Melyik ügy áll hozzád a legközelebb? Most a Lidl segítségével te dönthetsz arról, mire jusson támogatás

2026. október 1. és 15. között bárki leadhatja szavazatát a Lidl Magyarország Érték.Lánc Programjának döntőseire. Az összesen 50 millió forintos támogatási keret sorsáról ugyanis részben a közönség dönt. Most te is kiválaszthatod, hogy melyik civil szervezetnek, melyik ügynek segítenél.
Melyik ügyet érzed igazán a magadénak?
Mindannyiunk életében vannak olyan témák, amelyek különösen közel állnak a szívünkhöz. Van, akinek a gyermekek támogatása és fejlesztése a legfontosabb, mások a hátrányos helyzetű közösségek felzárkózását, az egészségmegőrzést vagy a közösségek összekovácsolását tartják kiemelten fontosnak. Olyanok is vannak, akik számára a klímavédelem és a fenntarthatóbb jövő ügye az első.
A Lidl Magyarország Érték.Lánc Programjának első felhívására több mint 100 pályázat érkezett. A szakmai előszűrést és bírálatot követően 30 projekt jutott a döntőbe. A projektek két kategóriában – Etikus működés és Klímavédelem – versenyeznek, és most elérkezett az a pont, hogy a vásárlók véleményt mondjanak.
Nézd végig a döntős projekteket!
A közönségszavazás során kategóriánként egy-egy voks adható le, vagyis összesen két szavazattal támogathatod a számodra legfontosabb ügyeket. Érdemes tehát végignézni a döntős projekteket, hiszen rövid bemutatkozó szövegek és videók segítségével ismerhetjük meg, milyen változást szeretnének elérni a közösségek életében.
Most a Lidl vásárlóin a sor, hogy döntsenek
Büszkék vagyunk rá, hogy már az első Érték.Lánc Programban is több mint 100 pályázat érkezett be. A beküldött projektek rendkívül sokrétűek: a helyi kisközösségi ötletektől az országos kezdeményezésekig rengeteg értékes projekttel találkoztunk, így igazán nehéz volt a bírálat. Most pedig a vásárlókon a sor, hogy kiválasszák a kedvenceiket, azokat az ügyeket, amelyeket szívesen támogatnak!
– mondta dr. Kaibinger Tamás, a Lidl Magyarország vállalati kapcsolatokért felelős vezetője.
Egy szavazat is számíthat
A tét nem kicsi: a Lidl Magyarország összesen 50 millió forinttal támogatja a program nyerteseit. Az Etikus működés kategóriában 35, a Klímavédelem kategóriában pedig 15 millió forintos keret áll rendelkezésre. A nyertes projektek az általuk igényelt összeget nyerhetik el, projektenként legfeljebb 3 millió forintig.
Hogy végül mely kezdeményezések részesülnek a támogatásból, azt a projektre beérkező közönségszavazatok száma is meghatározza. Ez azt jelenti, hogy most valóban van súlya annak, melyik ügy mellé állsz oda.
Melyik a te szívügyed? Szavazz!
A szavazás október 15-én zárul, az eredményről pedig a nyertesekkel történő egyeztetést követően, november első felében számol be a vállalat. Ezután a támogatott szervezetek megkezdhetik a pályázatban bemutatott projektjeik megvalósítását.
Most tehát tényleg csak egy kérdés maradt: melyik ügy áll hozzád a legközelebb? Nézd meg a döntős pályázatokat, és add le a szavazatodat október 15-ig a Lidl Érték.Lánc Programjában.