Megtörte a csendet Meghan Markle unokahúga, Thomas Markle unokája: "Tudat alatt éreztem, hogy valami nem stimmel ezzel az emberrel"

Meghan Markle unokahúga, Noelle Rasmussen először beszélt nyilvánosan a nagyapját, Thomas Markle-t érintő súlyos gyermekpornográfiával kapcsolatos gyanúról. A fiatal nő azt mondja, nem lepték meg a vádak, és azt is elmondta, súlyos mulasztásnak tartja, hogy a korábbi rendőrségi bejelentésnek nem lett komolyabb következménye.

Thomas Markle unokája mindig is úgy érezte, valami nem stimmel a nagyapjával, Meghan Markle apjával.

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Thomas Markle unokája nem lepődött meg a vádakon

Ahogy megírtuk, Meghan Markle apját, Thomas Markle-t azzal gyanúsítják, hogy gyermekpornográf tartalmakat tárolt és fogyasztott. A férfi, akit a fia, Thomas Markle Jr. jelentett fel, tagadja az ellene felhozott vádakat, nyilatkozatában kijelentette, akár hazugságvizsgálatnak is aláveti magát.

Noelle Rasmussen, Meghan féltestvérének, Samantha Markle-nek a lánya a The Telegraph-nak adott interjújában beszélt a nagyapjával kapcsolatos gyanúról és a család múltjáról. „Nem lep meg. Minél többet gondolkodom rajta, annál kevésbé lep meg” – fogalmazott. A fiatal nő azt mondta, hogy korábban volt egy nehezen megmagyarázható érzése a nagyapjával kapcsolatban. „Talán tudat alatt éreztem valamit. Valami nem stimmelt vele, de az ember ezt nem feltétlenül tudatosítja magában. A teste azonban jelzi, ha valami nincs rendben” – mondta.

Meghan Markle nagymamája korábban a rendőrséghez fordult

Noelle Rasmussen gyermekkorának jelentős részét nagyanyjánál, Roslyn Lovelessnél, Thomas Markle első feleségénél töltötte. A párnak két gyermeke született: Thomas Jr. és Samantha Markle. Noelle arról is beszélt, hogy nagyanyja igyekezett távol tartani őt a nagyapjától, ezért alig volt kapcsolata Thomasszal. Rasmussen egyébként az édesanyjával sincs jó kapcsolatban. Olyannyira, hogy verbális bántalmazással vádolta meg. Felidézte azt is, hogy nagyanyja körülbelül tíz évvel ezelőtt a gyermekvédelmi hatóságot is megkereste. „A nagymamám mindig tudta, kihez kell fordulnia. A rendőrség közbelépett, az apám értem jött, és elvitt hétvégére. Nem tértem vissza” – idézte fel a történteket.

Samantha szerint apja semmit nem követett el

Samantha Markle Noelle-lel ellentétben határozottan megvédte az édesapját, Thomas Markle-t, és hazugságnak nevezte a féltestvére, Thomas Markle Jr. által megfogalmazott vádakat. A Daily Mailnek azt nyilatkozta, hogy a testvére anyagi haszonszerzés miatt vádolja az apjukat. „Ezeknek az undorító vádaknak semmi alapjuk nincs, és a testvérem maga is undorító, amiért kitalálta őket. El akarja pusztítani az apánkat. Szégyellje magát!” −jelentette ki.

Samantha azt állítja, hogy a testvére akkor kezdte a vádaskodást, amikor az apjuk megszüntette az anyagi támogatását. Szerinte Thomas Markle Jr. éveken át pénzforrásként tekintett az idős férfira, most pedig a médián keresztül próbált pénzt keresni a történettel.

Az állítólagos képekkel kapcsolatban Samantha azt mondta, hogy nem bizonyított, hogy az apja töltötte le azokat, ráadásul a számítógépei két évig nem voltak a birtokában, ugyanis rehabilitációs intézményben tartózkodott. Szerinte ez idő alatt mások is hozzáférhettek az eszközökhöz, vagy módosíthatták azok tartalmát.