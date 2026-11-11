Katalin hercegné divatba hozott egy sportot: egyre több 40 feletti nő cseréli erre a futást

Nemrég Katalin hercegné is teljesítette a híres Three Peaks Challenge-t, vagyis Skócia, Anglia és Wales legmagasabb hegycsúcsát is megmászta. A kihívás nem éppen egy laza vasárnap délelőtti séta, mégis jól mutatja, miért kezd egyre több középkorú nő másképp gondolni a mozgásra. A túrázás ugyanis nem feltétlenül arról szól, hogy mennyit mutat az óránk vagy hány kalóriát égettünk el.

Katalin hercegné miatt lett divat a túrázás?

Forrás: Northfoto

Nem csak Katalin hercegné miatt lett divat a túrázás A túrázás kíméletesebb az ízületekhez, mint néhány intenzívebb sport.

Erősíti a lábakat, az egyensúlyt és az állóképességet.

Kiszabadít a képernyők és a napi pörgés világából.

Barátnőkkel együtt egészen más élmény, mint egyedül edzeni.

És igen: egy jó túra után a kávézó vagy a pub is sokkal jobban esik.

A túrázás 40 felett egészen mást adhat, mint egy edzőterem

Korábban Katalin hercegné is inkább futott, ám idővel, mint oly sok nő 40 felett, egyre kevésbé vonzotta a futással járó terhelés. Ugyanakkor szüksége volt arra, amit a futás adott, és ezt a túrázásban találta meg: a kardiót, a természetet és azt az érzést, hogy közben valamiért útnak indul. És talán éppen ez a lényeg. Egy túrának van eleje, célja és története. Nem kell feltétlenül rekordot dönteni: lehet egy erdei séta, egy kirándulás a dombok között vagy egy komolyabb hegyi kihívás is.

Nem csak a lábakat dolgoztatja meg

A túrázás közben a szervezet folyamatosan alkalmazkodik a terephez. Az emelkedők nagyobb terhelést jelentenek, az egyenetlen talaj pedig az izmokat, az egyensúlyt és a stabilitást is próbára teszi.

Ben de Zille Butler személyi edző szerint a túrázás segíthet az izomerő, a csontsűrűség és az általános fittség megőrzésében is, ami különösen fontos lehet a hormonális változásokkal járó életszakaszban.

Persze nem kell rögtön hegycsúcsokban gondolkodni. Egy hosszabb, tempós séta is tökéletes kezdés lehet, főleg akkor, ha valaki régóta nem mozgott rendszeresen.

Talán a fejünknek tesz a legtöbbet

A túrázás egyik legnagyobb előnye pedig lehet, hogy nem is a testünkön látszik. Amikor órákra eltűnünk a természetben, nincs folyamatos értesítés, nincs munkahelyi üzenet, és nem kell ötpercenként ellenőrizni a telefonunkat, és talán éppen ez a legnagyobb nyereség: a természetben töltött idő segített tisztábban látni a dolgokat, miközben a barátokkal közös túrák a beszélgetésnek is teret adtak.