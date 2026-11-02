Három új műsorvezető érkezhet a Mokkába: nagy visszatérő is feltűnhet a TV2 reggeli műsorában

Október végén, egy év után elköszönt a Mokka nézőitől Proksa Szandra. A műsorvezető a közösségi oldalán búcsúzott kollégáitól és a közönségtől, és elárulta, hogy régi álma teljesült, amikor egy évvel ezelőtt lehetőséget kapott a TV2 reggeli műsorában.

Proksa Szandra távozik a Mokkából

Forrás: Instagram

A Story magazin értesülései szerint azonban Proksa Szandra távozása mellett más változásokra is készülni kell: a csatorna állítólag három új műsorvezetőt is szerződtethet, akik közül ketten már dolgoztak hasonló műsorban.

Liptai Claudia ismét a Mokka műsorvezetője lehet

A lap úgy tudja, Liptai Claudia is visszatérhet a reggeli műsorba, amelynek 2004 és 2011 között már az egyik házigazdája volt. Claudia az elmúlt években több nagyszabású TV2-es produkcióban is szerepelt, és ma is a csatorna egyik legismertebb műsorvezetője.

A másik új csapattag Holdampf Linda lehet, aki stylistként és divatszakértőként vált ismertté. A televíziós műsorvezetés sem lenne újdonság számára, korábban ugyanis a Life TV Ébredj velünk! című reggeli magazinjában is dolgozott.

Harmadikként Henry Kettner neve merült fel. Az influenszer már több TV2-es és RTL-es műsorban szerepelt, ám a Mokkában ezúttal műsorvezetőként bizonyíthatna.

Arról egyelőre nincs információ, hogy a három lehetséges új műsorvezető mikor csatlakozhat a csapathoz.

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