60 éves lett David Schwimmer: így él ma a Jóbarátok egykori sztárja

David Schwimmer 1994-ben, több sikertelen hollywoodi casting után kapta meg Ross Geller szerepét a Jóbarátok című sorozatban. Az NBC vígjátéksorozata hat New York-i barát életét mutatta be, akik idejük jelentős részét a Central Perk kávézó kanapéján ülve, beszélgetéssel töltötték. A produkcióból a televíziózás történetének egyik legsikeresebb vígjátéka lett.

David Schwimmer így néz ki most

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David Schwimmer ma is milliókat keres a Jóbarátokkal

A sorozat népszerűsége több mint húsz évvel a befejezése után is alig csökkent. A Jóbarátok a különböző streamingplatformokon is rengeteg nézőt vonz, ráadásul a fiatalabb generációk is szívesen nézik.

A hat főszereplő közül az öt ma is élő színész, David Schwimmer, Jennifer Aniston, Matt LeBlanc, Lisa Kudrow és Courteney Cox, valamint a 2023-ban, 54 évesen elhunyt Matthew Perry örökösei továbbra is jelentős bevételhez jutnak a sorozatból. A beszámolók szerint a jogdíjak évente fejenként akár 20 millió dollárt is jelenthetnek.

Ross Geller szerepét sosem tudta levetkőzni

David Schwimmer a sorozatban egy kissé esetlen paleontológust alakított. Ő maga is „szerethető lúzerként” jellemezte karakterét. Ross már kamaszkorában beleszeretett Rachelbe, akit Jennifer Aniston játszott. A két szereplő felnőttként végül összejött, kapcsolatukat azonban szakítások és kibékülések sorozata jellemezte.

David Schwimmer és Jennifer Aniston a Jóbarátokban

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A Jóbarátoknak 2004-ben vége lett, de David Schwimmer nem tudott szabadulni Ross Gellertől. Pedig a színész már az egyetem elvégzése után saját színházi társulatot alapított, mert mindig fontosnak tartotta, hogy különböző karaktereket formálhasson meg, és a lehető legtöbb műfajban kipróbálja magát.

„Amikor elkezdtem színészkedni, éppen az jelenetett kihívást és izgalmat, hogy vajon kinek a bőrébe bújhatok legközelebb, és mit tanulhatok az új szerepből” – mesélte korábban a The New York Timesnak. Úgy fogalmazott, színészként egy egész szerszámosláda állt a rendelkezésére, a Jóbarátokban azonban újra és újra ugyanazt a kalapácsot kellett használnia.

A Jóbarátok után elmaradtak a nagy sikerek

David Schwimmer a sorozat befejezését követően rendezőként is kipróbálta magát, emellett színházban játszott, és különböző televíziós vígjátékokban vállalt szerepet. Korábbi sikereit azonban egyik munkájával sem tudta megismételni.