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mozgás

Katalin hercegné divatba hozott egy sportot: egyre több 40 feletti nő cseréli erre a futást

mozgás Katalin hercegné túrázás
Life.hu
2026.11.11.
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Egyetlen túrával még a sussexi hercegné sem változtatja meg a világot, de úgy tűnik, valamire nagyon is rátapintott. A túrázás 40 felett egyre több nőnek válik kedvenc mozgásformájává, és ennek nem csak az az oka, hogy közben alaposan megdolgoztatják a testüket. Úgy tűnik, Katalin hercegné divatot teremtett.

Nemrég Katalin hercegné is teljesítette a híres Three Peaks Challenge-t, vagyis Skócia, Anglia és Wales legmagasabb hegycsúcsát is megmászta. A kihívás nem éppen egy laza vasárnap délelőtti séta, mégis jól mutatja, miért kezd egyre több középkorú nő másképp gondolni a mozgásra. A túrázás ugyanis nem feltétlenül arról szól, hogy mennyit mutat az óránk vagy hány kalóriát égettünk el.

Katalin hercegné túrázik
Katalin hercegné miatt lett divat a túrázás?
Forrás: Northfoto

Nem csak Katalin hercegné miatt lett divat a túrázás

  • A túrázás kíméletesebb az ízületekhez, mint néhány intenzívebb sport.
  • Erősíti a lábakat, az egyensúlyt és az állóképességet.
  • Kiszabadít a képernyők és a napi pörgés világából.
  • Barátnőkkel együtt egészen más élmény, mint egyedül edzeni.
  • És igen: egy jó túra után a kávézó vagy a pub is sokkal jobban esik.

A túrázás 40 felett egészen mást adhat, mint egy edzőterem

Korábban Katalin hercegné is inkább futott, ám idővel, mint oly sok nő 40 felett, egyre kevésbé vonzotta a futással járó terhelés. Ugyanakkor szüksége volt arra, amit a futás adott, és ezt a túrázásban találta meg: a kardiót, a természetet és azt az érzést, hogy közben valamiért útnak indul. És talán éppen ez a lényeg. Egy túrának van eleje, célja és története. Nem kell feltétlenül rekordot dönteni: lehet egy erdei séta, egy kirándulás a dombok között vagy egy komolyabb hegyi kihívás is.

Nem csak a lábakat dolgoztatja meg

A túrázás közben a szervezet folyamatosan alkalmazkodik a terephez. Az emelkedők nagyobb terhelést jelentenek, az egyenetlen talaj pedig az izmokat, az egyensúlyt és a stabilitást is próbára teszi.

Ben de Zille Butler személyi edző szerint a túrázás segíthet az izomerő, a csontsűrűség és az általános fittség megőrzésében is, ami különösen fontos lehet a hormonális változásokkal járó életszakaszban.

Persze nem kell rögtön hegycsúcsokban gondolkodni. Egy hosszabb, tempós séta is tökéletes kezdés lehet, főleg akkor, ha valaki régóta nem mozgott rendszeresen.

Talán a fejünknek tesz a legtöbbet

A túrázás egyik legnagyobb előnye pedig lehet, hogy nem is a testünkön látszik. Amikor órákra eltűnünk a természetben, nincs folyamatos értesítés, nincs munkahelyi üzenet, és nem kell ötpercenként ellenőrizni a telefonunkat, és talán éppen ez a legnagyobb nyereség: a természetben töltött idő segített tisztábban látni a dolgokat, miközben a barátokkal közös túrák a beszélgetésnek is teret adtak.

A sztárok is rákaptak

Katalin hercegné mellett Jennifer Garner, Gwyneth Paltrow, Jessica Biel és Jennifer Aniston is lelkes túrázónak számítanak. Gwyneth Paltrow például úgy beszél a túrázásról, mint egyfajta aktív meditációról, míg Jennifer Aniston szerint egyszerre remek edzés és lehetőség arra, hogy az ember kiszellőztesse a fejét.

Lehet, hogy ezért működik olyan jól a túrázás 40 felett: nem azt üzeni, hogy még keményebben kell hajtanunk magunkat, hanem azt, hogy menjünk ki, mozogjunk, beszélgessünk, nézzünk körül – és közben élvezzük, hogy rengeteg helyre eljuthatunk.

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