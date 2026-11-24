Katalin hercegné és Vilmos herceg otthonába betörők jutottak be, ami súlyos biztonsági incidens. A norfolki Anmer Hallba hatoltak be, amely birtokot a pár még II. Erzsébet királynőtől kapta.

Katalin hercegné és Vilmos herceg otthona, az Anmer Hall, ahová betörők hatoltak be.

Forrás: PA Wire/Chris Radburn

Betörtek Katalin hercegné és Vilmos herceg otthonába

Nyomozást indított a rendőrség, miután Katalin hercegné és Vilmos herceg otthonába betörtek. A norfolki Anmer Hall nevű birtokot még a néhai II. Erzsébet királynő ajándékozta a párnak esküvőjük alkalmából. A betörés hétfő este történt, ami komoly biztonsági incidens. Szerencsére Katalin hercegné, Vilmos herceg, György herceg, Sarolta hercegnő és Lajos herceg nem ott tartózkodtak, hanem a windsori Forest Lodge-ban.

Ám ez csak a szerencsén múlt, hiszen a család rendszeresen használja egyébként a vidéki birtokot, amelyben 10 hálószoba van. Egyelőre a betörés tényénél többet azonban nem osztottak meg a nyilvánossággal. Az esemény bizonyára megrázta a családot, hiszen otthonuk a biztonságot és a békét jelenti számukra.

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