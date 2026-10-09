Fordulat Diego Maradona halálának ügyében: orvosai ölhették meg a focistát

Az argentin ügyészség csütörtökön 12 év szabadságvesztést és tíz év foglalkozástól való eltiltást indítványozott Leopoldo Luque idegsebészre, Diego Maradona egykori háziorvosára. Luquét szándékos emberöléssel vádolják – írja a spanyol Marca.

Diego Maradona szándékos emberölés áldozata lett

Forrás: AFP

Diego Maradona halála: súlyos büntetést kértek az orvosaira

Nancy Forlini otthoni ápolási koordinátorra tíz év börtönt és tíz év szakmai eltiltást kértek. Agustina Cosachov pszichiáterre nyolc év szabadságvesztést és ugyancsak tíz év eltiltást kértek, mindkettőjüket szándékos emberöléssel vádolják. Carlos Díaz pszichológusra öt év börtönbüntetést és tíz év foglalkozástól való eltiltást, Mariano Perroni főápolóra és Ricardo Almirón ápolóra pedig fejenként négy év börtönt, valamint nyolc év szakmai eltiltást indítványoztak. Őket emberöléssel vádolják.

A vád szerint az érintettek tisztában lehettek azzal, hogy döntéseik vagy mulasztásaik Maradona halálához vezethetnek, mégis vállalták ennek kockázatát. Ez különbözteti meg az ügyben alkalmazott tényállást a gondatlanságból elkövetett emberöléstől.

Pedro Di Spagna esetében az ügyészek felmentést indítványoztak. Az orvos mindössze egyszer látogatta meg Maradonát, és a vádhatóság szerint nem rendelkezett olyan hatáskörrel vagy döntési joggal, amellyel érdemben befolyásolhatta volna a kezelését.

Diego Armando Maradona 2020. november 25-én halt meg, amikor otthonában lábadozott.

Patricio Ferrari ügyész a csütörtöki záróbeszédben keményen bírálta az ellátásban részt vevőket. Állítása szerint a hat vádlott megszegte orvosi esküjét, a gyógyítással összeegyeztethetetlen módon járt el, súlyos mulasztásokat követett el. Az ügyészség a futballsztár ellátását szervezetlennek nevezte.

A per április 14-én kezdődött Buenos Airesben. Az eljárás során a bíróság bizonyítékokat vizsgált meg, 75 tanú vallomását hallgatta meg, valamint a vádlottak telefonjaiból kinyert mintegy száz üzenet tartalmát is ismertették. Az ügyészség ezek alapján terjesztette elő a hat vádlottal szembeni indítványát.

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