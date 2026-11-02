60 éves lett David Schwimmer: így él ma a Jóbarátok egykori sztárja

David Schwimmer 1994-ben, több sikertelen hollywoodi casting után kapta meg Ross Geller szerepét a Jóbarátok című sorozatban. Az NBC vígjátéksorozata hat New York-i barát életét mutatta be, akik idejük jelentős részét a Central Perk kávézó kanapéján ülve, beszélgetéssel töltötték. A produkcióból a televíziózás történetének egyik legsikeresebb vígjátéka lett.
David Schwimmer ma is milliókat keres a Jóbarátokkal
A sorozat népszerűsége több mint húsz évvel a befejezése után is alig csökkent. A Jóbarátok a különböző streamingplatformokon is rengeteg nézőt vonz, ráadásul a fiatalabb generációk is szívesen nézik.
A hat főszereplő közül az öt ma is élő színész, David Schwimmer, Jennifer Aniston, Matt LeBlanc, Lisa Kudrow és Courteney Cox, valamint a 2023-ban, 54 évesen elhunyt Matthew Perry örökösei továbbra is jelentős bevételhez jutnak a sorozatból. A beszámolók szerint a jogdíjak évente fejenként akár 20 millió dollárt is jelenthetnek.
Ross Geller szerepét sosem tudta levetkőzni
David Schwimmer a sorozatban egy kissé esetlen paleontológust alakított. Ő maga is „szerethető lúzerként” jellemezte karakterét. Ross már kamaszkorában beleszeretett Rachelbe, akit Jennifer Aniston játszott. A két szereplő felnőttként végül összejött, kapcsolatukat azonban szakítások és kibékülések sorozata jellemezte.
A Jóbarátoknak 2004-ben vége lett, de David Schwimmer nem tudott szabadulni Ross Gellertől. Pedig a színész már az egyetem elvégzése után saját színházi társulatot alapított, mert mindig fontosnak tartotta, hogy különböző karaktereket formálhasson meg, és a lehető legtöbb műfajban kipróbálja magát.
„Amikor elkezdtem színészkedni, éppen az jelenetett kihívást és izgalmat, hogy vajon kinek a bőrébe bújhatok legközelebb, és mit tanulhatok az új szerepből” – mesélte korábban a The New York Timesnak. Úgy fogalmazott, színészként egy egész szerszámosláda állt a rendelkezésére, a Jóbarátokban azonban újra és újra ugyanazt a kalapácsot kellett használnia.
A Jóbarátok után elmaradtak a nagy sikerek
David Schwimmer a sorozat befejezését követően rendezőként is kipróbálta magát, emellett színházban játszott, és különböző televíziós vígjátékokban vállalt szerepet. Korábbi sikereit azonban egyik munkájával sem tudta megismételni.
A Duane második esélye című, alkoholproblémákkal küzdő férfiról szóló drámája, amelyben főszerepet játszott, mindössze 13 510 dolláros bevételt hozott. Az általa rendezett Trust, amelyben Catherine Keener és Clive Owen szerepelt, közel 600 ezer dollárt hozott. Rendezői munkái során több produkciós cég és filmstúdió is jelentős veszteségeket könyvelhetett el. Pályafutásában olyan időszakok is akadtak, amikor több évig egyetlen filmes vagy televíziós szereppel sem találták meg.
Korábban azt mondta, szerinte legalább tíz évre lesz szükség ahhoz, hogy a közönség ne kizárólag Ross Gellert lássa benne. Nos, ezt már jóval meghaladtuk, a Jóbarátok befejezése óta már több mint két évtized telt el.
David Schwimmer minden kudarca ellenére továbbra is színészként és rendezőként dolgozik. Könnyen lehet, hogy pályafutása következő nagy mérföldköve 60 évesen még mindig előtte áll.
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