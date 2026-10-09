Szeretet szívből tálalva – Megérkezett a Lidl új saját márkás állateledel-családja

Változó igények: ezért volt szükség megújulásra

A Max & Mila’s World portfóliója 51 termékből áll. A kínálat kialakításában állatorvosok, gyártók és piaci szakértők vettek részt. A Max & Mila’s World a Coshida és Orlando termékeket váltja fel, miközben a Lidl belépő szintű Bellosan és Sweet Cat márkái továbbra is a kínálat részei maradnak. A termékek három jól elkülöníthető szintre épülnek:

BASIC – kiegyensúlyozott mindennapok: a mindennapi táplálásra szánt termékek, kiegyensúlyozott összetétellel.

ADVANCED CARE – haladó ápolás: a különböző életszakaszokhoz és egyedi igényekhez – például kölyök- vagy időskorhoz, ízületi problémákhoz, ivartalanított kisállatok szükségleteihez – igazodó termékek.

GOURMET – prémium kényeztetés: gabonamentes receptúrák gondosan válogatott alapanyagokkal, amelyeknél a fő összetevő a friss hús.

A három kategória közötti eligazodást a csomagolások eltérő színkódjai és szívjelölései is segítik.

Dr. Piller Pálma állatorvos a tudatos táplálás és a felelős állattartás fontosságára hívta fel a figyelmet.

A minőségi táplálás itt kezdődik

A Max & Mila’s World fejlesztése során kiemelt szempont volt, hogy a gazdik könnyen áttekinthető, ugyanakkor szakmai alapokon nyugvó kínálatból választhassanak. A termékek nem tartalmaznak hozzáadott cukrot és mesterséges színezékeket, összetételük pedig megfelel az Európai Állateledel-ipari Szövetség (FEDIAF) iránymutatásainak, amelyek többek között a kiegyensúlyozott tápanyagbevitelre, az egyes életszakaszokhoz igazodó receptekre és a megfelelő energiaszükséglet biztosítására is kiterjednek.

„A kisállatoknál is fontos a helyes táplálás, a kutyáknak és a macskáknak nincs szükségük hozzáadott cukorra vagy színezékekre, ezért az mindenképpen pozitívum, ha ezek nem kerülnek bele az eledelekbe.” - emelte ki dr. Piller Pálma.

Állatbarát kezdeményezések a Lidltől

A diszkontlánc vállalati filozófiája szerint a felelős gondoskodáshoz szorosan hozzátartozik a környezet óvása, valamint az, hogy a házi kedvenceket megkíméljék a felesleges stressztől és a rájuk leselkedő veszélyektől.

Ezért a Lidl úgy határozott, hogy idén szilveszterkor egyetlen hazai áruházuk parkolójában sem fognak értékesíteni tűzijátékot, illetve semmilyen egyéb pirotechnikai eszközt.

Együtt a REX Kutyaotthon lakóiért

Ezenkívül a vállalat folyamatosan keresi azokat a lehetőségeket, amelyekkel aktívan és kézzelfoghatóan hozzájárulhat a hazai menhelyek működéséhez. Ennek a törekvésnek a jegyében az áruházlánc egy új jótékonysági akciót is bejelentett: az október 8. és 14. közötti időszakban minden eladott Max’s World Pástétom kutyáknak és Mila’s World Pástétom macskáknak termék után a vállalat 50 Ft értékű állateledellel támogatja a REX Kutyaotthon Alapítvány elhivatott munkáját.