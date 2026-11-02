Veszélyben a magyarok egyik kedvenc gyümölcse: a helyzet tragikus, már az idős fák is kiszáradnak

A helyzet azért különösen aggasztó, mert nem egyszerűen egy rossz termésű évről van szó. A fák túlélése is kérdésessé vált, miközben a gazdáknak az öntözés nehézségeivel és a szüreteléshez szükséges munkaerő hiányával is meg kell küzdeniük. Ha nem sikerül megoldást találni, annak a helyi családi gazdaságok és a régi magyar cseresznyetermesztési hagyomány is a kárát láthatja.

Veszélyben a magyar cseresznye

Forrás: Shutterstock

Miért került veszélybe a magyar cseresznye? A tartós vízhiány miatt már a 20–30 éves fák között is vannak kiszáradó példányok.

A fiatalon elültetett fák jelentős része sem élte túl az aszályt.

A kevés víz a gyümölcs minőségét is rontja: a cseresznye kisebb, és a külseje sem mindig megfelelő.

Az öntözés megoldása komoly fejlesztést igényelne, a kézi szüreteléshez pedig egyre nehezebb munkásokat találni.

Kétszáz éves hagyomány kerülhet veszélybe

Nagykörűben a cseresznyetermesztés nem pusztán egy mezőgazdasági tevékenység: a település múltjának és mindennapjainak is fontos része. Sok család foglalkozik gyümölcstermesztéssel, a helyi fajták és a termeléshez kapcsolódó tudás pedig generációról generációra öröklődött.

Barát József helyi gazdálkodó szerint a mostani helyzet már a hagyomány fennmaradását is kétségessé teszi. A 2022-es szárazság is jelentős károkat okozott, az újabb aszály pedig tovább rontotta a helyzetet. Nemcsak a frissen telepített fák pusztulnak: a húsz-harminc éves példányok között is akadnak olyanok, amelyek nem jutnak elegendő vízhez.

Az idősebb fákról sokan azt gondolnák, hogy mélyre nyúló gyökereikkel könnyebben átvészelik a száraz időszakokat. Ez korábban valóban segített, most azonban a talajvíz annyira lesüllyedhetett, hogy ezek a gyökerek sem érik el a szükséges nedvességet.

Nemcsak kevesebb terem, a cseresznye minősége is romlik

A vízhiány nem kizárólag a fák életben maradását veszélyezteti. A termésen is meglátszik, ha a növény nem jut elég vízhez: a cseresznye kisebb maradhat, a felületén pedig olyan elváltozások jelenhetnek meg, amelyek miatt kevésbé lesz tetszetős a vásárlók számára.