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Tony Shalhoub

Rá sem ismerni! Így nézett ki fiatalon a Monk – A flúgos nyomozó sztárja, aki mára dögös ezüstróka lett

Archives du 7eme Art -
Tony Shalhoub sorozat Monk, a flúgos nyomozó
Nagy Anna
2026.10.09.
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Egykor göndör fürtökkel és sötét hajjal hódított, ma pedig őszülő halántékával is képes levenni a nőket a lábukról. A Monk – A flúgos nyomozó sztárja, Tony Shalhoub október 9-én ünnepli 73. születésnapját. Mutatjuk, mennyit változott az évtizedek alatt!

Van, akinek az idő múlása kifejezetten jól áll, és Tony Shalhoub kétségkívül közéjük tartozik. A Monk – A flúgos nyomozó négyszeres Emmy-díjas főszereplője fiatalon egészen másképp festett, mint ahogyan a legtöbben emlékeznek rá. A sármos színész ma már igazi ezüst róka, akinek karrierje jóval túlmutat a legendás tévésorozaton. Galériában mutatjuk meg, mennyit változott az évek alatt.

A Monk – A flúgos nyomozó sztárjai: Tony Shalhoub és Ted Levine a 2004-es 3. évadban.
A Monk – A flúgos nyomozó sztárjai: Tony Shalhoub és Ted Levine a 2004-es 3. évadban.
Forrás: Archives du 7eme Art

Monk felügyelő, aki még a baktériumoktól is rettegett

Ha valaki, hát Adrian Monk biztosan nem indulna el otthonról kézfertőtlenítő nélkül. A 2002 és 2009 között futó sorozat különc nyomozója szinte mindentől félt: a baktériumoktól, a tűktől, a kígyóktól, a liftektől, sőt még a tejtől is. A fogorvos pedig egyenesen a rémálmai élén állt.

A Monk – A flúgos nyomozó sikerének titka azonban nem csupán a főhős furcsaságaiban rejlett. A felesége elvesztését feldolgozni képtelen, kényszerbeteg detektív zseniális megfigyelőképességével olyan ügyeket oldott meg, amelyekbe másoknak beletört a bicskájuk. Tony Shalhoub pedig tökéletesen egyensúlyozott a humor és a dráma között, így Monk felügyelő a televíziózás egyik legszerethetőbb különcévé vált.

Tony Shalhoub származása és karrierje: Hollywoodtól a Broadwayig

A Tony Shalhoub 1953. október 9-én született Wisconsin államban, Green Bayben, egy tízgyermekes család második gyermekeként. Tony Shalhoub libanoni származású szülők gyermekeként nőtt fel, és már jóval Monk szerepe előtt bizonyította sokoldalúságát.

Feltűnt többek között a Men in Black – Sötét zsaruk, a Galaxy Quest – Galaktitkos küldetés, a 13 kísértet és az 1408 című filmekben. A televízióban a Wings, később pedig A káprázatos Mrs. Maisel című sorozatban is emlékezeteset alakított. Színpadi munkásságát Tony-díjjal ismerték el, Monk megformálásáért pedig négy Emmy-díjat és egy Golden Globe-ot kapott.

Tony Shalhoub felesége több mint három évtizede kitart mellette

Hollywoodban ritkaságszámba mennek az évtizedeken át tartó házasságok, Tony Shalhoub azonban ezen a téren is kivétel. Feleségével, Brooke Adams színésznővel 1990-ben, a Broadway világában találkoztak, majd 1992-ben összeházasodtak.

A pár két örökbe fogadott lányt nevelt fel, Josie Lynnt és Sophie-t. Kapcsolatuk több mint harminc éve tart, így a színész nemcsak a képernyőn, hanem a magánéletében is hosszú történetet tudhat maga mögött.

Így változott meg a Monk – A flúgos nyomozó sztárja az évek alatt

A fiatal Tony Shalhoub dús, sötét hajával és karakteres vonásaival egészen más benyomást keltett, mint a ma ismert, elegánsan őszülő színész. Az évek során azonban mit sem veszített a sármjából, sőt, 73 évesen igazi ezüstrókává érett.

Galériánkban megmutatjuk, hogyan változott Tony Shalhoub az évtizedek alatt – Kattints a képre!

Tony Shalhoub and children Josie and Sophia 1995-ben.
Tony Shalhoub Jack Jeebs szerepében és Will Smith James Edwards szerepében az 1997-es Men in Blackben.
Tony Shalhoub a Gattaca című 1997-es filmben.
Tony Shalboub az 1998-as Galaxy Quest – Galaktitkos küldetés című filmben.
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Tony Shalhoub és Bitty Schram 2002-ben a Monk - A flúgos nyomozó című sorozatban.
Angelina Jolie és Tony Shalhoub az Élet, vagy valami hasonló című 2002-es filmben.
Tony Shalhoub színész és családja a Sarokba szorítva című 2004-es film premierjén.
Tony Shalboub 2006-ban.
Tony Shalhoub 2008-ban Kaliforniában.
Tony Shalhoub és Gena Rowlands a Monk - A flúgos nyomozó 2009-es 7. évadának, 12. részében.
Tony Shalhoub és Brooke Adams 2012-ben a „Golden Boy” című színdarab premierjén New Yorkban.
Tony Shalhoub 2015-ben egy premieren.
Tony Shalhoub A káprázatos Mrs. Maisel című tévésorozat második évadának forgatásán, Párizsban, Franciaországban, 2018. március 22-én.
Tony Shalboub 2019-ben a 76. Golden Globe-díjátadón.
Tony Shalhoub a A káprázatos Mrs. Maisel című sorozat forgatásán 2021-ben.
Tony Shalhoub 2023-ban a Mr Monk utolsó esete A Monk-film premierjén New Yorkban.
Tony Shalhoub és Brooke Adams 2026-ban.
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Tony Shalhoub and children Josie and Sophia 1995-ben.
Kathy Hutchins/ZUMA Press

Íme, a Monk – A flúgos nyomozó sorozat felejthetetlen intrója:

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