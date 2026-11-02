Martha Stewart hajléktalannak öltözött Halloweenkor − Hatalmas botrány lett a jelmezből: FOTÓ

A 85 éves Martha Stewart Halloween-jelmeze hatalmas felháborodást váltott ki a közösségi médiában. Az amerikai üzletasszony hajléktalannak öltözött, arcát piszkosra sminkelte és szakadt ruhát húzott.

Martha Stewart később bocsánatot kért.

Forrás: TIDNY-195

Martha Stewart követői felháborodtak az ízléstelen jelmez miatt

Martha Stewartnak mindig is különösen fontos volt a Halloween, amelyet évről évre kreatív jelmezekkel, dekorációkkal és ünnepi ötletekkel ünnepel. Idén azonban egy olyan összeállítással jelentkezett, amelynek egészen más lett a fogadtatása, mint amire számíthatott. A botrányt egy október 31-én közzétett Instagram-fotó indította el, amelyen Stewart egy táblát tartott a kezében, amelyen az állt: „Éhes vagyok, segítsenek!” A fotót nem sokkal később törölte, előbb próbálta megmagyarázni az öltözékét, később pedig bocsánatot kért a történtekért. A bejegyzés számtalan kritikát kapott, többen úgy vélték, hogy a hajléktalanságot és a nélkülözést nem szabad jelmezként megjeleníteni. A fotó a Redditen is terjedni kezdett, ahol a felhasználók közül többen sértőnek nevezték az összeállítást. Bár Stewart rövid időn belül eltávolította a képet az Instagramról, a követők által készített képernyőmentések miatt a felvétel továbbra is elérhető maradt az interneten.

Először magyarázkodott, majd belátta, hogy hibázott

A fotó törlése után Martha Stewart a Page Sixnek adott nyilatkozatában reagált a felháborodásra. Elmondta, hogy nem a hajléktalan emberek kigúnyolása volt a célja, hanem a társadalmi probléma iránti figyelem felkeltése. „Elszomorít, hogy a tegnapi Halloween-jelmezem, amellyel a hajléktalanság nagyon komoly problémájára szerettem volna jobban felhívni a figyelmet, megbántott embereket, hiszen ez soha nem állt szándékomban” – idézi a lap. Többen azonban úgy vélték, hogy ez a magyarázat nem elegendő, hiszen nem a szándék volt a probléma, hanem maga a jelmez, amely a hajléktalan emberek kiszolgáltatott helyzetét használta fel humorforrásként. Stewart első megszólalása ezért sokak számára inkább önigazolásnak tűnt, mint valódi felelősségvállalásnak.