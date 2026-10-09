Rá sem ismerni! Így nézett ki fiatalon a Monk – A flúgos nyomozó sztárja, aki mára dögös ezüstróka lett

Van, akinek az idő múlása kifejezetten jól áll, és Tony Shalhoub kétségkívül közéjük tartozik. A Monk – A flúgos nyomozó négyszeres Emmy-díjas főszereplője fiatalon egészen másképp festett, mint ahogyan a legtöbben emlékeznek rá. A sármos színész ma már igazi ezüst róka, akinek karrierje jóval túlmutat a legendás tévésorozaton. Galériában mutatjuk meg, mennyit változott az évek alatt.

A Monk – A flúgos nyomozó sztárjai: Tony Shalhoub és Ted Levine a 2004-es 3. évadban.

Forrás: Archives du 7eme Art

Monk felügyelő, aki még a baktériumoktól is rettegett

Ha valaki, hát Adrian Monk biztosan nem indulna el otthonról kézfertőtlenítő nélkül. A 2002 és 2009 között futó sorozat különc nyomozója szinte mindentől félt: a baktériumoktól, a tűktől, a kígyóktól, a liftektől, sőt még a tejtől is. A fogorvos pedig egyenesen a rémálmai élén állt.

A Monk – A flúgos nyomozó sikerének titka azonban nem csupán a főhős furcsaságaiban rejlett. A felesége elvesztését feldolgozni képtelen, kényszerbeteg detektív zseniális megfigyelőképességével olyan ügyeket oldott meg, amelyekbe másoknak beletört a bicskájuk. Tony Shalhoub pedig tökéletesen egyensúlyozott a humor és a dráma között, így Monk felügyelő a televíziózás egyik legszerethetőbb különcévé vált.

Tony Shalhoub származása és karrierje: Hollywoodtól a Broadwayig

A Tony Shalhoub 1953. október 9-én született Wisconsin államban, Green Bayben, egy tízgyermekes család második gyermekeként. Tony Shalhoub libanoni származású szülők gyermekeként nőtt fel, és már jóval Monk szerepe előtt bizonyította sokoldalúságát.

Feltűnt többek között a Men in Black – Sötét zsaruk, a Galaxy Quest – Galaktitkos küldetés, a 13 kísértet és az 1408 című filmekben. A televízióban a Wings, később pedig A káprázatos Mrs. Maisel című sorozatban is emlékezeteset alakított. Színpadi munkásságát Tony-díjjal ismerték el, Monk megformálásáért pedig négy Emmy-díjat és egy Golden Globe-ot kapott.

Tony Shalhoub felesége több mint három évtizede kitart mellette

Hollywoodban ritkaságszámba mennek az évtizedeken át tartó házasságok, Tony Shalhoub azonban ezen a téren is kivétel. Feleségével, Brooke Adams színésznővel 1990-ben, a Broadway világában találkoztak, majd 1992-ben összeházasodtak.