Hiába emeled a rezgésszinted, ha rossz helyen vagy – Az önfejlesztés legnagyobb csapdája, amibe mindannyian besétálunk

Az önfejlesztés egyik legnagyobb ígérete, hogy szinte minden élethelyzetünk megoldható tudatossággal, pozitív gondolkodással és kitartással. Lehetséges, hogy néha éppen az jelenti a legnagyobb spirituális fejlődést, ha felismerjük: rossz helyen vagyunk?
Önfejlesztés és a világunk változása
A metafizika egyik legnépszerűbb alapelve a vonzás törvénye: hasonló a hasonlót vonzza. Ez alapján ha emeljük a rezgésszintünket és tudatosabbá válunk, megtanuljuk szeretni és értékelni önmagunkat, a környezetünk is átalakul. Legalábbis ezt a törvényt így értelmezzük.
És valóban, amikor elkezdünk komolyabban foglalkozni önismerettel, már másképpen reagálunk a helyzetekre, konfliktusokra. Sikerül végre nemet mondanunk, egészséges határokat húznunk, és egyre kevésbé engedjük, hogy mások véleménye határozza meg az értékrendünket. Ezt a belső változást általában a kapcsolataink szintjén is érzékeljük: lesznek, akik lemorzsolódnak, és új ismeretségeink alakulnak.
De mi az oka annak, ha minden belső munka és jó szándék ellenére újra és újra rideg falakba ütközünk, esetleg ugyanazokat a köröket futjuk?
A tengeri teknős, ami meg akart tanulni a szárazföldön futni
Képzelj el egy gyönyörű tengeri teknőst, amely valamilyen különös okból kifolyólag a szárazföldön köt ki, és ott próbál meg boldogulni. Lélegezni ugyan képes, de nap mint nap irigykedve figyeli a körülötte élő állatokat, amelyek ügyesen futnak, kecsesen ugrándoznak és játszi könnyedséggel veszik az akadályokat.
Ő viszont hozzájuk képest lassúnak, nehézkesnek és ügyetlennek érzi magát – ezért elhatározza, hogy megváltozik. Kitartóan gyakorol, alkalmazkodik a külső körülményekhez, és minden erejével azon dolgozik, hogy ugyanolyan fürge legyen, mint a többiek. Talán idővel fejlődik is valamennyit. De bármennyit küzd, soha nem lesz belőle gepárd a szárazföldön. Aztán egy napon, amikor már végképp kimerült, és a bizonyítási vágya is alábbhagyott, visszatér a tengerbe. Hirtelen minden megváltozik és újra a helyére kerül. Saját természete szerint létezve, végre megmutatkozhat a valódi erőssége és szépsége.
Az önfejlesztés csapdája: amikor az alkalmazkodást összetévesztjük a fejlődéssel
A kapcsolatainkban és a mindennapi életünkben túl gyakran esünk ugyanebbe a csapdába. Egy olyan párkapcsolatban, ahol folyamatosan bizonyítanunk kell, hogy szerethetőek vagyunk, könnyen elhisszük: biztosan velünk van a baj. „Még nem vagyok elég türelmes, szerethető, még nem vagyok elég fejlett szellemileg, többet kell dolgoznom magamon” – hajtogatjuk gyakran ezeket, túlzott önreflexiót gyakorolva.
Egy karriercélt nem biztosító, kizsigerelő munkahelyen is hajlamosak lehetünk azt gondolni: ha még többet tanulunk, még egy tanfolyamot elvégzünk, és még keményebben dolgozunk, talán majd végre elismernek és megbecsülnek minket.
Így aztán megvesszük a huszadik önfejlesztő könyvet, mantrákat ismételgetünk a tükör előtt, és megpróbáljuk még magasabbra préselni a rezgésszintünket. Csakhogy közben megfeledkezünk valami nagyon fontosról: az erőn felüli alkalmazkodás nem egyenlő a fejlődéssel! Néha éppen ez önmagunk elnémításának és feladásának a legkifinomultabb, mégis legveszélyesebb formája.
Minden virág más táptalajon nő a legjobban
A valódi, érett önismeretnek a része a sokszor fájdalmas igazság felismerése: mely kapcsolataink és barátságaink támogatják a ragyogásunkat, és melyek azok a közegek, amelyekben folyamatosan önmagunk ellen kell harcolnunk.
Egy környezetváltás persze nem old meg mindent egy csapásra. A belső mintáinkat, a sérüléseinket poggyászként visszük magunkkal az új helyekre. De egy szerető, támogató és tiszteletteljes közegben sokkal könnyebben gyógyul a lelkünk, és végre elhihetjük, hogy értékesek vagyunk. Számos akadály nem azért kerül az utunkba, hogy még keményebbé, még szívósabbá váljunk. Van, amelyik egyszerűen csak egy stoptábla: arra figyelmeztet, hogy ideje más irányba indulnunk.
Hidd el, neked sem szükséges a végtelenségig tovább faragnod magadból ahhoz, hogy végre boldog lehess. Csak a megfelelő talajt kell megtalálnod, ahol a lelkedből virágozhatsz.
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