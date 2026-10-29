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Megtörte a csendet Meghan Markle unokahúga, Thomas Markle unokája: "Tudat alatt éreztem, hogy valami nem stimmel ezzel az emberrel"

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Noelle Rasmussen nem lepődött meg azon, ami a nagyapjáról napvilágot látott. Úgy véli, Meghan Markle jól teszi, hogy nem beszél az apjával.

Meghan Markle unokahúga, Noelle Rasmussen először beszélt nyilvánosan a nagyapját, Thomas Markle-t érintő súlyos gyermekpornográfiával kapcsolatos gyanúról. A fiatal nő azt mondja, nem lepték meg a vádak, és azt is elmondta, súlyos mulasztásnak tartja, hogy a korábbi rendőrségi bejelentésnek nem lett komolyabb következménye.

Thomas Markle unokája mindig is úgy érezte, valami nem stimmel a nagyapjával, Meghan Markle apjával.
Thomas Markle unokája mindig is úgy érezte, valami nem stimmel a nagyapjával, Meghan Markle apjával. 
Forrás: NORTHFOTO

Thomas Markle unokája nem lepődött meg a vádakon

Ahogy megírtuk, Meghan Markle apját, Thomas Markle-t azzal gyanúsítják, hogy gyermekpornográf tartalmakat tárolt és fogyasztott. A férfi, akit a fia, Thomas Markle Jr. jelentett fel, tagadja az ellene felhozott vádakat, nyilatkozatában kijelentette, akár hazugságvizsgálatnak is aláveti magát

Noelle Rasmussen, Meghan féltestvérének, Samantha Markle-nek a lánya a The Telegraph-nak adott interjújában beszélt a nagyapjával kapcsolatos gyanúról és a család múltjáról. „Nem lep meg. Minél többet gondolkodom rajta, annál kevésbé lep meg” – fogalmazott. A fiatal nő azt mondta, hogy korábban volt egy nehezen megmagyarázható érzése a nagyapjával kapcsolatban. „Talán tudat alatt éreztem valamit. Valami nem stimmelt vele, de az ember ezt nem feltétlenül tudatosítja magában. A teste azonban jelzi, ha valami nincs rendben” – mondta. 

Meghan Markle nagymamája korábban a rendőrséghez fordult

Noelle Rasmussen gyermekkorának jelentős részét nagyanyjánál, Roslyn Lovelessnél, Thomas Markle első feleségénél töltötte. A párnak két gyermeke született: Thomas Jr. és Samantha Markle. Noelle arról is beszélt, hogy nagyanyja igyekezett távol tartani őt a nagyapjától, ezért alig volt kapcsolata Thomasszal. Rasmussen egyébként az édesanyjával sincs jó kapcsolatban. Olyannyira, hogy verbális bántalmazással vádolta meg. Felidézte azt is, hogy nagyanyja körülbelül tíz évvel ezelőtt a gyermekvédelmi hatóságot is megkereste. „A nagymamám mindig tudta, kihez kell fordulnia. A rendőrség közbelépett, az apám értem jött, és elvitt hétvégére. Nem tértem vissza” – idézte fel a történteket.

Samantha szerint apja semmit nem követett el

Samantha Markle Noelle-lel ellentétben határozottan megvédte az édesapját, Thomas Markle-t, és hazugságnak nevezte a féltestvére, Thomas Markle Jr. által megfogalmazott vádakat. A Daily Mailnek azt nyilatkozta, hogy a testvére anyagi haszonszerzés miatt vádolja az apjukat. „Ezeknek az undorító vádaknak semmi alapjuk nincs, és a testvérem maga is undorító, amiért kitalálta őket. El akarja pusztítani az apánkat. Szégyellje magát!” −jelentette ki. 

Samantha azt állítja, hogy a testvére akkor kezdte a vádaskodást, amikor az apjuk megszüntette az anyagi támogatását. Szerinte Thomas Markle Jr. éveken át pénzforrásként tekintett az idős férfira, most pedig a médián keresztül próbált pénzt keresni a történettel.

 Az állítólagos képekkel kapcsolatban Samantha azt mondta, hogy nem bizonyított, hogy az apja töltötte le azokat, ráadásul a számítógépei két évig nem voltak a birtokában, ugyanis rehabilitációs intézményben tartózkodott. Szerinte ez idő alatt mások is hozzáférhettek az eszközökhöz, vagy módosíthatták azok tartalmát.

Samantha Markle - La famille de Meghan Markle, duchesse de Sussex, donne sa version de la discorde dans une émission spéciale sur la chaîne 7NEWS Australia Spotlight. Le père de Meghan,Thomas, le demi-frère Thomas Junior et la demi-sœur Samantha apparaissent dans la bande-annonce tout comme des images d'archives de la duchesse de Sussex. Thomas Markle déclare notamment, "Comment puis-je résoudre ce problème ?". Australie. le 30 avril 2023. The estranged family of Meghan Markle are promising to tell their side of the story in a new explosive TV interview. Meghan's father Thomas, half brother Thomas Junior and half sister Samantha get together to spill the beans on Australian television. Thomas senior, 78, who suffered a stroke last year, is seen gazing at photos of childhood Meghan in a trailer. A voiceover describes his words as a dad's deathbed plea as he is heard saying: "How can I fix this?" The promotional film also shows Meghan waving as home coming queen in a tiara at high school .The Duchess of Sussex, now 41, waves from an open top car. The footage has been released as part of a 7NEWS Australia Spotlight special about Meghan ahead of the coronation of King Charles III on May 6. She is not attending but husband Prince harry, 38, will be there to see his father crowned. April 30th, 2023.
samantha markle
Forrás: Northfoto

Rasmussen szerint a rendőrség nem tett meg mindent

Roslyn 2018 végén levelet küldött a londoni rendőrségnek, mert aggódott Meghan Markle és Harry herceg miatt, és súlyos állításokat fogalmazott meg korábbi férjével kapcsolatban. A Scotland Yard megerősítette, hogy megkapta a levelet, és továbbította azt Meghannek és Harrynek. Noelle szerint azonban a rendőrség ezt követően nem tett további lépéseket, és más illetékes szerveket sem értesített.

„Megdöbbent, hogy az ügyet nem továbbították az FBI-nak” – mondta Rasmussen, aki a történteket rendőrségi kudarcnak nevezte. „Ez a rendőrség kudarca… Ez a rendszer valódi működési zavara. Szégyenletes” – fogalmazott. 

Noelle úgy véli, nagyanyjának alapos oka lehetett arra, hogy a hatóságokhoz forduljon. „Ha valamit leírt egy levélben, akkor valószínűleg olyasmi volt, amit látott vagy átélt, és igaznak tartott” – mondta. Azt is hozzátette, hogy szerinte Meghan helyesen döntött, amikor megszakította a kapcsolatot az édesapjával. Noelle ugyanakkor azt is kijelentette: ő maga soha nem volt nagyapja áldozata.

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