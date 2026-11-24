A brit Vogue nyilvánosságra hozta 2026 ötven legjobban öltözött emberének listáját, amelyre a sussexi házaspár egyik tagja sem került fel. Vilmos herceg és Katalin hercegné viszont bekerült a válogatásba, ráadásul a magazin külön figyelemre méltónak nevezte a walesi hercegi pár öltözködési stílusát.

Katalin hercegné a világ legjobban öltözött 50 embere között.

Forrás: PA Wire

Katalin hercegné öltözködését külön méltatták

A brit Vogue minden évben összeállítja azoknak a hírességeknek a listáját, akik szerintük meghatározzák a divatot és az öltözködési trendeket. A 2026-os válogatásban színészek, zenészek, sportolók és a divatvilág ismert alakjai egyaránt helyet kaptak. A Daily Express arról ír, hogy az idei lista különösen kellemetlen lehet Meghan Markle és Harry herceg számára, hiszen miközben Vilmos herceget és Katalin hercegnét beválogatták, a sussexi pár egyik tagja sem szerepel az ötvenes listán.

A magazin Vilmos herceget és Katalin hercegnét azok közé sorolta, akik 2026-ban irányadóak voltak az öltözködésben. A walesi hercegi pár stílusát a diplomácia egyik eszközeként jellemezte a Vogue, Katalin ruhatárát pedig különösen sokoldalúnak találta.

„Katalin ruhatára finoman egyensúlyoz a királyi elegancia és a lazaság között, gradróbja időtálló, praktikus darabokból áll, amelyek jól illenek egy háromgyermekes, elfoglalt édesanya életéhez” − írták. A cikk szerzője megjegyezte, hogy a hercegné leginkább a szabadtéri programokhoz illő, lezser összeállításokban érzi komfortosan magát...

Katalin sportos ruhákban is stílusos.

Forrás: i-Images via ZUMA Press

...de az elegáns alkalmi ruhaválasztása is parádés és a kiegészítőivel minden szettet feldob.

Katalin kiegészítői minden szettjét még impozánsabbá tesznek.

Forrás: Cover Images via ZUMA Press

Katalin legszebb ruháiból a galériánkban nézhetsz képeket.