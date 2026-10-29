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2026. okt. 29., csütörtök Nárcisz

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Óriási akció a SPAR-ban − Akár 40%-kal olcsóbban vásárolhatjuk meg ezt a népszerű terméket

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Life.hu
2026.10.29.
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Ezúttal is érdemes a SPAR-ban vásárolni, hiszen ezen a héten is óriási akciókkal vár minket az áruházlánc. Csütörtöktől akár 40%-ot is spórolhatunk, ha betérünk valamelyik SPAR-üzletbe, ráadásul számos népszerű terméket is jóval olcsóbban szerezhetünk be.

Újabb szuper akciókkal készül a SPAR, így a következő bevásárlás alkalmával több népszerű terméket is kedvezőbb áron szerezhetünk be. Az ajánlatok csütörtöktől lépnek életbe, ezért érdemes figyelemmel kísérni a leárazásokat, különösen a MySPAR alkalmazás felhasználóinak, hiszen az app használatával további kedvezményeket is kaphatunk. 

Óriási akciók a SPAR-ban.
Óriási akciók a SPAR-ban.
Forrás: 123.rf.com

Óriási akciók a SPAR-ban

Ezúttal az olasz konyha kedvelői, a húsimádók és a LEGO-rajongók is örülhetnek, hiszen a kínálatban egyaránt találunk leárazott pizzákat, tésztákat, szószokat, húsárukat és népszerű építőkészleteket. Egyes termékek árából akár 35-40%-ot is megspórolhatunk.

Ha szeretnéd feltölteni a kamrát néhány kedvenc alapanyagoddal, vagy már most beszereznéd a karácsonyi ajándékokat, érdemes átböngészned az aktuális ajánlatot.

Olasz kedvencek olcsón

Imádod az olasz konyha ízeit? Akkor érdemes körülnézned a SPAR-ban, hiszen most több népszerű tészta, szósz, pesto és pizza is kedvezményes áron kerülhet a kosaradba − írja a Mindmegette.

Mutatjuk, mely termékekkel spórolhatsz a következő bevásárlás során.

  • Dr. Oetker Guseppe pizza: minden gyorsfagyasztott pizza 35%-os kedvezménnyel kapható.
  • Szarvasi termékek: 25%-kal olcsóbban vásárolhatod meg a Szarvasi kínálatának termékeit, köztük a mini mozzarellát és a ricottás szendvicskrémet is.
  • It's Us száraztészták: 20%-os kedvezménnyel szerezheted be őket.
  • Don Francesco durum száraztészta: 699 Ft helyett mindössze 489 Ft-ért vásárolhatod meg, ami közel 30%-os megtakarítást jelent.
  • Barilla tésztaszószok: 35%-kal kedvezőbb áron kerülhetnek a kosaradba.
  • Barilla pestók: ezekre is 35%-os kedvezmény vár.
Csütörtöktől akár 40%-ot is spórolhatunk, ha betérünk valamelyik SPAR-üzletbe.
Csütörtöktől akár 40%-ot is spórolhatunk, ha betérünk valamelyik SPAR-üzletbe.
Forrás: SPAR

Akciós áruk a húsimádóknak 

A húsos fogások kedvelőinek is érdemes figyelniük a SPAR aktuális ajánlatait. Legyen szó egy kiadós ebéd alapanyagáról, reggelihez való felvágottról vagy gyorsan elkészíthető vacsoráról, több Regnum- és Pick-terméket is kedvezményes áron szerezhetsz be.

Néhány ajánlat a MySPAR alkalmazással érhető el, így a vásárlás előtt ezt is érdemes ellenőrizni.

  • Regnum sertéslapocka, csont nélkül: a kilónkénti ár 1599 Ft-ról 1099 Ft-ra csökken.
  • Regnum füstölt, főtt tarja: MySPAR alkalmazással 529 Ft helyett 399 Ft-ért vásárolhatod meg.
  • Regnum csécsi szalonna: 10 dkg ára 349 Ft helyett mindössze 279 Ft lesz.
  • Regnum extra sonka: MySPAR alkalmazással 33%-os kedvezménnyel, 599 Ft helyett 399 Ft-ért kerülhet a kosaradba 10 dkg.
  • Regnum hurka: 999 Ft helyett MySPAR áron 849 Ft-ért vásárolhatod meg, így 15%-ot spórolhatsz.
  • Pickstick snack: az ára 799 Ft-ról 599 Ft-ra csökken, ami 25%-os kedvezményt jelent.
  • Pick Piccolino virsli: 1389 Ft helyett 1089 Ft-ba kerül, így 21%-kal olcsóbban szerezheted be.
  • Kockázott pulyka felsőcombfilé: MySPAR alkalmazással a félkilós kiszerelés ára 1439 Ft helyett 1299 Ft lesz.


LEGO termékek akcióban

Nemcsak a bevásárlás során, hanem ajándékvásárláskor is jól jöhetnek az aktuális SPAR-akciók. Ezúttal két népszerű LEGO-szett is jelentős kedvezménnyel érhető el: az egyik a növénydekorációk kedvelőinek, a másik pedig az autórajongóknak lehet remek választás. Mindkét készletet 40%-kal olcsóbban szerezheted be az akció ideje alatt.

LEGO Botanicals Miniorchidea: 12 499 Ft helyett 7499 Ft-ba kerül majd, így 5000 Ft-ot takaríthatsz meg.
LEGO Ferrari SF90 XX Stradale sportautó: 11 799 Ft helyett mindössze 6999 Ft-ért vásárolhatod meg, ami 4800 Ft megtakarítást jelent.

Az akció 2026. október 29-től november 4-ig tart, a készlet erejéig. Fontos azonban, hogy az ajánlat nem minden SPAR üzletben érhető el.

Ide kattintva ellenőrizheted, mely üzletekben nem forgalmazzák a népszerű LEGO-szetteket - vásárlás előtt nézd meg, hol érdemes keresned a kiszemelt LEGO-t.

 

 

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