fia, Damian és Billy Ray Cyrus.

Forrás: Instagram/Elizabeth Hurley

„Úgy érzem, hogy Hurley kisasszony erre az alkalomra eltakarhatta volna a dekoltázsát és a combját!” – írta az egyik kommentelő az X-en.

„Úgy tűnik, Liz Hurley nem értette meg az üzenetet: soha ne próbáld meg túlregyogni a menyasszonyt” – fogalmazott egy másik internetező.

Volt, aki egyenesen ízléstelennek nevezte a színésznő ruháját.

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