Hiába emeled a rezgésszinted, ha rossz helyen vagy – Az önfejlesztés legnagyobb csapdája, amibe mindannyian besétálunk

Az önfejlesztés egyik legnagyobb ígérete, hogy szinte minden élethelyzetünk megoldható tudatossággal, pozitív gondolkodással és kitartással. Lehetséges, hogy néha éppen az jelenti a legnagyobb spirituális fejlődést, ha felismerjük: rossz helyen vagyunk?

Az önfejlesztés egyik legnagyobb ígérete, hogy szinte minden élethelyzetünk megoldható tudatossággal, pozitív gondolkodással és kitartással.

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Önfejlesztés és a világunk változása

A metafizika egyik legnépszerűbb alapelve a vonzás törvénye: hasonló a hasonlót vonzza. Ez alapján ha emeljük a rezgésszintünket és tudatosabbá válunk, megtanuljuk szeretni és értékelni önmagunkat, a környezetünk is átalakul. Legalábbis ezt a törvényt így értelmezzük.

És valóban, amikor elkezdünk komolyabban foglalkozni önismerettel, már másképpen reagálunk a helyzetekre, konfliktusokra. Sikerül végre nemet mondanunk, egészséges határokat húznunk, és egyre kevésbé engedjük, hogy mások véleménye határozza meg az értékrendünket. Ezt a belső változást általában a kapcsolataink szintjén is érzékeljük: lesznek, akik lemorzsolódnak, és új ismeretségeink alakulnak.

De mi az oka annak, ha minden belső munka és jó szándék ellenére újra és újra rideg falakba ütközünk, esetleg ugyanazokat a köröket futjuk?

A tengeri teknős, ami meg akart tanulni a szárazföldön futni

Képzelj el egy gyönyörű tengeri teknőst, amely valamilyen különös okból kifolyólag a szárazföldön köt ki, és ott próbál meg boldogulni. Lélegezni ugyan képes, de nap mint nap irigykedve figyeli a körülötte élő állatokat, amelyek ügyesen futnak, kecsesen ugrándoznak és játszi könnyedséggel veszik az akadályokat.

Ő viszont hozzájuk képest lassúnak, nehézkesnek és ügyetlennek érzi magát – ezért elhatározza, hogy megváltozik. Kitartóan gyakorol, alkalmazkodik a külső körülményekhez, és minden erejével azon dolgozik, hogy ugyanolyan fürge legyen, mint a többiek. Talán idővel fejlődik is valamennyit. De bármennyit küzd, soha nem lesz belőle gepárd a szárazföldön. Aztán egy napon, amikor már végképp kimerült, és a bizonyítási vágya is alábbhagyott, visszatér a tengerbe. Hirtelen minden megváltozik és újra a helyére kerül. Saját természete szerint létezve, végre megmutatkozhat a valódi erőssége és szépsége.