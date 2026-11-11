Ismét letartóztatták Meghan Markle apját: itt a rabosítási fotója

Meghan Markle édesapja, Thomas Markle ismét rács mögé került Floridában. A férfit kedden este szállították a Pinellas megyei börtönbe, néhány órával azután, hogy másodszor is őrizetbe vették. Az ügyészség szerint Markle eltávolította a bokájára helyezett elektronikus nyomkövetőt, amelyet korábbi letartóztatása után tettek rá.

Thomas Markle rabosítási fotója

Forrás: Profimedia

Meghan Markle apja rabosítva: rács mögött marad Thomas Markle

A TMZ által közzétett friss rabosítási fényképen Thomas Markle narancssárga rabruhában látható. Ősz haja kócos, szakálla borostás, és komor arccal néz a kamerába. A férfit előző héten gyermekek szexuális bántalmazását ábrázoló felvételek birtoklásának vádjával tartóztatták le. Akkor a bíróság engedélyezte a szabadlábra helyezését, de ennek feltételeként elektronikus nyomkövetőt kellett viselnie. Az ügyészség szerint azonban Thomas Markle kedden délelőtt levágta magáról a készüléket. Emiatt ismét letartóztatták, a szövetségi bíró pedig visszavonta a szabadlábra helyezéséről szóló korábbi döntést, és elrendelte a fogva tartását.

Elmeorvosi vizsgálat vár Thomas Markle-re

A bíróság azt is előírta, hogy vizsgálják meg Thomas Markle mentális állapotát, és állapítsák meg, képes-e megérteni az ellene folyó büntetőeljárást, illetve részt venni abban. A szakértői vizsgálat eredményéről november 20-ig kell jelentést készíteni - írja a TMZ.

Meghan Markle édesapja ellen továbbra is folyamatban van a gyermekek szexuális bántalmazását ábrázoló anyagok birtoklása miatt indított büntetőeljárás. A korábbi beszámolók szerint a férfi tagadja az ellene felhozott vádakat.

Ezeket olvastad már?