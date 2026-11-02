20 év után elkaszálták mindenki kedvenc krimisorozatát: a színészeket is sokkolta a hír

A Paramount+ október 31-én jelentette be, hogy 2027-ben véget ér a Gyilkos elmék. A 2005-ben, a CBS csatornán indult bűnügyi sorozat utolsó évadában visszatérnek a jól ismert szereplők: Joe Mantegna, AJ Cook, Kirsten Vangsness, Aisha Tyler, RJ Hatanaka, Adam Rodriguez és Paget Brewster.

A Gyilkos elmék szereplői: Joe Mantegna (Rossi ügynök), Paget Brewster (Emili Prentiss), A.J. Cook (Jareau ügynök)

Forrás: Instagram

A sorozatot 2020-ban egyszer már levették a képernyőről, majd 2022 novemberében Gyilkos elmék: Evolúció címmel folytatódott a Paramount+ kínálatában. Most azonban végleg vége.

A Gyilkos elmék sztárjait is váratlanul érte a döntés

A Penelope Garciát alakító Kirsten Vangsness néhány órával a hír megjelenése után az Instagramon reagált a sorozat megszüntetésére. Elárulta, hogy mindössze másfél órával a hivatalos bejelentés előtt tudta meg, mi vár a Gyilkos elmékre.

„A közösségi média olyan, mintha az ember saját sajtótájékoztatót tarthatna. Ez most megtörtént. Elkaszálták a sorozatot, de a közleményben az szerepel, hogy csak egyelőre van vég” – mondta egy videóban. Hozzáttette, reméli, hogy egyszer még lesz folytatás. „Imádom a munkámat, és a főnököm, Erica Messer szerint még rengeteg történetet lehetne elmesélni. Csodálatos lenne, ha valahol folytathatnánk. Tudom, hogy mindannyian így érzünk” – mondta.

Megható üzenetekkel búcsúznak a szereplők

A Tyler Green FBI-ügynököt alakító RJ Hatanaka közös fotót osztott meg kollégáival az Instagramon, amelyhez mindössze ennyit írt: „Egyszerűen a legnagyszerűbb emberek!”

A Dr. Tara Lewist alakító Aisha Tyler ugyanezt a képet osztotta tovább, a következő üzenettel: „Egy életre család maradunk.”

A Jennifer „JJ” Jareau szerepét a sorozat indulása óta játszó AJ Cook szintén megosztotta a fotót: „Ezek az emberek örökre a szívemben maradnak” – írta, szívet és összetört szívet ábrázoló hangulatjelekkel kísérve a bejegyzést.

A nézettség ellenére kaszálták el a Gyilkos elméket

A Paramount+ döntése azért is lepett meg mindenkit, mert a Gyilkos elmék még ennyi idő után is rendkívül népszerű a nézők körében. A sorozat a 2026-os év legtöbbet streamelt televíziós produkcióinak rangsorában a 11. helyen állt, összesen 13,15 milliárd percnyi megtekintéssel.