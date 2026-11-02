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aszály

Veszélyben a magyarok egyik kedvenc gyümölcse: a helyzet tragikus, már az idős fák is kiszáradnak

aszály cseresznye gyümölcs
Simon Péter
2026.11.02.
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A hosszan tartó szárazság miatt nemcsak a fiatal gyümölcsfák pusztulnak el, hanem az idősebbek közül is egyre több szárad ki. Pedig Nagykörű neve sokaknak egyet jelent a zamatos magyar cseresznyével. A Tisza menti településen nagyjából kétszáz éve foglalkoznak a termesztésével, most azonban komoly veszélybe került ez a hagyomány.

A helyzet azért különösen aggasztó, mert nem egyszerűen egy rossz termésű évről van szó. A fák túlélése is kérdésessé vált, miközben a gazdáknak az öntözés nehézségeivel és a szüreteléshez szükséges munkaerő hiányával is meg kell küzdeniük. Ha nem sikerül megoldást találni, annak a helyi családi gazdaságok és a régi magyar cseresznyetermesztési hagyomány is a kárát láthatja.

magyar cseresznye
Veszélyben a magyar cseresznye
Forrás: Shutterstock

Miért került veszélybe a magyar cseresznye?

  • A tartós vízhiány miatt már a 20–30 éves fák között is vannak kiszáradó példányok.
  • A fiatalon elültetett fák jelentős része sem élte túl az aszályt.
  • A kevés víz a gyümölcs minőségét is rontja: a cseresznye kisebb, és a külseje sem mindig megfelelő.
  • Az öntözés megoldása komoly fejlesztést igényelne, a kézi szüreteléshez pedig egyre nehezebb munkásokat találni.

Kétszáz éves hagyomány kerülhet veszélybe

Nagykörűben a cseresznyetermesztés nem pusztán egy mezőgazdasági tevékenység: a település múltjának és mindennapjainak is fontos része. Sok család foglalkozik gyümölcstermesztéssel, a helyi fajták és a termeléshez kapcsolódó tudás pedig generációról generációra öröklődött.

Barát József helyi gazdálkodó szerint a mostani helyzet már a hagyomány fennmaradását is kétségessé teszi. A 2022-es szárazság is jelentős károkat okozott, az újabb aszály pedig tovább rontotta a helyzetet. Nemcsak a frissen telepített fák pusztulnak: a húsz-harminc éves példányok között is akadnak olyanok, amelyek nem jutnak elegendő vízhez.

Az idősebb fákról sokan azt gondolnák, hogy mélyre nyúló gyökereikkel könnyebben átvészelik a száraz időszakokat. Ez korábban valóban segített, most azonban a talajvíz annyira lesüllyedhetett, hogy ezek a gyökerek sem érik el a szükséges nedvességet.

Nemcsak kevesebb terem, a cseresznye minősége is romlik

A vízhiány nem kizárólag a fák életben maradását veszélyezteti. A termésen is meglátszik, ha a növény nem jut elég vízhez: a cseresznye kisebb maradhat, a felületén pedig olyan elváltozások jelenhetnek meg, amelyek miatt kevésbé lesz tetszetős a vásárlók számára.

A gazdálkodó szerint a meggy termesztése Nagykörűben gyakorlatilag ellehetetlenült, a cseresznyénél pedig egyre több minőségi problémával találkoznak. Pedig a helyi, régi cseresznyefajta megfelelő körülmények között a korszerű fajtákkal is felveszi a versenyt. Most azonban az időjárás a gyümölcs külsejére és méretére is rányomja a bélyegét.

A helyzet azért is súlyos, mert a gyümölcsösök megújítása hosszú folyamat. Egy újonnan ültetett fa nem hoz rögtön olyan termést, mint egy idősebb példány. Ha a fiatal fák elpusztulnak, az idősebbek pedig sorra kiszáradnak, a termelők nem tudják egyszerűen egyik évről a másikra pótolni az elveszett állományt – írja az Agrárszektor.

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