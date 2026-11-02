Szögeket rejtettek a gyerekeknek szánt halloweeni édességekbe: figyelmeztetést adott ki a rendőrség

Az ausztriai Linz városában egy 28 éves édesapa több szöget fedezett fel gyermekei halloweeni édességeiben. A gyerekek október 31-én a város Oed nevű negyedében jártak házról házra, ahol csokikat és különféle cukorkákat kaptak.

Szöget rejtettek a gyerekek édességébe halloweenkor Ausztriában

Forrás: 123rf

Szögeket rejtettek a halloweeni édességekbe

A férfi vasárnap este nézte meg a gyerekek által összegyűjtött finomságokat, és észrevette, hogy néhány édességben centis szögek vannak. A hegyes fémdarabok egy része kívülről egyáltalán nem látszott. A gyerekek nagyon könnyen lenyelhették volna ezeket a szögeket.

Figyelmeztetést adott ki az osztrák rendőrség

A hatóságok nyomozást indítottak, egyelőre azonban nem tudni, honnan származnak a szögekkel teli édességek, és ki helyezhette el bennük a fémdarabokat. A rendőrség arra figyelmeztette a lakosságot, hogy a Linz-Oed városrészben halloweenkor gyűjtött édességeket elővigyázatosságból senki ne fogyassza el - írja a Heute.at.

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