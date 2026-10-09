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Ben Affleck végre elárulta, tényleg a saját szerszámát mutatta-e meg a Holtodiglanban

film Ben Affleck meztelen Holtodiglan
Nagy Anna
2026.10.09.
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Sok találgatás folyt a Holtodiglan premierje idején arról, hogy a színész szerszáma látható-e a filmben az elhíresült meztelen jelenetben, vagy protézis. Ben Affleck most elárulta.

A 2014-ben bemutatott Holtodiglan (Gone Girl) nemcsak a fordulatos történetével, de néhány nagyon merész jelentével is felhívta magára a nézők figyelmét. Ben Affleck most, 12 évvel a pszichológiai thriller premierje után egy interjúban olyan részletet árult el a forgatásról, amely azóta is foglalkoztatja a rajongókat. A színész egyértelmű választ adott arra a kérdésre, hogy a szerszámát látták-e a nézők az elhíresült zuhanyzós jelenetben, vagy csak egy műanyagdarabot.

Rosamund Pike és Ben Affleck Holtodiglan című filmben: ők voltak a főszereplők.
Rosamund Pike és Ben Affleck Holtodiglan című filmben: ők voltak a főszereplők.
Forrás: Archives du 7eme Art

Ben Affleck elárulta az igazságot a Holtodiglan meztelen jelenetéről

A Varietynek adott interjújában Ben Affleck megerősítette, hogy a Holtodiglan egyik legemlékezetesebb jelenetében nem használtak testprotézist. A színész mindenféle kertelés nélkül válaszolt az évek óta felmerülő kérdésre.

„Nem viseltem semmilyen protézist” – jelentette ki, majd humorosan hozzátette: „Mindössze egyetlen filmben viseltem ilyesmit, a Hollywoodlandben. Az pedig egy orr volt.”

A szóban forgó jelenet a David Fincher rendezésében készült thriller vége felé látható. Affleck karaktere, Nick Dunne és felesége, Amy, akit Rosamund Pike alakít, egy rendkívül feszült helyzetben találkoznak újra.

Amy, aki korábban rejtélyes körülmények között eltűnt, váratlanul, véresen tér haza. A nő ezután zuhanyozni indul, és arra kéri férjét, hogy csatlakozzon hozzá, mert beszélni szeretne vele. Mielőtt azonban Nick beléphetne, Amy ragaszkodik hozzá, hogy teljesen levetkőzzön, így bizonyosodva meg arról, hogy nem visel lehallgatókészüléket.

Ben Affleck valódi szerszáma volt látható a Holtodiglan című 214-es pszichothrillerben.
Ben Affleck valódi szerszáma volt látható a Holtodiglan című 214-es pszichothrillerben.
Forrás: Twentieth Century Film/Profimedia

A jelenetben Ben Affleck teljesen meztelenül látható, és most már az is biztos, hogy a forgatáson nem alkalmaztak semmilyen trükköt a testének ábrázolásához, vagyis a valódi szerszáma volt látható a filmben. Ezek után már senki nem kételkedik Jennifer Garner, vagyis a színész volt feleségének kijelentésében, a színésznő ugyanis korábban azt mondta, Ben Affleck szerszámához nagy látószögű kamera kell

Nem véletlenül választotta David Fincher Ben Afflecket

A Holtodiglan Gillian Flynn 2012-ben megjelent, azonos című regényéből készült. A történet középpontjában egy Nick Dunne nevű férfi áll, akinek felesége az ötödik házassági évfordulójukon minden előzmény nélkül nyomtalanul eltűnik. A férfi hamarosan a gyilkossági nyomozás első számú gyanúsítottjává válik, miközben a közvélemény is ellene fordul.

David Fincher korábban elárulta, miért tartotta Ben Afflecket különösen alkalmasnak a szerepre. „Elsősorban azért érdekelt, mert olyan valakire volt szükségem, aki pontosan érti, milyen súlya van annak a nyilvános figyelemnek, amelynek Nick ki van téve, és mennyire abszurd megpróbálni szembeszállni a közvéleménnyel.” A színész pedig a saját bőrén tapasztalta meg, milyen is ilyen helyzetben lenni. „Ben ezt nem elméletből tudja, hanem saját tapasztalatból.”

A filmben Affleck és Pike mellett Carrie Coon, Neil Patrick Harris, Tyler Perry és Emily Ratajkowski is szerepelt. A Holtodiglan a kritikusok elismerését is kivívta, és jelentős kasszasiker lett: a 61 millió dolláros költségvetésből készült thriller világszerte mintegy 370 millió dolláros bevételt termelt.

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