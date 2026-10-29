Megtörte a csendet Meghan Markle unokahúga, Thomas Markle unokája: "Tudat alatt éreztem, hogy valami nem stimmel ezzel az emberrel"

Meghan Markle unokahúga, Noelle Rasmussen először beszélt nyilvánosan a nagyapját, Thomas Markle-t érintő súlyos gyermekpornográfiával kapcsolatos gyanúról. A fiatal nő azt mondja, nem lepték meg a vádak, és azt is elmondta, súlyos mulasztásnak tartja, hogy a korábbi rendőrségi bejelentésnek nem lett komolyabb következménye.
Thomas Markle unokája nem lepődött meg a vádakon
Ahogy megírtuk, Meghan Markle apját, Thomas Markle-t azzal gyanúsítják, hogy gyermekpornográf tartalmakat tárolt és fogyasztott. A férfi, akit a fia, Thomas Markle Jr. jelentett fel, tagadja az ellene felhozott vádakat, nyilatkozatában kijelentette, akár hazugságvizsgálatnak is aláveti magát.
Noelle Rasmussen, Meghan féltestvérének, Samantha Markle-nek a lánya a The Telegraph-nak adott interjújában beszélt a nagyapjával kapcsolatos gyanúról és a család múltjáról. „Nem lep meg. Minél többet gondolkodom rajta, annál kevésbé lep meg” – fogalmazott. A fiatal nő azt mondta, hogy korábban volt egy nehezen megmagyarázható érzése a nagyapjával kapcsolatban. „Talán tudat alatt éreztem valamit. Valami nem stimmelt vele, de az ember ezt nem feltétlenül tudatosítja magában. A teste azonban jelzi, ha valami nincs rendben” – mondta.
Meghan Markle nagymamája korábban a rendőrséghez fordult
Noelle Rasmussen gyermekkorának jelentős részét nagyanyjánál, Roslyn Lovelessnél, Thomas Markle első feleségénél töltötte. A párnak két gyermeke született: Thomas Jr. és Samantha Markle. Noelle arról is beszélt, hogy nagyanyja igyekezett távol tartani őt a nagyapjától, ezért alig volt kapcsolata Thomasszal. Rasmussen egyébként az édesanyjával sincs jó kapcsolatban. Olyannyira, hogy verbális bántalmazással vádolta meg. Felidézte azt is, hogy nagyanyja körülbelül tíz évvel ezelőtt a gyermekvédelmi hatóságot is megkereste. „A nagymamám mindig tudta, kihez kell fordulnia. A rendőrség közbelépett, az apám értem jött, és elvitt hétvégére. Nem tértem vissza” – idézte fel a történteket.
Samantha szerint apja semmit nem követett el
Samantha Markle Noelle-lel ellentétben határozottan megvédte az édesapját, Thomas Markle-t, és hazugságnak nevezte a féltestvére, Thomas Markle Jr. által megfogalmazott vádakat. A Daily Mailnek azt nyilatkozta, hogy a testvére anyagi haszonszerzés miatt vádolja az apjukat. „Ezeknek az undorító vádaknak semmi alapjuk nincs, és a testvérem maga is undorító, amiért kitalálta őket. El akarja pusztítani az apánkat. Szégyellje magát!” −jelentette ki.
Samantha azt állítja, hogy a testvére akkor kezdte a vádaskodást, amikor az apjuk megszüntette az anyagi támogatását. Szerinte Thomas Markle Jr. éveken át pénzforrásként tekintett az idős férfira, most pedig a médián keresztül próbált pénzt keresni a történettel.
Az állítólagos képekkel kapcsolatban Samantha azt mondta, hogy nem bizonyított, hogy az apja töltötte le azokat, ráadásul a számítógépei két évig nem voltak a birtokában, ugyanis rehabilitációs intézményben tartózkodott. Szerinte ez idő alatt mások is hozzáférhettek az eszközökhöz, vagy módosíthatták azok tartalmát.
Rasmussen szerint a rendőrség nem tett meg mindent
Roslyn 2018 végén levelet küldött a londoni rendőrségnek, mert aggódott Meghan Markle és Harry herceg miatt, és súlyos állításokat fogalmazott meg korábbi férjével kapcsolatban. A Scotland Yard megerősítette, hogy megkapta a levelet, és továbbította azt Meghannek és Harrynek. Noelle szerint azonban a rendőrség ezt követően nem tett további lépéseket, és más illetékes szerveket sem értesített.
„Megdöbbent, hogy az ügyet nem továbbították az FBI-nak” – mondta Rasmussen, aki a történteket rendőrségi kudarcnak nevezte. „Ez a rendőrség kudarca… Ez a rendszer valódi működési zavara. Szégyenletes” – fogalmazott.
Noelle úgy véli, nagyanyjának alapos oka lehetett arra, hogy a hatóságokhoz forduljon. „Ha valamit leírt egy levélben, akkor valószínűleg olyasmi volt, amit látott vagy átélt, és igaznak tartott” – mondta. Azt is hozzátette, hogy szerinte Meghan helyesen döntött, amikor megszakította a kapcsolatot az édesapjával. Noelle ugyanakkor azt is kijelentette: ő maga soha nem volt nagyapja áldozata.
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