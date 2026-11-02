Megvan a dátum: ekkor érkezhet meg az első hó Budapestre és az Alföldre

Európa magasabban fekvő vidékein már nem kell várni az első hópelyhekre. Az Alpok 1500–2000 méter feletti régióiban, Ausztriában, Svájcban és Olaszországban, valamint Észak-Skandináviában már október végén jelentősebb hóréteg alakul ki. Hasonló a helyzet a szomszédos Szlovákiában is: a Magas-Tátra 1500 méter feletti csúcsait már október utolsó napjaiban 20–30 centiméteres összefüggő hólepel borította. A kontinens alacsonyabban fekvő, síkvidéki területein ugyanakkor még várni kell a télies fordulatra; Közép- és Észak-Európa városaiba várhatóan november közepén érkeznek meg az első hózáporok.

November közepén Magyarországra is megérkezhet az első hó

Forrás: AFP

Mikor érkezik Magyarországra az első hó?

Hazánkban a csapadékosabb novemberi napok kezdetben még többnyire esőt hoznak, ám a hőmérséklet fokozatos visszaesésével egyre lejjebb szorul a fagyhatár. A meteorológiai modellek alapján a hazai havazás két lépcsőben érheti el az országot:

A hegyvidékekre november 10. és 20. között érkezhet meg az első hó. A Kékesen, Galyatetőn, a Bükk magasabb bércein vagy a Bakonyban a magasban beáramló hidegebb levegő hatására a csapadék fagyott formát ölthet. Ezeken a területeken már november közepén kialakulhat időszakos hótakaró.

A síkvidékekre november 20. és 25. között várható az első havazás. A hosszabb távú előrejelzések szerint november 22-23. környékén körvonalazódik egy markánsabb hidegbetörés. Ha ez a sarki eredetű légtömeg csapadékzónával párosul, az Alföldön, a Dunántúlon és Budapesten is megjelenhetnek az első hópelyhek, vagy legalábbis a havas eső.

Megmarad vagy elolvad?

Bár a síkvidék lakosainak sem kell már sokáig várni az első havas élményre, tartós hótakaróra a novemberi hetekben kicsi az esély. A még meleg talaj és a fagypont feletti nappali csúcsértékek miatt a hónap végén érkező első hó várhatóan gyorsan elolvad. A megmaradó, vastagabb hórétegre - a hegyvidékek kivételével - valószínűleg decemberig várnunk kell.

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