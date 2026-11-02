Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. nov. 2., hétfő Achilles

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt György herceg
jelmez

Martha Stewart hajléktalannak öltözött Halloweenkor − Hatalmas botrány lett a jelmezből: FOTÓ

jelmez martha stewart hajléktalan halloween
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Life.hu
A tévésztár ezúttal túl messzire ment. Martha Stewart a képet később levette az Instagramról, előbb magyarázkodott, majd bocsánatot kért.

A 85 éves Martha Stewart Halloween-jelmeze hatalmas felháborodást váltott ki a közösségi médiában. Az amerikai üzletasszony hajléktalannak öltözött, arcát piszkosra sminkelte és szakadt ruhát húzott. 

Martha Stewart hajléktalan-jelmeze kiverte a biztosítékot.
Martha Stewart később bocsánatot kért.
Forrás: TIDNY-195

Martha Stewart követői felháborodtak az ízléstelen jelmez miatt

Martha Stewartnak mindig is különösen fontos volt a Halloween, amelyet évről évre kreatív jelmezekkel, dekorációkkal és ünnepi ötletekkel ünnepel. Idén azonban egy olyan összeállítással jelentkezett, amelynek egészen más lett a fogadtatása, mint amire számíthatott. A botrányt egy október 31-én közzétett Instagram-fotó indította el, amelyen Stewart egy táblát tartott a kezében, amelyen az állt: „Éhes vagyok, segítsenek!” A fotót nem sokkal később törölte, előbb próbálta megmagyarázni az öltözékét, később pedig bocsánatot kért a történtekért.  A bejegyzés számtalan kritikát kapott, többen úgy vélték, hogy a hajléktalanságot és a nélkülözést nem szabad jelmezként megjeleníteni. A fotó a Redditen is terjedni kezdett, ahol a felhasználók közül többen sértőnek nevezték az összeállítást. Bár Stewart rövid időn belül eltávolította a képet az Instagramról, a követők által készített képernyőmentések miatt a felvétel továbbra is elérhető maradt az interneten.

Először magyarázkodott, majd belátta, hogy hibázott

A fotó törlése után Martha Stewart a Page Sixnek adott nyilatkozatában reagált a felháborodásra. Elmondta, hogy nem a hajléktalan emberek kigúnyolása volt a célja, hanem a társadalmi probléma iránti figyelem felkeltése. „Elszomorít, hogy a tegnapi Halloween-jelmezem, amellyel a hajléktalanság nagyon komoly problémájára szerettem volna jobban felhívni a figyelmet, megbántott embereket, hiszen ez soha nem állt szándékomban” – idézi a lap. Többen azonban úgy vélték, hogy ez a magyarázat nem elegendő, hiszen nem a szándék volt a probléma, hanem maga a jelmez, amely a hajléktalan emberek kiszolgáltatott helyzetét használta fel humorforrásként. Stewart első megszólalása ezért sokak számára inkább önigazolásnak tűnt, mint valódi felelősségvállalásnak.

Heidi Klum jelmeze sem volt semmi, ő levágott kéznek öltözött. A jelmezét az alábbi gaériában nézheted meg. 

Heidi Klum teherautóval érkezett a halloweenbuli helyszínére
Heidi Klum sebeknek álcázott lyukakon látott ki
1 / 4
Heidi Klum teherautóval érkezett a halloweenbuli helyszínére
Instagram

Második nyilatkozatában már egyértelműen bocsánatot kért

Martha Stewart néhány órával később ismét megszólalt. Ezúttal az Instagram-oldalán ismerte el, hogy az első reakciója nem volt megfelelő, majd  egyértelműen kimondta, hogy hibázott. „Nehéz beismerni, amikor az ember valóban nagyot hibázott. Tudom, hogy sokan anyagi nehézségekkel küzdenek. Egy ilyen jelmezt viselni érzéketlen és egyáltalán nem vicces. Nagyon sajnálom” – írta.

A bocsánatkérést követően voltak, akik kiálltak Stewart mellette, mondván, mindenki követ el hibákat, mások viszont továbbra is vérlázítóak tartják a történteket. Egyes hozzászólók azt is felvetették, hogy a Martha környezetében dolgozó munkatársak és a kommunikációs csapata miért nem jelezte előre, hogy a jelmez komoly felháborodást válthat ki. 

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: 

Három új műsorvezető érkezhet a Mokkába: nagy visszatérő is feltűnhet a TV2 reggeli műsorában

Nagy változások jöhetnek a TV2 reggeli műsorában. Proksa Szandra távozása után a hírek szerint három új műsorvezetővel bővülhet a Mokka csapata, köztük egy olyan televíziós személyiséggel, aki korábban éveken át vezette a műsort.

Sarah Michelle Gellar és Freddy Prinz Jr. 14 éves fia friss fotókon: Rocky Prinze kiköpött apja

Sarah Michelle Gellar ritkán mutatja meg gyermekeit a közösségi oldalán, most azonban több közös fotót is megosztott a fiáról. A 14 éves Rocky nagyon hasonlít az édesapjára, Freddie Prinze Jr.-ra.

Penélope Cruz és Javier Bardem 15 éves fia színésznek állt: Oscar-esélyes filmben debütált Leo - Fotó

Penélope Cruz és Javier Bardem eddig szigorúan óvták gyermekeiket a nyilvánosságtól, most azonban fiuk megtette első lépéseit a színészi pályán. A 15 éves Leo olyan filmben tűnt fel, amely esélyes az Oscarra.

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu