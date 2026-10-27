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dekoráció

Rémisztően izgalmas adat a Tescótól: egy év alatt másfélszeresére nőttek a halloweeni költések

dekoráció Tesco Halloween
Life.hu
2026.10.27.
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A Tesco idén még hangsúlyosabb halloweeni kínálattal készül, a félelmetesen finom nassolnivalóktól a borzongató lakásdekorációkig, nem véletlenül. Az áruházlánc adatai szerint ugyanis már október elején rákapunk a vérfagyasztó kellékekre. 2025-ben ráadásul a vásárlók több mint 50 százalékkal többet áldoztak ezekre a termékekre, mint egy évvel korábban.

A magyarok nem hagyják az utolsó pillanatra a borzongató kellékek beszerzését. A Tesco tapasztalatai szerint október első napjaiban megkezdődik a halloweeni dekorációk és otthoni kiegészítők beszerzése, a vásárlók pedig évről évre egyre nagyobb kedvvel készülnek a kísérteties szezonra.

A számok is erről árulkodnak: tavaly 255 ezer darab szezonális halloween-termék fogyott a Tescóban, közel 50 százalékkal több, mint 2024-ben. 

A halloweeni készülődés során ráadásul egyre több minden kap rémisztő külsőt az otthonokban, a konyhai kiegészítőktől egészen a fürdőszobai dekorációkig.

A Tesco kiemelt figyelmet fordít a halloweenra: idén még hangsúlyosabb halloweeni kínálattal készül.
A Tesco kiemelt figyelmet fordít a halloweenra:  idén még hangsúlyosabb halloweeni kínálattal készül.
Forrás: Tesco

Tökből sosem elég!

Halloweenkor természetesen a tök viszi a prímet, legyen szó világító töklámpásról vagy egy finom sütőtökös fogásról. A Tesco vásárlói tavaly összesen 664 ezer darab tököt tettek a kosarukba, köztük 259 ezer darab dísztököt. Vagyis a megvásárolt tökök közel 40 százaléka hátborzongató dekorációként végezte.

Ijesztő mennyiségű édesség a polcokon

A halloweeni készülődésből persze nem maradhatnak ki az édességek sem. Olyannyira, hogy a Tesco tapasztalatai szerint a halloween mára a harmadik legfontosabb édességvásárlási időszakká vált a húsvét és a mikulás-karácsonyi szezon után. Tavaly a Halloweent megelőzően összesen 9,8 millió darab édesség fogyott a Tescónál a 600 féle terméket felvonultató választékból. 4,1 millió darab csokiszelet, 3 millió cukorka és gumicukor, valamint 1,9 milliót tábla csoki került a vásárlók kosarába.

A Tesco adatai szerint a halloween mára a harmadik legfontosabb édességvásárlási időszakká vált.
A Tesco adatai szerint a halloween mára a harmadik legfontosabb édességvásárlási időszakká vált.
Forrás: Tesco

A tavalyi siker után a Tesco idén is erős halloweeni szezonra számít, amelyre kedvező árakkal készül. A klasszikus kedvencek továbbra is hódítanak: a Milka táblás csokik (ezekből is inkább a nagyobb kiszerelések), a Kinder Bueno és egyéb Kinder-édességek, a Sport szelet, valamint a zselés cukorkák is népszerűek. A beszállítók pedig évről évre egyre kreatívabb ötletekkel rukkolnak elő, így idén a vásárlók kedvezményes áron fedezhetik fel többek között a Lorenz Monster Munch sós snacket, az Oreo Spooky kekszet, a Haribo halloweeni gumicukrait és a Szamos islerét. Emellett az italokon belül is egyre több szezonális íz és csomagolás várja őket kedvezménnyel, beleértve a Mozart sütőtök ízesítésű csokoládé krémlikőrt, a Starbucks Pumpkin Spice Latte kávékapszulákat és a félelmetes külsejű, ám annál finomabb Topjoy alma-vérnarancs ízű gyümölcsitalt.

Rémálomból az otthonokba

A Tesco halloweeni választékát az édességeken kívül jelmezek, arcfestékek, hajszínezők, matricák, partidekorációk és otthoni kiegészítők is színesítik. A borzongató hangulat megteremtéséhez pedig a bögréktől és poharaktól kezdve a díszpárnákon és gyertyákon át egészen a sütőformákig, illetve a konyhai mosogatógélig és papírtörlőig válogathatunk.

A tavalyi szezonban összesen 232-féle halloweeni kiegészítő és lakásfelszerelési termék várta a vásárlókat. 

Idén még szélesebb a választék, és ráadásul vagyonokat sem kell költeni a vérfagyasztó átalakulásra: 

Clubcardáron szerezhető be például halloweeni sminkkészlet, fejpánt, fényfüzér, szellemmintás takaró és díszpárna, pókmintás tányér vagy denevéralakú tál.
 

 

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