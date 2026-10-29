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Károly királyt így még sosem láttuk: az uralkodó táncra perdült a Bahamákon - Videó

brit királyi család Bahamák Károly király
Horváth Angéla
2026.10.29.
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Új oldalát mutatta meg Károly király a karibi körútján. A brit uralkodó egy hagyományos bahamai felvonuláson vett részt, ahol táncra perdült a helyiekkel. A róla készült felvételek nagy sikert arattak a közösségi médiában.

A 77 éves Károly király kilencnapos karibi körúton vesz részt, melynek során a Bahama-szigetekre, Guyanába, valamint Antigua és Barbuda szigetállamba is ellátogat. A bahamai fővárosban, Nassauban a tiszteletére rendezett Junkanoo parádén olyan jól érezte magát, hogy maga is bekapcsolódott a táncba.

Károly király Nassauban
Károly király Nassauban
Forrás: POOL

Károly király a Bahamákon együtt táncolt a helyiekkel

Az uralkodó világos öltönyben, barna nyakkendőben és fekete napszemüvegben érkezett az ünnepségre. A színes, tollas fejdíszeket és látványos jelmezeket viselő táncosok között aztán egy pár rumbatököt is kézbe vett, és a zene ritmusára mozogni kezdett  – számolt be a HELLO! magazin.

Károly király alaposan meglepte, de egyben le is nyűgözta a jelenlévőket felszabadult viselkedésével. A közösségi oldalakon is rengetegen méltatták az uralkodó jókedvét és a bahamaiak szívélyes vendégszeretetét.

Károly király a gyarmati múltról is beszélt

Károly király látogatásának komoly diplomáciai jelentősége van. A karibi országokban továbbra is fontos kérdés a brit gyarmati múlt és a monarchia szerepe a transzatlanti rabszolga-kereskedelemben. A Buckingham-palota már a körút előtt jelezte, hogy Károly király nem kívánja megkerülni a történelem „legsötétebb napjait”. A látogatás programját a fogadó országok kéréseinek megfelelően állították össze, ezért elsősorban jelenlegi eredményeikre és jövőbeli lehetőségeikre helyezték a hangsúlyt.

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