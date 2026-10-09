Kitálalt volt férje Sofia Vergaráról: undorítóan bánt vele a színésznő a betegsége alatt

Joe Manganiello Sofia Vergara férje volt, egykor pedig Hollywood egyik legkedveltebb sztárpárjának számítottak. A színészek 2015 novemberében házasodtak össze, majd 2023 júliusában mindenki nagy meglepetésére bejelentették szakításukat, válásukat pedig 2024-ben véglegesítették. Most a színész hamarosan megjelenő önéletrajzi könyvében beszél arról, mi zajlott a zárt ajtók mögött, miközben ő az életéért küzdött. Súlyos állításokat fogalmaz meg volt feleségéről, Sofia Vergaráról.

Joe Manganiello és Sofia Vergara 2015-ben a Vanity Fair Oscar Partyn.

Forrás: NORTHFOTO/Dave Bedrosian

Sofia Vergara állítólag még megölelni sem volt hajlandó beteg férjét

A Magic Mike és a True Blood sztárja, Joe Manganiello a Bloodlines című memoárjában azt állítja, hogy a Sofia Vergarával kötött házasságából idővel teljesen eltűnt az érzelmi közelség, mialatt ő rejtélyes betegséggel küzdött. A 49 éves színész szerint

Sofia Vergara még akkor sem ölelte meg, amikor kifejezetten könyörgött neki ezért.

Állítása szerint volt felesége ráadásul rendszeresen gúnyolta azért, mert különösen szoros kapcsolatot ápolt Bubbles nevű csivavájával, pedig a kutya nagyon sokat jelentett neki, mialatt a betegségével küzdött. Manganiello 2019-ben fogadta örökbe a kutyát, élete egyik legsötétebb időszakában.

„Meg kellett válnom a fegyveremtől, mert folyton arra gondoltam, aztán megérkezett a kutya. Betegből gondoskodóvá váltam” – idézte fel. A színész állításaira Sofia Vergara képviselői az első beszámolók megjelenésekor nem reagáltak.

Hét évig küzdött egy rejtélyes betegséggel

A színész súlyos egészségügyi problémáiról sokáig csak a hozzátartozói tudtak. Több autoimmun eredetű betegséggel küzdött, amelyek érinteték a pajzsmirigyét, a tüdejét, a szemét és az emésztőrendszerét is. A helyzet súlyosságát mutatja, hogy 2016-ban életmentő sürgősségi műtéten esett át, amely során eltávolították a bele egy részét, és sztómazsák használatára szorult. Betegsége alatt közel 27 kilogrammot fogyott.

„Hónapokon át erős gyógyszereket szedtem, miközben elviselhetetlen krónikus fájdalomrohamaim voltak” – mondta a színész. Néha olyan súlyos volt az állapota, hogy járni és állni sem tudott.