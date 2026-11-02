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Palvin Barbara letaszíthatja a trónról Heidi Klumot: óriási halloweenbulit rendezett a magyar modell

szupersztár Palvin Barbara halloween
Horváth Angéla
2026.11.02.
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Palvin Barbara és férje, Dylan Sprouse idén különleges módon ünnepelték a halloweent: saját partit rendeztek Los Angelesben, ahol még Snoop Dogg is fellépett. A magyar szupermodell teljesen átalakult a bulira, alig lehetett ráismerni.

Palvin Barbara és Dylan Sprouse első alkalommal rendezték meg a Sprouse House Presents elnevezésű halloweenbulit Los Angelesben. A szervezést a magyar modell vállalta magára, a vendégek szórakoztatásáról pedig nem akárhogy gondoskodott: Snoop Dogg állt a DJ-pult mögött. Barbi ezzel komoly vetálytársa lehetnek Heidi Klumnak, akit a halloween királynőjekén emlegetnek Hollywoodban.

Palvin Barbara és Dylan Sprouse a halloweenbulijukon
Palvin Barbara és Dylan Sprouse a halloweenbulijukon
Forrás: Profimedia

Palvin Barbara halloweenjelmeze mindent vitt

Palvin Barbara és férje, Dylan Sprouse az 1993-as Karácsonyi lidércnyomás című animációs filmből merített ihletet a jelmezeikhez. Barbi az Oogie Boogie figurájáról mintázott Monster High babának öltözött. Élénkzöld ruháját pókok díszítették, a jelmezhez pedig hosszú zöld parókát és egy magas, csúcsos kalapot viselt, amelyen a karakter jellegzetes, széles vigyora is megjelent.  Dylan Sprouse Jack Skellingtonnak öltözött. Fekete, hajszálcsíkos öltönyéről nem maradhatott le a figura jellegzetes csokornyakkendője sem. Az Entertainment Tonight videót is közzétett a házaspárról. 

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