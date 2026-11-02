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Megvan a dátum: ekkor érkezhet meg az első hó Budapestre és az Alföldre

előrejelzés első hó havazás
Horváth Angéla
2026.11.02.
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Bár az ősz utolsó hetei a megszokottnál enyhébb időt hoztak, a háttérben már megezdődött az átállás: az északi sarkvidéki légtömegek egyre mélyebbre nyomulnak be a kontinens belsejébe. A legfrissebb meteorológiai adatok és a hosszabb távú éghajlati modellek – köztük az ECMWF és a GFS számításai – alapján már látszik, mikor szembesülünk idén először a tél igazi arcával.

Európa magasabban fekvő vidékein már nem kell várni az első hópelyhekre. Az Alpok 1500–2000 méter feletti régióiban, Ausztriában, Svájcban és Olaszországban, valamint Észak-Skandináviában már október végén jelentősebb hóréteg alakul ki. Hasonló a helyzet a szomszédos Szlovákiában is: a Magas-Tátra 1500 méter feletti csúcsait már október utolsó napjaiban 20–30 centiméteres összefüggő hólepel borította. A kontinens alacsonyabban fekvő, síkvidéki területein ugyanakkor még várni kell a télies fordulatra; Közép- és Észak-Európa városaiba várhatóan november közepén érkeznek meg az első hózáporok.

November közepén Magyarországra is megérkezhet az első hó
November közepén Magyarországra is megérkezhet az első hó
Forrás: AFP

Mikor érkezik Magyarországra az első hó?

Hazánkban a csapadékosabb novemberi napok kezdetben még többnyire esőt hoznak, ám a hőmérséklet fokozatos visszaesésével egyre lejjebb szorul a fagyhatár. A meteorológiai modellek alapján a hazai havazás két lépcsőben érheti el az országot:

  • A hegyvidékekre november 10. és 20. között érkezhet meg az első hó. A Kékesen, Galyatetőn, a Bükk magasabb bércein vagy a Bakonyban a magasban beáramló hidegebb levegő hatására a csapadék fagyott formát ölthet. Ezeken a területeken már november közepén kialakulhat időszakos hótakaró.
  • A síkvidékekre november 20. és 25. között várható az első havazás. A hosszabb távú előrejelzések szerint november 22-23. környékén körvonalazódik egy markánsabb hidegbetörés. Ha ez a sarki eredetű légtömeg csapadékzónával párosul, az Alföldön, a Dunántúlon és Budapesten is megjelenhetnek az első hópelyhek, vagy legalábbis a havas eső.

Megmarad vagy elolvad?

Bár a síkvidék lakosainak sem kell már sokáig várni az első havas élményre, tartós hótakaróra a novemberi hetekben kicsi az esély. A még meleg talaj és a fagypont feletti nappali csúcsértékek miatt a hónap végén érkező első hó várhatóan gyorsan elolvad. A megmaradó, vastagabb hórétegre - a hegyvidékek kivételével - valószínűleg decemberig várnunk kell.

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