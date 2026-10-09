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Szeretet szívből tálalva – Megérkezett a Lidl új saját márkás állateledel-családja

PR cikk Rex Állatvédő Egyesület állateledel Lidl Magyarország
Life.hu
2026.10.09.
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A kedvenceinkkel töltött közös pillanatok felbecsülhetetlenek. A tőlük kapott óriási szeretetet mi is viszonozhatjuk törődéssel és gondoskodással, amiben most a Lidl új kisállateledel-márkája, a Max & Mila’s World is segítségünkre lehet. Mert a legjobb barátok csakis a legjobbat érdemlik.

Bár kutyusaink és cicáink egészsége és jólléte elsősorban rajtunk, gazdikon múlik, a Lidl új kisállateledel-márkájával szeretné megkönnyíteni a tudatos gondoskodást. A Max & Mila’s World termékeinek kialakításában állatorvosok és szakértők is közreműködtek, hogy négylábú családtagjaink minden életszakaszban az igényeikhez igazodó táplálékot kaphassanak. A kölyökkortól az idősebb évekig változatos, hozzáadott cukor és mesterséges színezékek nélküli eledelek közül választhatunk. Mert a minőségi táplálásban nincs helye kompromisszumoknak: minden tálba az kerüljön, amire kedvencünknek valóban szüksége van.

Lidl állateledel: fatal nő poncsóban kiskutyával az ölében.
A Lidl új állateledel-családjával a szeretetteljes gondoskodás a mindennapok része lehet.
Forrás: Shutterstock
  • A Lidl új, Max & Mila’s World márkája a kutyák és macskák különböző életkorához és igényeihez igazodó eledeleket kínál.
  • Az új termékek hozzáadott cukor és mesterséges színezékek nélkül készülnek, a gazdik pedig könnyebben eligazodhatnak a kínálatban.
  • Az üzletlánc a REX Kutyaotthonnal együttműködve az állatvédelemre és a felelős állattartás fontosságára is felhívja a figyelmet.

Lidl Max & Mila’s World: minden falatban gondoskodás

A Lidl Magyarország október 8-án, a REX Kutyaotthonban mutatta be Max & Mila’s World névre keresztelt új kisállateledel-márkáját, amelynek bemutatóján a megújult termékkínálat mellett a tudatos táplálás, a felelős állattartás és az állatvédelem fontossága is reflektorfénybe került. Dr. Kaibinger Tamás, a Lidl Magyarország vállalati kapcsolatokért felelős vezetője ismertette az új márka koncepcióját és a vállalat állatvédelmi törekvéseit, majd dr. Piller Pálma állatorvossal, a Lidl kisállatszakértőjével és dr. Koleszár Istvánnal, a REX Alapítvány kuratóriumának elnökével és igazgatójával beszélgettek a négylábúak életkorhoz és egyéni szükségletekhez igazodó táplálásáról, a mentett állatok rehabilitációjáról, valamint a vállalatok és civil szervezetek együttműködésének jelentőségéről. A rendezvényt dr. Piller Pálma interaktív kisállat-elsősegély-bemutatója is színesítette, amelyen az újraélesztés, a sebellátás és a mérgezések esetén szükséges teendők is szóba kerültek.

Változó igények: ezért volt szükség megújulásra

A Max & Mila’s World portfóliója 51 termékből áll. A kínálat kialakításában állatorvosok, gyártók és piaci szakértők vettek részt. A Max & Mila’s World a Coshida és Orlando termékeket váltja fel, miközben a Lidl belépő szintű Bellosan és Sweet Cat márkái továbbra is a kínálat részei maradnak. A termékek három jól elkülöníthető szintre épülnek:

  • BASIC – kiegyensúlyozott mindennapok: a mindennapi táplálásra szánt termékek, kiegyensúlyozott összetétellel.
  • ADVANCED CARE – haladó ápolás: a különböző életszakaszokhoz és egyedi igényekhez – például kölyök- vagy időskorhoz, ízületi problémákhoz, ivartalanított kisállatok szükségleteihez – igazodó termékek.
  • GOURMET – prémium kényeztetés: gabonamentes receptúrák gondosan válogatott alapanyagokkal, amelyeknél a fő összetevő a friss hús.

A három kategória közötti eligazodást a csomagolások eltérő színkódjai és szívjelölései is segítik.

Dr. Piller Pálma állatorvos a Lidl sajtótájékoztatóján
Dr. Piller Pálma állatorvos a tudatos táplálás és a felelős állattartás fontosságára hívta fel a figyelmet.

A minőségi táplálás itt kezdődik

A Max & Mila’s World fejlesztése során kiemelt szempont volt, hogy a gazdik könnyen áttekinthető, ugyanakkor szakmai alapokon nyugvó kínálatból választhassanak. A termékek nem tartalmaznak hozzáadott cukrot és mesterséges színezékeket, összetételük pedig megfelel az Európai Állateledel-ipari Szövetség (FEDIAF) iránymutatásainak, amelyek többek között a kiegyensúlyozott tápanyagbevitelre, az egyes életszakaszokhoz igazodó receptekre és a megfelelő energiaszükséglet biztosítására is kiterjednek.

„A kisállatoknál is fontos a helyes táplálás, a kutyáknak és a macskáknak nincs szükségük hozzáadott cukorra vagy színezékekre, ezért az mindenképpen pozitívum, ha ezek nem kerülnek bele az eledelekbe.” - emelte ki dr. Piller Pálma.

Állatbarát kezdeményezések a Lidltől

A diszkontlánc vállalati filozófiája szerint a felelős gondoskodáshoz szorosan hozzátartozik a környezet óvása, valamint az, hogy a házi kedvenceket megkíméljék a felesleges stressztől és a rájuk leselkedő veszélyektől.

Ezért a Lidl úgy határozott, hogy idén szilveszterkor egyetlen hazai áruházuk parkolójában sem fognak értékesíteni tűzijátékot, illetve semmilyen egyéb pirotechnikai eszközt.

Együtt a REX Kutyaotthon lakóiért

Ezenkívül a vállalat folyamatosan keresi azokat a lehetőségeket, amelyekkel aktívan és kézzelfoghatóan hozzájárulhat a hazai menhelyek működéséhez. Ennek a törekvésnek a jegyében az áruházlánc egy új jótékonysági akciót is bejelentett: az október 8. és 14. közötti időszakban minden eladott Max’s World Pástétom kutyáknak és Mila’s World Pástétom macskáknak termék után a vállalat 50 Ft értékű állateledellel támogatja a REX Kutyaotthon Alapítvány elhivatott munkáját.

Dr. Piller Pálma állatorvos videójából az is kiderül, miért fontos odafigyelnünk arra, mi kerül négylábú kedvencünk tányérjába:

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