Hatalmasat nőtt Buzsik Borka és Szoboszlai Dominik kislánya: friss anya-lánya fotó

Bár Buzsik Borka a kislánya arcocskáját most sem mutatta meg, így is jól látszik, milyen hatalmasat nőtt a gyermekük. Ráadásul össze is öltöztek édesanyjával.

Buzsik Borka és kislánya

Forrás: Buzsik Borka / Instagram

Buzsik Borka kislánya nagyon menő kis farmerében

Az Instagram-sztorijában mutatta meg egy új képen Buzsik Borka gyermekét. A kislány kötött pulcsit és farmert visel, akárcsak édesanyja. A kislány arcát ezúttal sem lehetett teljes egészében látni, a szülők ugyanis a kezdetektől fogva nagy figyelmet fordítanak gyermekük magánéletének védelmére. Buzsik Borka ennek ellenére időről időre megoszt néhány meghitt pillanatot a közös életükből az Instagram-oldalán, így a követők azt is nyomon követhetik, milyen gyorsan növekszik a kislány.

Buzsik Borka egy plusz részletet is megmutaott a kislány szettjéből.

Forrás: Buzsik Borka / Instagram

Szoboszlai Dominikék gyermeke augusztusban ünnepelte első születésnapját

Buzsik Borka és Szoboszlai Dominik 2024 nyarán vállalták fel nyilvánosan a kapcsolatukat. Ősszel már az eljegyzésükről számoltak be, 2025 márciusában pedig összeházasodtak. Első gyermekük néhány hónappal később, augusztusban született meg. A házaspár azóta is következetesen ügyel arra, hogy mennyit mutat meg a kislányból a közösségi médiában. Bár olykor bepillantást engednek a családi mindennapokba, az arcát továbbra is gondosan eltakarják.

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