Rémisztően izgalmas adat a Tescótól: egy év alatt másfélszeresére nőttek a halloweeni költések

A magyarok nem hagyják az utolsó pillanatra a borzongató kellékek beszerzését. A Tesco tapasztalatai szerint október első napjaiban megkezdődik a halloweeni dekorációk és otthoni kiegészítők beszerzése, a vásárlók pedig évről évre egyre nagyobb kedvvel készülnek a kísérteties szezonra.

A számok is erről árulkodnak: tavaly 255 ezer darab szezonális halloween-termék fogyott a Tescóban, közel 50 százalékkal több, mint 2024-ben.

A halloweeni készülődés során ráadásul egyre több minden kap rémisztő külsőt az otthonokban, a konyhai kiegészítőktől egészen a fürdőszobai dekorációkig.

A Tesco kiemelt figyelmet fordít a halloweenra: idén még hangsúlyosabb halloweeni kínálattal készül.

Forrás: Tesco

Tökből sosem elég!

Halloweenkor természetesen a tök viszi a prímet, legyen szó világító töklámpásról vagy egy finom sütőtökös fogásról. A Tesco vásárlói tavaly összesen 664 ezer darab tököt tettek a kosarukba, köztük 259 ezer darab dísztököt. Vagyis a megvásárolt tökök közel 40 százaléka hátborzongató dekorációként végezte.

Ijesztő mennyiségű édesség a polcokon

A halloweeni készülődésből persze nem maradhatnak ki az édességek sem. Olyannyira, hogy a Tesco tapasztalatai szerint a halloween mára a harmadik legfontosabb édességvásárlási időszakká vált a húsvét és a mikulás-karácsonyi szezon után. Tavaly a Halloweent megelőzően összesen 9,8 millió darab édesség fogyott a Tescónál a 600 féle terméket felvonultató választékból. 4,1 millió darab csokiszelet, 3 millió cukorka és gumicukor, valamint 1,9 milliót tábla csoki került a vásárlók kosarába.

A Tesco adatai szerint a halloween mára a harmadik legfontosabb édességvásárlási időszakká vált.

Forrás: Tesco

A tavalyi siker után a Tesco idén is erős halloweeni szezonra számít, amelyre kedvező árakkal készül. A klasszikus kedvencek továbbra is hódítanak: a Milka táblás csokik (ezekből is inkább a nagyobb kiszerelések), a Kinder Bueno és egyéb Kinder-édességek, a Sport szelet, valamint a zselés cukorkák is népszerűek. A beszállítók pedig évről évre egyre kreatívabb ötletekkel rukkolnak elő, így idén a vásárlók kedvezményes áron fedezhetik fel többek között a Lorenz Monster Munch sós snacket, az Oreo Spooky kekszet, a Haribo halloweeni gumicukrait és a Szamos islerét. Emellett az italokon belül is egyre több szezonális íz és csomagolás várja őket kedvezménnyel, beleértve a Mozart sütőtök ízesítésű csokoládé krémlikőrt, a Starbucks Pumpkin Spice Latte kávékapszulákat és a félelmetes külsejű, ám annál finomabb Topjoy alma-vérnarancs ízű gyümölcsitalt.