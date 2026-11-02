Palvin Barbara letaszíthatja a trónról Heidi Klumot: óriási halloweenbulit rendezett a magyar modell

Palvin Barbara és Dylan Sprouse első alkalommal rendezték meg a Sprouse House Presents elnevezésű halloweenbulit Los Angelesben. A szervezést a magyar modell vállalta magára, a vendégek szórakoztatásáról pedig nem akárhogy gondoskodott: Snoop Dogg állt a DJ-pult mögött. Barbi ezzel komoly vetálytársa lehetnek Heidi Klumnak, akit a halloween királynőjekén emlegetnek Hollywoodban.

Palvin Barbara és Dylan Sprouse a halloweenbulijukon

Forrás: Profimedia

Palvin Barbara halloweenjelmeze mindent vitt

Palvin Barbara és férje, Dylan Sprouse az 1993-as Karácsonyi lidércnyomás című animációs filmből merített ihletet a jelmezeikhez. Barbi az Oogie Boogie figurájáról mintázott Monster High babának öltözött. Élénkzöld ruháját pókok díszítették, a jelmezhez pedig hosszú zöld parókát és egy magas, csúcsos kalapot viselt, amelyen a karakter jellegzetes, széles vigyora is megjelent. Dylan Sprouse Jack Skellingtonnak öltözött. Fekete, hajszálcsíkos öltönyéről nem maradhatott le a figura jellegzetes csokornyakkendője sem. Az Entertainment Tonight videót is közzétett a házaspárról.

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