A brit Vogue nyilvánosságra hozta 2026 ötven legjobban öltözött emberének listáját, amelyre a sussexi házaspár egyik tagja sem került fel. Vilmos herceg és Katalin hercegné viszont bekerült a válogatásba, ráadásul a magazin külön figyelemre méltónak nevezte a walesi hercegi pár öltözködési stílusát.
Katalin hercegné öltözködését külön méltatták
A brit Vogue minden évben összeállítja azoknak a hírességeknek a listáját, akik szerintük meghatározzák a divatot és az öltözködési trendeket. A 2026-os válogatásban színészek, zenészek, sportolók és a divatvilág ismert alakjai egyaránt helyet kaptak. A Daily Express arról ír, hogy az idei lista különösen kellemetlen lehet Meghan Markle és Harry herceg számára, hiszen miközben Vilmos herceget és Katalin hercegnét beválogatták, a sussexi pár egyik tagja sem szerepel az ötvenes listán.
A magazin Vilmos herceget és Katalin hercegnét azok közé sorolta, akik 2026-ban irányadóak voltak az öltözködésben. A walesi hercegi pár stílusát a diplomácia egyik eszközeként jellemezte a Vogue, Katalin ruhatárát pedig különösen sokoldalúnak találta.
„Katalin ruhatára finoman egyensúlyoz a királyi elegancia és a lazaság között, gradróbja időtálló, praktikus darabokból áll, amelyek jól illenek egy háromgyermekes, elfoglalt édesanya életéhez” − írták. A cikk szerzője megjegyezte, hogy a hercegné leginkább a szabadtéri programokhoz illő, lezser összeállításokban érzi komfortosan magát...
...de az elegáns alkalmi ruhaválasztása is parádés és a kiegészítőivel minden szettet feldob.
Katalin legszebb ruháiból a galériánkban nézhetsz képeket.
A walesi hercegné már 2025-ben is bekerült a legjobban öltözöttek közé Sienna Miller, Kate Moss és Naomi Campbell mellett.
Nem volt mindig ennyire stílusos Katalin se, galériánkban mutatjuk, honnan indult.
Meghan Markle-t már korábban lehúzták
A Daily Express szerint a lista különösen bánthatja Meghan Markle-t, akinek stílusát a Vogue korábban sem díjazta. A magazin egy régebbi értékelésében úgy fogalmazott, hogy a hercegné életmódinfluenszerként él és aszerint is öltözik.
A mostani összeállításba egyébként Olivia Colman, Amal Clooney, Charli XCX, Emma Corrin, Jude Bellingham, Romeo Beckham és Victoria Beckham, Zendaya, Gillian Anderson, Dua Lipa, Callum Turner, Harry Styles, Lily Allen, Josh O'Connor és Jessie Buckley is bekerült.
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