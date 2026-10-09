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Melyik ügy áll hozzád a legközelebb? Most a Lidl segítségével te dönthetsz arról, mire jusson támogatás

PR cikk Lidl esélyteremtés
Life
2026.10.09.
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Gyermekek támogatása, esélyteremtés, egészségmegőrzés, közösségépítés vagy éppen a környezet védelme – számtalan fontos ügyért dolgoznak civil szervezetek országszerte. Most azonban nemcsak figyelhetünk rájuk, hanem a sorsuk alakításába is beleszólhatunk

2026. október 1. és 15. között bárki leadhatja szavazatát a Lidl Magyarország Érték.Lánc Programjának döntőseire. Az összesen 50 millió forintos támogatási keret sorsáról ugyanis részben a közönség dönt. Most te is kiválaszthatod, hogy melyik civil szervezetnek, melyik ügynek segítenél.

Melyik ügyet érzed igazán a magadénak?

Mindannyiunk életében vannak olyan témák, amelyek különösen közel állnak a szívünkhöz. Van, akinek a gyermekek támogatása és fejlesztése a legfontosabb, mások a hátrányos helyzetű közösségek felzárkózását, az egészségmegőrzést vagy a közösségek összekovácsolását tartják kiemelten fontosnak. Olyanok is vannak, akik számára a klímavédelem és a fenntarthatóbb jövő ügye az első.

Forrás: Lidl

A Lidl Magyarország Érték.Lánc Programjának első felhívására több mint 100 pályázat érkezett. A  szakmai előszűrést és bírálatot követően 30 projekt jutott a döntőbe. A projektek két kategóriában – Etikus működés és Klímavédelem – versenyeznek, és most elérkezett az a pont, hogy a vásárlók véleményt mondjanak.

Nézd végig a döntős projekteket!

A közönségszavazás során kategóriánként egy-egy voks adható le, vagyis összesen két szavazattal támogathatod a számodra legfontosabb ügyeket. Érdemes tehát végignézni a döntős projekteket, hiszen rövid bemutatkozó szövegek és videók segítségével ismerhetjük meg, milyen változást szeretnének elérni a közösségek életében.

 Most a Lidl vásárlóin a sor, hogy döntsenek

Büszkék vagyunk rá, hogy már az első Érték.Lánc Programban is több mint 100 pályázat érkezett be. A beküldött projektek rendkívül sokrétűek: a helyi kisközösségi ötletektől az országos kezdeményezésekig rengeteg értékes projekttel találkoztunk, így igazán nehéz volt a bírálat. Most pedig a vásárlókon a sor, hogy kiválasszák a kedvenceiket, azokat az ügyeket, amelyeket szívesen támogatnak!

 – mondta dr. Kaibinger Tamás, a Lidl Magyarország vállalati kapcsolatokért felelős vezetője.

Egy szavazat is számíthat

A tét nem kicsi: a Lidl Magyarország összesen 50 millió forinttal támogatja a program nyerteseit. Az Etikus működés kategóriában 35, a Klímavédelem kategóriában pedig 15 millió forintos keret áll rendelkezésre. A nyertes  projektek az általuk igényelt összeget nyerhetik el, projektenként legfeljebb 3 millió forintig.

Hogy végül mely kezdeményezések részesülnek a támogatásból, azt a projektre beérkező közönségszavazatok száma is meghatározza. Ez azt jelenti, hogy most valóban van súlya annak, melyik ügy mellé állsz oda.

Melyik a te szívügyed? Szavazz!

A szavazás október 15-én zárul, az eredményről pedig a nyertesekkel történő egyeztetést követően, november első felében számol be a vállalat. Ezután a támogatott szervezetek megkezdhetik a pályázatban bemutatott projektjeik megvalósítását.

Most tehát tényleg csak egy kérdés maradt: melyik ügy áll hozzád a legközelebb? Nézd meg a döntős pályázatokat, és add le a szavazatodat október 15-ig a Lidl Érték.Lánc Programjában.

 

 

 

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