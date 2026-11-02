Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. nov. 2., hétfő Achilles

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt György herceg
nyomozás

Szögeket rejtettek a gyerekeknek szánt halloweeni édességekbe: figyelmeztetést adott ki a rendőrség

nyomozás rendőrség szög halloween édesség
Life.hu
2026.11.02.
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Life.hu
Sokkot kaptak az osztrák szülők, amikor átnézték a gyerekek által halloweenkor összegyűjtött édességeket. Az egyik csokoládéban olyan veszélyes tárgyakat találtak, amelyek akár súlyos sérülést is okozhattak volna.

Az ausztriai Linz városában egy 28 éves édesapa több szöget fedezett fel gyermekei halloweeni édességeiben. A gyerekek október 31-én a város Oed nevű negyedében jártak házról házra, ahol csokikat és különféle cukorkákat kaptak.

Szöget rejtettek a gyerekek édességébe halloweenkor Ausztriában
Szöget rejtettek a gyerekek édességébe halloweenkor Ausztriában
Forrás: 123rf

Szögeket rejtettek a halloweeni édességekbe

A férfi vasárnap este nézte meg a gyerekek által összegyűjtött finomságokat, és észrevette, hogy néhány édességben centis szögek vannak. A hegyes fémdarabok egy része kívülről egyáltalán nem látszott. A gyerekek nagyon könnyen lenyelhették volna ezeket a szögeket.

Figyelmeztetést adott ki az osztrák rendőrség

A hatóságok nyomozást indítottak, egyelőre azonban nem tudni, honnan származnak a szögekkel teli édességek, és ki helyezhette el bennük a fémdarabokat. A rendőrség arra figyelmeztette a lakosságot, hogy a Linz-Oed városrészben halloweenkor gyűjtött édességeket elővigyázatosságból senki ne fogyassza el - írja a Heute.at.

Ezeket olvastad már? 

Palvin Barbara letaszíthatja a trónról Heidi Klumot: óriási halloweenbulit rendezett a magyar modell

Palvin Barbara és férje, Dylan Sprouse idén különleges módon ünnepelték a halloweent: saját partit rendeztek Los Angelesben.

Heidi Klum idén is sokkolt: levágott kéznek öltözött a halloweeni buliján - Galéria

Heidi Klum idén sem okozott csalódást azoknak, akik kíváncsian várták, idei halloweenjelmezét. A szupermodell ezúttal is felismerhetetlen volt, ráadásul a belépőjét is alaposan megtervezte.

Különleges fotót osztott meg Katalin és Vilmos: így ünnepli a halloweent a királyi család

Igazi meglepetéssel készült halloweenre Katalin hercegné és Vilmos herceg: egy eddig nem látott, bájos fotót osztottak meg legkisebb gyermekükről.

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu