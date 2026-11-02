Martha Stewart hajléktalannak öltözött Halloweenkor − Hatalmas botrány lett a jelmezből: FOTÓ

A 85 éves Martha Stewart Halloween-jelmeze hatalmas felháborodást váltott ki a közösségi médiában. Az amerikai üzletasszony hajléktalannak öltözött, arcát piszkosra sminkelte és szakadt ruhát húzott.
Martha Stewart követői felháborodtak az ízléstelen jelmez miatt
Martha Stewartnak mindig is különösen fontos volt a Halloween, amelyet évről évre kreatív jelmezekkel, dekorációkkal és ünnepi ötletekkel ünnepel. Idén azonban egy olyan összeállítással jelentkezett, amelynek egészen más lett a fogadtatása, mint amire számíthatott. A botrányt egy október 31-én közzétett Instagram-fotó indította el, amelyen Stewart egy táblát tartott a kezében, amelyen az állt: „Éhes vagyok, segítsenek!” A fotót nem sokkal később törölte, előbb próbálta megmagyarázni az öltözékét, később pedig bocsánatot kért a történtekért. A bejegyzés számtalan kritikát kapott, többen úgy vélték, hogy a hajléktalanságot és a nélkülözést nem szabad jelmezként megjeleníteni. A fotó a Redditen is terjedni kezdett, ahol a felhasználók közül többen sértőnek nevezték az összeállítást. Bár Stewart rövid időn belül eltávolította a képet az Instagramról, a követők által készített képernyőmentések miatt a felvétel továbbra is elérhető maradt az interneten.
Először magyarázkodott, majd belátta, hogy hibázott
A fotó törlése után Martha Stewart a Page Sixnek adott nyilatkozatában reagált a felháborodásra. Elmondta, hogy nem a hajléktalan emberek kigúnyolása volt a célja, hanem a társadalmi probléma iránti figyelem felkeltése. „Elszomorít, hogy a tegnapi Halloween-jelmezem, amellyel a hajléktalanság nagyon komoly problémájára szerettem volna jobban felhívni a figyelmet, megbántott embereket, hiszen ez soha nem állt szándékomban” – idézi a lap. Többen azonban úgy vélték, hogy ez a magyarázat nem elegendő, hiszen nem a szándék volt a probléma, hanem maga a jelmez, amely a hajléktalan emberek kiszolgáltatott helyzetét használta fel humorforrásként. Stewart első megszólalása ezért sokak számára inkább önigazolásnak tűnt, mint valódi felelősségvállalásnak.
Heidi Klum jelmeze sem volt semmi, ő levágott kéznek öltözött. A jelmezét az alábbi gaériában nézheted meg.
Második nyilatkozatában már egyértelműen bocsánatot kért
Martha Stewart néhány órával később ismét megszólalt. Ezúttal az Instagram-oldalán ismerte el, hogy az első reakciója nem volt megfelelő, majd egyértelműen kimondta, hogy hibázott. „Nehéz beismerni, amikor az ember valóban nagyot hibázott. Tudom, hogy sokan anyagi nehézségekkel küzdenek. Egy ilyen jelmezt viselni érzéketlen és egyáltalán nem vicces. Nagyon sajnálom” – írta.
A bocsánatkérést követően voltak, akik kiálltak Stewart mellette, mondván, mindenki követ el hibákat, mások viszont továbbra is vérlázítóak tartják a történteket. Egyes hozzászólók azt is felvetették, hogy a Martha környezetében dolgozó munkatársak és a kommunikációs csapata miért nem jelezte előre, hogy a jelmez komoly felháborodást válthat ki.
Ezek a cikkek is érdekelhetnek: